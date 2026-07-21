¿Es seguro comer lechuga?

Por: Dani Blum and Roni Caryn Rabin

Funcionarios federales de salud han vinculado un gran brote de ciclosporiasis a la lechuga picada que se sirve en Taco Bell. ¿Es segura la lechuga de los supermercados y restaurantes?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) han vinculado un brote de ciclosporiasis —una enfermedad causada por un parásito transmitido a través de alimentos o agua contaminados con heces— a la lechuga iceberg desmenuzada que se sirve en sucursales de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental.

Actualmente, los CDC aconsejan a los consumidores no comer la lechuga desmenuzada que se sirve en los restaurantes de Taco Bell de esos estados.

Según dos funcionarios federales que pidieron no ser identificados, los CDC determinaron que Taylor Farms, uno de los mayores productores de lechuga fresca y verduras del país, fue quien suministró la lechuga a Taco Bell. Su lechuga en bolsa y sus kits de ensalada se venden en muchos supermercados de Estados Unidos, entre ellos Safeway, Whole Foods, Target y Walmart.

En un comunicado publicado el viernes por la tarde, Taylor Farms dijo que ninguna de las ensaladas o kits de la marca Taylor Farms estaba asociada con el brote, y que ninguno de sus kits de ensalada de la marca contenía lechuga iceberg. Dijeron que estaban retirando voluntariamente toda la lechuga iceberg proveniente del centro de México.

El jueves, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) dijo que podrían nombrarse otras “marcas, restaurantes, minoristas o canales de distribución” a medida que continuara la investigación sobre otros brotes y casos de infecciones por Cyclospora en el país.

Natasha Bagdasarian, que dirige el departamento de salud de Míchigan, dijo que sin importar dónde coman las personas, ya sea en casa o en restaurantes, debían prestar atención al origen de la lechuga que consumen —ya sea que viniera de una bolsa o se hubiera preparado a partir de una cabeza entera— porque la investigación no había concluido.

Recomendó evitar la lechuga embolsada y las mezclas para ensalada, y dar prioridad a la lechuga de cabeza entera que haya sido lavada después de retirarle las hojas externas y las partes dañadas.

Bagdasarian se mostró reacia a señalar un tipo específico de lechuga o un entorno alimentario en particular como posible fuente, y advirtió que la investigación aún no había terminado. La contaminación cruzada puede ocurrir cuando diferentes tipos de verduras de hoja verde se lavan y mezclan juntos, dijo.

“Estamos viendo una exposición que podría darse en entornos diversos”, dijo, y agregó: “Creo que sería prematuro decir que creemos que se trata de un solo producto”.

Teena Chopra, profesora de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne en Detroit, dijo que el brote pone de relieve lo interconectado que está el suministro de alimentos. “Un solo producto contaminado puede llegar a varios estados antes de que alguien se enferme, sobre todo porque la Cyclospora tiene un periodo de incubación muy largo”, dijo. Los síntomas, que incluyen diarrea acuosa grave, pueden tardar entre un par de días y varias semanas en aparecer después de la infección.

“En este punto, todavía seguimos un poco a la espera”, mientras se desarrolla la investigación, dijo Keith R. Schneider, profesor de Seguridad Alimentaria en la Universidad de Florida.

Las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen un mayor riesgo de infección por Cyclospora y otras enfermedades transmitidas por los alimentos, por lo que podrían considerar evitar todas las verduras, frutas y hierbas crudas, en especial por el momento. Una apuesta más segura es cocinar bien los productos agrícolas o consumir versiones congeladas o enlatadas, dijo Ellen Shumaker, directora de divulgación del Programa Safe Plates de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Barbara Kowalcyk, directora del Instituto de Seguridad Alimentaria y Seguridad Nutricional de la Universidad George Washington, dijo que “probablemente sea una exageración evitar todas las verduras de hoja verde”, que incluyen la col rizada, la espinaca, el repollo y la col berza.

Chopra dijo que, en lo personal, se sentía cómoda comiendo lechuga que no fuera iceberg, pero agregó que evitaría comer ensaladas en restaurantes hasta que todos los productos agrícolas afectados hubieran sido retirados del mercado o quitados de los estantes de los restaurantes y supermercados.

Estados Unidos ha tenido brotes de infecciones por Cyclospora en los últimos años, aunque con menos casos que la propagación actual. Es probable que algunos casos reportados en todo el país no estén vinculados a la lechuga que se sirve en Taco Bell, dijo Schneider.

Las personas que pertenecen a grupos de alto riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos tal vez quieran tomar precauciones adicionales como cocinar las verduras crudas, no solo por la Cyclospora, sino también por una variedad de patógenos que se propagan con regularidad en Estados Unidos, dijo Kowalcyk. Los más vulnerables incluyen a niños, adultos mayores y personas embarazadas o inmunocomprometidas.