¿Está mal salir con la ex de mi amiga?

Por: Lori Gottlieb

Soy amiga de dos mujeres que han sido pareja durante nueve años. Hace poco terminaron. Seguí siendo amiga de ambas, intentando apoyarlas por igual durante su ruptura. Una de ellas, a la que llamaré “Alice”, quería que no fuera amiga de “Jane”. Dijo que necesitaba una amiga que fuera solo suya. Le dije que no podía hacer eso y que quería seguir siendo amiga de ambas.

Al cabo de un par de meses, “Alice” empezó a salir con otra persona y parecía feliz. Me dijo que estaba pasando página.

Una semana después de eso, Jane y yo empezamos a tener sentimientos románticos la una por la otra. Cuando decidimos que podría tratarse de una relación seria, se lo dijimos a Alice. Al principio, Alice dijo que se alegraba por nosotros y que esas cosas pasan. Pero tras colgar la llamada, me envió un mensaje diciendo que necesitaba espacio. Ahora no me habla y ha contado a amigos comunes cosas falsas sobre mí. La mayoría de nuestros amigos intentan ser amigos de las dos, pero algunos me excluyen.