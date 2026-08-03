¿Estética o salud? Lo que debes saber antes de someterte a carillas dentales

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    ¿Estética o salud? Lo que debes saber antes de someterte a carillas dentales
    La presión por lucir una “sonrisa de filtro” impulsa a pacientes cada vez más jóvenes a someterse a tratamientos irreversibles. MAGNIFIC

Popularizadas por influencers y la farándula, una especialista con 17 años de experiencia advierte sobre los costos y el desgaste irreversible de dientes sanos

Sonrisas de porcelana para TikTok, dientes desgastados para toda la vida. Lo que comenzó como un filtro de redes sociales y la tendencia preferida de influencers y cantantes, se ha convertido en una de las modas dentales más caras e irreversibles del momento: las carillas dentales.

Se trata de las carillas dentales. La doctora Vanessa Berenice Galindo Hernández, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) con 17 años de experiencia, explicó a VANGUARDIA que este proceso es una “restauración que, más que nada, es para mejorar la estética en cuanto a la forma como el color de los dientes del paciente”.

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De una forma más ejemplificada y simple, las carillas son como un lente de contacto.

MÁS ALLÁ DE UN TRATAMIENTO POR SALUD... UNA MODA

Contrario a lo que la crítica puede llegar a decir, las carillas sí son un tratamiento indicado por especialistas; sin embargo, la doctora Galindo considera que es muy poco probable que se solicite por salud.

Dicha tendencia cobra fuerza en plataformas como TikTok e Instagram, donde creadores de contenido documentan el proceso en videos de 60 segundos. Al priorizar el ‘antes y después’ estético, se omite el proceso destructivo de tallado dental y los costos de mantenimiento a largo plazo. Esta falta de información en redes provoca que pacientes cada vez más jóvenes soliciten en el consultorio una ‘sonrisa perfecta de catálogo’, sin ser conscientes de que están sacrificando la salud de dientes sanos por un estándar pasajero.

Retomando el caso de las indicaciones por salud, las carillas son una de las opciones cuando el paciente padece algún tipo de fluorosis. “Esto quiere decir que se manchan los dientes por exceso de flúor. Se ven manchas cafés en las piezas y pues a muchos no les gusta cómo se ven”, explica la especialista.

Asimismo, también se recomiendan cuando hay presencia de caries, aunque la primera alternativa en este caso es la resina.

UNA CARA DECISIÓN QUE NO TIENE VUELTA ATRÁS

Vanessa Galindo considera que, actualmente, se maneja una técnica conservadora que consiste en “desgastar alrededor de 0.3 a 0.5 mm de la parte anterior del diente. Claro que va a haber pacientes donde se presente algún tipo de caries o que tengan mal posición, entonces ahí se tiene que desgastar un poquito más”.

$!Para fijar la carilla es necesario desgastar entre 0.3 y 0.5 milímetros de esmalte, una capa protectora del diente que jamás se recupera.
Para fijar la carilla es necesario desgastar entre 0.3 y 0.5 milímetros de esmalte, una capa protectora del diente que jamás se recupera. MAGNIFIC

Pese a que puede parecer sencillo, este proceso tiene un verdadero costo. Una carilla de porcelana, circonia o E-max cuesta alrededor de 7 mil u 8 mil pesos por cada pieza. Una carilla de resina tiene un valor de unos 3 mil 800 pesos.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE SOMETERSE AL TRATAMIENTO?

La experta indica que algunas de las consecuencias de las carillas dentales son:

* Mayor sensibilidad: es decir, que molestan más los cambios de temperatura.

* Pérdida del esmalte: se pierde en su totalidad el esmalte del diente.

No obstante, lo que más destaca es que “una vez que te pones carillas, te tienes que seguir poniendo”, comenta.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES QUE DEBES CONOCER

Sí existen tratamientos que no son tan invasivos como las carillas. Dentro de esto, es importante decir que depende de la dentadura del paciente. Como se mencionó anteriormente, en caso de lesiones por caries, se puede aplicar una resina, la cual ayuda a sustituir la parte que se perdió por este padecimiento.

Por otra parte, también es necesario identificar que hay tipos de carillas. En este sentido, la doctora reiteró que hay carillas de resina que son más económicas. La única desventaja es que estas tienden a pigmentarse con el paso del tiempo.

$!La pérdida total del esmalte tras el desgaste del diente es una de las principales secuelas a las que se enfrentan los pacientes.
La pérdida total del esmalte tras el desgaste del diente es una de las principales secuelas a las que se enfrentan los pacientes. MAGNIFIC

CONSEJOS DE UNA ESPECIALISTA

Ante esta fiebre estética, la Dra. Galindo aconseja cautela. “Recomendaría que lo piensen dos veces”, advierte, no solo por la inversión económica —que fácilmente supera los 30 mil pesos al requerir de cuatro a seis piezas para lograr uniformidad—, sino por la precisión técnica que exige. Para evitar sorpresas desagradables, la especialista recalca la importancia de acudir a clínicas que utilicen un mock-up (una prueba estética temporal que el paciente usa unos días antes del molde definitivo) y exigir la certificación del material contratado, ya sea porcelana, circonia o resina.

Para consultas especializadas sobre este y otros tratamientos, sugerimos acudir al consultorio de la doctora Vanessa Berenice Galindo Hernández, ubicado en Av. Central 634 Col.Vista Hermosa.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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