‘Extraterrestres’ arrastrándose en una playa provocan pánico en Internet

Un hombre sudafricano desató la histeria entre las masas en línea después de que confundieran sus espeluznantes imágenes de plantas muertas con extraterrestres que emergen del mar.

Sus fotos se compartieron en un grupo de Facebook de Sudáfrica, donde actualmente están generando respuestas hilarantes, informó Kennedy News.

“Me sorprendió [la reacción]”, dijo Jan Vorster a Kennedy News sobre las fotos de aspecto extraterrestre, que se tomaron en su ciudad natal de Still Bay, Cabo Occidental. “Pensé que la gente se divertiría con eso, pero luego fue muy serio, algo extremadamente serio”.

Añadió: “Mucha gente tenía miedo de estos monstruos marinos de aspecto extraterrestre. Era como ‘Tiburón’: ¿es seguro meterse en el agua?”.

El trabajador agrícola de 62 años había tomado fotografías de plantas muertas de aloe vera, una planta suculenta de hoja perenne muy apreciada por sus propiedades curativas, que había alineado en la playa al amanecer, de modo que evocaban monstruos con tentáculos que invadían la costa. Luego publicó las fotos de otro mundo en Facebook en un esfuerzo por crear conciencia sobre la degradación ambiental.

“Pensé que podría usar esto como una metáfora de cómo la gente ve estas plantas como extraterrestres, pero en realidad somos los extraterrestres de dos piernas que arruinan su mundo”, describió Vorster. “Esa era la idea”.

Desafortunadamente, la sesión de fotos con conciencia ecológica de Vorster se tomó literalmente después de que los usuarios pensaran que la flora del desierto caducada eran en realidad extraterrestres que estaban haciendo una cabeza de playa intergaláctica, lo que recuerda la transmisión de radio “La guerra de los mundos” de Orson Welles en 1938.

“Solo quería cancelar mis vacaciones”, exclamó un espectador horrorizado del eco-PSA poco ortodoxo. “Por cosas como esta, no nado. Ya le tengo miedo a un tiburón”.

“Por favor, vuelve al océano”, suplicó otro, mientras que un comentarista petrificado escribió: “¿Hablas en serio? Santo cielo... aterrador.

“Nunca los había visto antes en todos los años viviendo en la costa”, declaró otro. “Tal vez solo están en aguas del Cabo”.

“Parecen algo extraterrestre de La guerra de los mundos con Tom Cruise”, exclamó un comentarista, refiriéndose a los larguiruchos invasores en la nueva versión de ciencia ficción de Steven Spielberg de 2005 .

“La gente me preguntaba cuándo saldrían [las criaturas] y si solo saldrían de noche”, explicó Vorster, quien también recreó la espeluznante pieza teatral en un río cercano.

En un intento por disipar el pánico, el desconcertado eco guerrero trató de explicar que no se trataba de Sea T.

Sin embargo, su verificación de aloe solo empeoró las cosas, ya que los críticos afirmaron que los había “engañado” y que “debería ser crucificado”, afirmó Vorster.

“La gente buscó en Google el aloe ferox [nombre científico] y no pudo sumar dos y dos”, lamentó. “Seguían diciendo: ‘Por favor, ayúdennos, porque esto no es una planta. Esto no puede ser una planta. “

Algunos preocupados en línea incluso enviaron fotos de Vorster a un científico ambiental, quien confirmó que las figuras no eran peligrosas para los humanos.

A pesar de la reacción violenta, el agricultor impávido espera crear anuncios de servicio público ambientales similares en el futuro.

“He aprendido mucho y estoy muy motivado para continuar con Aloe feroxes y seguir enfocándome en temas relacionados con la naturaleza”, declaró Vorster.

Esta no es la primera vez que un objeto varado se confunde con un monstruo.

A principios de este mes, un vagabundo británico desconcertado experimentó disgusto en la playa después de compartir fotos de una extraña bestia que encontraron en la orilla, y muchos espectadores la compararon con el legendario monstruo del lago Ness.