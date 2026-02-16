Fermentados con mayor diversidad microbiana que el kéfir

El cuidado de la microbiota intestinal se ha convertido en una prioridad dentro de la nutrición moderna. Aunque el kéfir suele ocupar el primer lugar cuando se habla de probióticos, especialistas y organismos médicos señalan que existen alimentos fermentados con mayor diversidad y concentración de microorganismos beneficiosos. Incorporarlos a la dieta puede fortalecer el sistema inmune, mejorar la digestión y favorecer la absorción de nutrientes. TE PUEDE INTERESAR: La Organización Mundial de Gastroenterología y la Clínica Universidad de Navarra destacan que los probióticos ayudan a restablecer la flora intestinal tras tratamientos con antibióticos y pueden ser útiles en trastornos como el síndrome de intestino irritable. A diferencia de muchos productos lácteos comerciales, algunos fermentados tradicionales conservan comunidades microbianas más amplias, especialmente cuando no han sido pasteurizados. A continuación, cinco alimentos fermentados que, según expertos, pueden aportar más probióticos que el kéfir.

1. Chucrut El chucrut es repollo fermentado en salmuera, típico de Alemania y Europa Central. Durante su fermentación natural se desarrollan bacterias del género Lactobacillus, esenciales para el equilibrio intestinal. Cuando se consume crudo y sin pasteurizar, mantiene una alta densidad de microorganismos vivos. Además de su perfil probiótico, el chucrut es bajo en calorías y aporta fibra, lo que contribuye al tránsito intestinal y a la regulación de la glucosa. Especialistas consultados por medios internacionales destacan que su consumo regular puede apoyar la salud metabólica y digestiva. 2. Miso El miso es una pasta fermentada elaborada con soya, sal y cereales como arroz o cebada. Es un ingrediente fundamental en la cocina japonesa y china, especialmente en sopas y aderezos. Según expertos en nutrición de la Escuela de Medicina de Harvard, el miso amplía la variedad de bacterias beneficiosas presentes en la dieta. Aporta proteínas vegetales y compuestos bioactivos derivados del proceso de fermentación. Su consumo moderado puede enriquecer la microbiota y aportar sabores intensos sin necesidad de añadir grasas saturadas. 3. Kombucha La kombucha es una bebida fermentada a base de té endulzado y una colonia simbiótica de bacterias y levaduras conocida como SCOBY. Su origen se remonta a la medicina tradicional china, donde se valoraba por sus propiedades antioxidantes. De acuerdo con la Organización Mundial de Gastroenterología, esta bebida puede contribuir a diversificar la flora intestinal gracias a su combinación de bacterias y levaduras. No obstante, expertos recomiendan elegir versiones sin pasteurizar y con bajo contenido de azúcar. Personas con antecedentes de candidiasis o sensibilidad digestiva deben consultar a un profesional antes de consumirla con regularidad.