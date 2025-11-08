Flor de Cempasúchil y mandarina: la combinación perfecta para una mermelada llena de alma

Flor de Cempasúchil y mandarina: la combinación perfecta para una mermelada llena de alma

Inspirada en la flor que guía a las almas durante el Día de Muertos, esta receta fusiona la esencia del cempasúchil con el frescor de la mandarina.

/ 8 noviembre 2025
Esta gastrónoma-filosofa del sabor, les desea compartir, vivencias, viajes, sabores y recetas, ligadas a nuestra tradición de parrilla.

El origen de la flor de cempasúchil se remonta a Mesoamérica, donde los mexicas la utilizaban para sus altares y ofrendas. Su nombre proviene del náhuatl “cempohualxochitl,” que significa “flor de veinte pétalos”. Se asociaba con el sol y se creía que su color y aroma servían de guía para las almas de los difuntos, simbolizando la conexión entre la vida y la muerte.

Origen e historia

Mesoamérica: La flor es originaria de esta región, entre México y América Central.

Uso prehispánico: Los mexicas la empleaban en rituales funerarios, ya que su color amarillo los hacía pensar en el sol. También se usaba con propósitos medicinales.

Leyenda: Una leyenda cuenta la historia de Xóchitl y Huitzlin, quienes al ser separados, son transformados en la flor de cempasúchil y el colibrí, respectivamente, para que su amor perdure eternamente.

Significado actual

Día de Muertos: La flor sigue siendo un elemento esencial en la tradición del Día de Muertos, pues su aroma y color brillante ayudan a guiar a las almas hacia las ofrendas.

Simbolismo: Representa la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos.

Usos adicionales: Actualmente, también se utiliza para obtener colorante natural, en la avicultura, y como ingrediente en cervezas artesanales, nieves y pulque.

Flor de Cempasuchitl usos:

Usos culturales y decorativos

Día de Muertos: Se usa para adornar altares y para guiar a las almas.

Decoración: Su color vibrante la hace ideal para decoraciones en general.

Usos medicinales y para la salud

Problemas digestivos: Ayuda a tratar la diarrea, el dolor abdominal y las náuseas.

Tos y problemas respiratorios: Se emplea para aliviar la tos y otras afecciones respiratorias.

Problemas de la piel: Se utiliza para tratar verrugas, salpullido, llagas y otras irritaciones.

Antioxidante: Contiene antioxidantes que protegen las células del daño y pueden ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.

Bactericida y antimicótico: Tiene propiedades que combaten bacterias y hongos como Staphylococcus aureus y Candida albicans.

Usos en agricultura

Insecticida natural: Se usa para repeler y controlar insectos en los cultivos, especialmente la raíz, que es efectiva contra nematodos.

Fertilizante orgánico: Mejora las condiciones del suelo y es útil en abonos orgánicos.

Usos en la industria alimentaria y de bebidas

Colorante: Se utiliza para dar color al pan de muerto, galletas y otros postres.

Bebidas: Se usa para elaborar pulque y cervezas artesanales.

Alimentación animal: Se da a las aves para que la yema del huevo tenga un color más intenso.

Usos cosméticos

Cuidado de la piel:

Se incluye en productos cosméticos para aliviar irritaciones, calmar el eczema, la dermatitis, y como ingrediente en biofermentos.

Producción de células de la piel:

Ayuda en la producción de nuevas células para mejorar la apariencia de la piel.

Platillos con flor de Cempasúchil .

Atoles, cremas, jaleas, te helado, nieve, postres, adobos, etc...

Mermelada de Flor de Cempasúchil y mandarina.

Rinde: 12 porciones.

Ingredientes:

- 3 tazas de pétalos de cempasúchil desinfectados ( aproximadamente 4 a 5 flores)

- Mandarina 3 piezas

- Azúcar estándar 3 tazas

- Miel de abeja ½ taza

- 1 limón grande sin semilla

- Canela 1 vara de 5 cm. De largo

- ¼ cucharadita de pimienta negra molida

- Clavo de olor 1 pieza

- 1 pizca de sal

Procedimiento:

1. En una olla de 6 litros, poner a hervir a fuego bajo, en 3 litros de agua, los pétalos de flor de Cempasúchil, la ralladura de las 3 mandarinas y el jugo de las mismas.

2. Se agrega la canela, la miel de abeja, la pimienta y el clavo de olor. Cuando reduce a la mitad del líquido. Se mueles todo y se regresa a la olla a fuego mínimo y se agrega la ralladura de limón, pizca de sal y el azúcar.

3. Se debe estar removiendo con pala de madera, hasta tener una consistencia de mermelada.

4. Se retira del fuego y se almacena en frascos de vidrio con tapa.

5. Esta mermelada es excelente para acompañar queso de cabra y pan melva.

¡Van a disfrutar mucho este postre en la siguiente parrillada!

Gracias por leer el sabor.

¿Y tú, con todo Güerito?

TEMAS
Cocina
Gastronomía
Recetas
Amanda Covarrubias

Chef y Grill Master, egresada de Cooking and Hospitality Institute Chicago. Capitana del Equipo Femenino de Parrilla de México “Las norteñas”, logrando triunfos a nivel nacional e internacional. Mezcallier, Mixóloga y apasionada de la filosofía. Resumiendo su experiencia, toda una gastrónoma en la extensión de la palabra.

COMENTARIOS

