Flor de Cempasúchil y mandarina: la combinación perfecta para una mermelada llena de alma

El origen de la flor de cempasúchil se remonta a Mesoamérica, donde los mexicas la utilizaban para sus altares y ofrendas. Su nombre proviene del náhuatl "cempohualxochitl," que significa "flor de veinte pétalos". Se asociaba con el sol y se creía que su color y aroma servían de guía para las almas de los difuntos, simbolizando la conexión entre la vida y la muerte.

Origen e historia Mesoamérica: La flor es originaria de esta región, entre México y América Central. Uso prehispánico: Los mexicas la empleaban en rituales funerarios, ya que su color amarillo los hacía pensar en el sol. También se usaba con propósitos medicinales. Leyenda: Una leyenda cuenta la historia de Xóchitl y Huitzlin, quienes al ser separados, son transformados en la flor de cempasúchil y el colibrí, respectivamente, para que su amor perdure eternamente. Significado actual Día de Muertos: La flor sigue siendo un elemento esencial en la tradición del Día de Muertos, pues su aroma y color brillante ayudan a guiar a las almas hacia las ofrendas. Simbolismo: Representa la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos. Usos adicionales: Actualmente, también se utiliza para obtener colorante natural, en la avicultura, y como ingrediente en cervezas artesanales, nieves y pulque.

Flor de Cempasuchitl usos: Usos culturales y decorativos Día de Muertos: Se usa para adornar altares y para guiar a las almas. Decoración: Su color vibrante la hace ideal para decoraciones en general. Usos medicinales y para la salud Problemas digestivos: Ayuda a tratar la diarrea, el dolor abdominal y las náuseas. Tos y problemas respiratorios: Se emplea para aliviar la tos y otras afecciones respiratorias. Problemas de la piel: Se utiliza para tratar verrugas, salpullido, llagas y otras irritaciones. Antioxidante: Contiene antioxidantes que protegen las células del daño y pueden ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Bactericida y antimicótico: Tiene propiedades que combaten bacterias y hongos como Staphylococcus aureus y Candida albicans. Usos en agricultura Insecticida natural: Se usa para repeler y controlar insectos en los cultivos, especialmente la raíz, que es efectiva contra nematodos. Fertilizante orgánico: Mejora las condiciones del suelo y es útil en abonos orgánicos. Usos en la industria alimentaria y de bebidas Colorante: Se utiliza para dar color al pan de muerto, galletas y otros postres. Bebidas: Se usa para elaborar pulque y cervezas artesanales. Alimentación animal: Se da a las aves para que la yema del huevo tenga un color más intenso. Usos cosméticos Cuidado de la piel: Se incluye en productos cosméticos para aliviar irritaciones, calmar el eczema, la dermatitis, y como ingrediente en biofermentos. Producción de células de la piel: Ayuda en la producción de nuevas células para mejorar la apariencia de la piel. Platillos con flor de Cempasúchil . Atoles, cremas, jaleas, te helado, nieve, postres, adobos, etc... Mermelada de Flor de Cempasúchil y mandarina.

Rinde: 12 porciones. Ingredientes: - 3 tazas de pétalos de cempasúchil desinfectados ( aproximadamente 4 a 5 flores) - Mandarina 3 piezas - Azúcar estándar 3 tazas - Miel de abeja ½ taza - 1 limón grande sin semilla - Canela 1 vara de 5 cm. De largo - ¼ cucharadita de pimienta negra molida - Clavo de olor 1 pieza - 1 pizca de sal Procedimiento: 1. En una olla de 6 litros, poner a hervir a fuego bajo, en 3 litros de agua, los pétalos de flor de Cempasúchil, la ralladura de las 3 mandarinas y el jugo de las mismas. 2. Se agrega la canela, la miel de abeja, la pimienta y el clavo de olor. Cuando reduce a la mitad del líquido. Se mueles todo y se regresa a la olla a fuego mínimo y se agrega la ralladura de limón, pizca de sal y el azúcar. 3. Se debe estar removiendo con pala de madera, hasta tener una consistencia de mermelada. 4. Se retira del fuego y se almacena en frascos de vidrio con tapa. 5. Esta mermelada es excelente para acompañar queso de cabra y pan melva. ¡Van a disfrutar mucho este postre en la siguiente parrillada! Gracias por leer el sabor. ¿Y tú, con todo Güerito?

