Flor de Cempasúchil y mandarina: la combinación perfecta para una mermelada llena de alma
Inspirada en la flor que guía a las almas durante el Día de Muertos, esta receta fusiona la esencia del cempasúchil con el frescor de la mandarina.
Esta gastrónoma-filosofa del sabor, les desea compartir, vivencias, viajes, sabores y recetas, ligadas a nuestra tradición de parrilla.
El origen de la flor de cempasúchil se remonta a Mesoamérica, donde los mexicas la utilizaban para sus altares y ofrendas. Su nombre proviene del náhuatl “cempohualxochitl,” que significa “flor de veinte pétalos”. Se asociaba con el sol y se creía que su color y aroma servían de guía para las almas de los difuntos, simbolizando la conexión entre la vida y la muerte.
Origen e historia
Mesoamérica: La flor es originaria de esta región, entre México y América Central.
Uso prehispánico: Los mexicas la empleaban en rituales funerarios, ya que su color amarillo los hacía pensar en el sol. También se usaba con propósitos medicinales.
Leyenda: Una leyenda cuenta la historia de Xóchitl y Huitzlin, quienes al ser separados, son transformados en la flor de cempasúchil y el colibrí, respectivamente, para que su amor perdure eternamente.
Significado actual
Día de Muertos: La flor sigue siendo un elemento esencial en la tradición del Día de Muertos, pues su aroma y color brillante ayudan a guiar a las almas hacia las ofrendas.
Simbolismo: Representa la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos.
Usos adicionales: Actualmente, también se utiliza para obtener colorante natural, en la avicultura, y como ingrediente en cervezas artesanales, nieves y pulque.
Flor de Cempasuchitl usos:
Usos culturales y decorativos
Día de Muertos: Se usa para adornar altares y para guiar a las almas.
Decoración: Su color vibrante la hace ideal para decoraciones en general.
Usos medicinales y para la salud
Problemas digestivos: Ayuda a tratar la diarrea, el dolor abdominal y las náuseas.
Tos y problemas respiratorios: Se emplea para aliviar la tos y otras afecciones respiratorias.
Problemas de la piel: Se utiliza para tratar verrugas, salpullido, llagas y otras irritaciones.
Antioxidante: Contiene antioxidantes que protegen las células del daño y pueden ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.
Bactericida y antimicótico: Tiene propiedades que combaten bacterias y hongos como Staphylococcus aureus y Candida albicans.
Usos en agricultura
Insecticida natural: Se usa para repeler y controlar insectos en los cultivos, especialmente la raíz, que es efectiva contra nematodos.
Fertilizante orgánico: Mejora las condiciones del suelo y es útil en abonos orgánicos.
Usos en la industria alimentaria y de bebidas
Colorante: Se utiliza para dar color al pan de muerto, galletas y otros postres.
Bebidas: Se usa para elaborar pulque y cervezas artesanales.
Alimentación animal: Se da a las aves para que la yema del huevo tenga un color más intenso.
Usos cosméticos
Cuidado de la piel:
Se incluye en productos cosméticos para aliviar irritaciones, calmar el eczema, la dermatitis, y como ingrediente en biofermentos.
Producción de células de la piel:
Ayuda en la producción de nuevas células para mejorar la apariencia de la piel.
Platillos con flor de Cempasúchil .
Atoles, cremas, jaleas, te helado, nieve, postres, adobos, etc...
Mermelada de Flor de Cempasúchil y mandarina.
Rinde: 12 porciones.
Ingredientes:
- 3 tazas de pétalos de cempasúchil desinfectados ( aproximadamente 4 a 5 flores)
- Mandarina 3 piezas
- Azúcar estándar 3 tazas
- Miel de abeja ½ taza
- 1 limón grande sin semilla
- Canela 1 vara de 5 cm. De largo
- ¼ cucharadita de pimienta negra molida
- Clavo de olor 1 pieza
- 1 pizca de sal
Procedimiento:
1. En una olla de 6 litros, poner a hervir a fuego bajo, en 3 litros de agua, los pétalos de flor de Cempasúchil, la ralladura de las 3 mandarinas y el jugo de las mismas.
2. Se agrega la canela, la miel de abeja, la pimienta y el clavo de olor. Cuando reduce a la mitad del líquido. Se mueles todo y se regresa a la olla a fuego mínimo y se agrega la ralladura de limón, pizca de sal y el azúcar.
3. Se debe estar removiendo con pala de madera, hasta tener una consistencia de mermelada.
4. Se retira del fuego y se almacena en frascos de vidrio con tapa.
5. Esta mermelada es excelente para acompañar queso de cabra y pan melva.
¡Van a disfrutar mucho este postre en la siguiente parrillada!
Gracias por leer el sabor.
¿Y tú, con todo Güerito?
COMENTARIOS