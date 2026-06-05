Del asador a la cancha: Gastronomía norteña para vivir el futbol

Si eres de los que decidieron ver los partidos desde casa, una de las cosas que no pueden faltar para disfrutarlos es una buena mesa norteña con la mejor compañía. ¿Qué tal una deliciosa carne asada? Claro, con el mejor guacamole, salsa molcajeteada y una buena bebida. Pongámonos el mandil, agarra tus pinzas y la media cebolla para empezar a limpiar la parrilla. Como tip de los expertos, para iniciar el fuego podemos recurrir a leña de mezquite, la cual es endémica de la región y aporta un aroma dulce e intenso que caracteriza a los platillos. Entre los cortes más populares y tradicionales del norte encontramos el ribeye, la arrachera marinada, el T-bone, costilla cargada y la aguja norteña.

Y si de acompañamientos hablamos, la oferta es amplia: salchichas para asar, quesadillas con queso Oaxaca, chilaca con queso, jalapeños rellenos de queso crema enrollados en tocino, elotes asados y las papas en aluminio, papitas cambray, camote y las clásicas cebollitas asadas. Las botanas son parte fundamental, no puede faltar unos deliciosos chicharrones de cachete con un buen guacamole con pico de gallo, limón y sal al gusto. Otro infaltable es el choriqueso, y Coahuila es uno de los estados que aún lo sigue elaborando de manera artesanal con recetas tradicionales y 100% de cerdo. El chorizo por excelencia es el del municipio de Múzquiz. Aprovechando este ingrediente elaboramos los sabrosos frijoles a la charra, y como elemento principal utilizaremos el frijol pinto. Otra de las comidas que no podemos dejar de preparar es la tradicional y deliciosa discada. Una de sus grandes características es la preparación en un disco de arar, además de la mezcla de carne de res, cerdo, tocino, chorizo, salchicha, pimientos, cebolla y un toque de cerveza. Si quieres disfrutar el partido sin estar tan pendiente del asador, te recomendamos el famoso marrano al ataúd y/o el cabrito.

Esta técnica de cocción se lleva a cabo a las brasas donde la carne se hornea lentamente y se logra una carne sumamente jugosa por dentro y súper crujiente en su exterior. Se calcula un tiempo aproximado de 3 a 5 horas, dependiendo del tamaño del animal. Con este calor las bebidas son una parte fundamental y para refrescar la garganta un clásico clamato preparado con salsas negras, chile tajin, limón y cerveza bien helada o un delicioso vino de la región. Y si te toco ser el conductor designado, prepárate una deliciosa agua mineral bien fría con limón y sal. Y como en cualquier reunion norteña no puede faltar el postre, la mejor opción es asar un pan de pulque a las brazas o mejor conocido como “las chorreadas”; un pan en forma de semita ovalada elaborada con trozos de piloncillo y pulque opcional agregarle un poco de helado de vainilla. Nuestras tradiciones gastronómicas son parte de nuestra identidad, y no serían nada sin no tuviéramos con quien compartirlas. Disfruta el Mundial con tus seres queridos y no olvides en estas fechas ponerte la camiseta de México... y tu mandil. EL TIP DE LOS EXPERTOS Dip Norestense “Gol del Norte” para Totopos Receta de las Chefs Amanda Covarrubias y Patricia Arredondo. Un dip cremoso, ahumado y picante inspirado en la carne asada del norte de México