Magia italiana llega a Saltillo con el Festival Della Pasta en Don Artemio

Martínez Bello compartió con VANGUARDIA que, si hay algo que lo llena en esta vida, es el compartir sus conocimientos, así lo hizo hace algunos meses durante la Feria del Libro en Arteaga a través del tradicional evento Guerreros del Maíz. Defiende su postura de no guardarse los secretos de cocina, pues le importa más el legado que puede dejar, y convertirse en “un ser humano viviente para toda la vida”.

“En este festival de pura pasta, de los seis platillos, dos pastas son de grano duro, que es pasta industrial y se hace a base de sémola y agua, es la que encuentras en el supermercado, ¡pero no hay como la pasta fresca, pasta artesanal!, donde tienes contacto con el ingrediente desde cero, como la harina o el huevo... desde ahí empieza un buen platillo, y compartir con los cocineros de Don Artemio es espectacular y además dejo una enseñanza, es una experiencia muy padre. Me siento muy apapachado”, compartió.

En ese sentido, le es fundamental la preparación de pasta fresca. Tiene más de 20 años cocinando comida italiana. En cuanto al menú que realizó para Don Artemio, comentó que son seis platillos, y que como los hijos, no tiene uno favorito, pues cada uno es especial. Este proyecto, que le permite colaborar con los cocineros de Don Artemio, comenzó el 7 de diciembre y termina el 30 del mismo mes.

Desmitificar también fue una de las funciones de Martínez Bello, por ejemplo; mencionó que en la cultura mexicana aprendimos sobre la cocina italiana de manera errónea, pues los mexicanos somos muy bastos y es mejor que sobre a que falte. “En el caso de la pasta, no se debe recalentar porque es ahí donde hace el peor efecto, por los azúcares que tiene el carbohidrato”, dijo. Y ni hablar de las salsas cremosas con las que se suele cocinar la pasta.

Como amante de los mariscos y los ingredientes frescos, dijo que no hay nada mejor que los sabores auténticos. De hecho, en Sepía se ha encargado de adquirir productos de la pesca sustentable, así como verduras y frutas orgánicas, pues su misión es respetar el producto.

“Soy del estado de Guerrero, soy pescador, conozco el producto desde que andaba nadando, su olor es único, no requiere de ponerle mucho para poder apreciarlo, y sé que cada vez hay más gente que le interesa esto. Me metí desde un principio en el tema de inculcarle a la ciudadanía y a la gente que nos visita que mi producto es de primera calidad, y no por eso es el más caro”.

Julián Martínez Bello nos adelantó sus planes para Sepia en 2022, luego de que con anterioridad charlamos sobre los retos del restaurante y la pandemia por COVID-19. Ya tiene pensado abrir una sucursal, probablemente en Polanco. También, tiene muchas invitaciones como poner un restaurante en San Diego, California.

“No son planes que están aterrizados pero la parte fundamental de la vida es no quedarse quieto, ni ser conformista, quiero seguir transmitiendo mis conocimientos y por qué no, en un futuro hacer algo por acá”, finalizó.