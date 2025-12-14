La aspirina y el cáncer: el hallazgo científico que podría cambiar la prevención oncológica

Durante décadas, la aspirina ha sido conocida como un analgésico y antiinflamatorio accesible, usado para aliviar el dolor o bajar la fiebre. Sin embargo, nueva evidencia científica sugiere que este fármaco común podría tener un papel mucho más profundo: reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Un estudio reciente publicado en The New England Journal of Medicine (NEJM) arroja luz sobre el mecanismo biológico que explicaría este efecto. TE PUED EINTERESAR: Jengibre: el potente antiinflamatorio natural que podría transformar tu bienestar diario Investigadores del University College London (UCL), en el Reino Unido, identificaron cómo la aspirina podría actuar en la prevención del cáncer. El hallazgo clave es que el medicamento suprime la activación de las plaquetas, unas células sanguíneas tradicionalmente asociadas a la coagulación, pero que también influyen en procesos inflamatorios y tumorales. Durante años se había observado que las personas que tomaban aspirina tenían menor incidencia de algunos cánceres, pero no se comprendía con claridad el porqué. Este nuevo estudio ofrece una explicación sólida que podría transformar las estrategias de prevención, especialmente en personas con riesgo hereditario.

El papel oculto de las plaquetas en el cáncer La investigación revela que las plaquetas no solo ayudan a detener hemorragias. Cuando se activan de forma persistente, pueden favorecer el crecimiento tumoral, aumentar la inflamación y proteger a las células cancerosas del sistema inmunitario, facilitando su diseminación. En modelos animales, los científicos observaron que la activación plaquetaria promueve la formación de nuevos tumores. En contraste, la aspirina bloquea este proceso, limitando la inflamación y dificultando que las células cancerosas prosperen. Dosis bajas, grandes efectos Uno de los datos más relevantes proviene del ensayo CAPP-3, centrado en personas con síndrome de Lynch, una condición genética que eleva el riesgo de cáncer colorrectal y otros tumores. Los resultados demostraron que dosis bajas de aspirina (75 a 100 mg diarios) son tan eficaces como dosis más altas para reducir el riesgo de cáncer hereditario. Esto refuerza la hipótesis de que el efecto protector de la aspirina está directamente relacionado con su acción sobre las plaquetas, y no únicamente con su capacidad antiinflamatoria general.