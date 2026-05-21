$!Guía Michelin 2026: reconocen a las taquerías de México

Los tacos callejeros y las taquerías locales volvieron a colocarse entre los grandes protagonistas de la gastronomía mexicana en la edición 2026 de la Guía Michelin. La selección de este año dejó claro que no es necesario acudir a restaurantes de lujo para disfrutar propuestas de alto nivel, pues varios establecimientos especializados en tacos fueron reconocidos por su sabor, técnica y autenticidad.

TQUERÍAS EN CIUDAD DE MÉXICO Y ESTRELLAS MICHELIN La gran sorpresa de esta edición fue La Oncemil, taquería de la Ciudad de México que consiguió una estrella Michelin gracias a su propuesta encabezada por el chef César de la Parra. El concepto combina la esencia tradicional del taco con una visión más contemporánea y sofisticada. Su menú apuesta por ingredientes premium, cortes selectos al trompo, tortillas recién hechas y salsas artesanales, todo dentro de un ambiente moderno y urbano. Entre las especialidades destacan los tacos de rib eye, picanha, sirloin Angus, campechano y carnitas, con precios que rondan entre los 125 y 145 pesos. También ofrecen opciones como tostadas de spicy tuna, delgaditas de wagyu japonés, sopa de fideo tlalpeño y ensaladas. La filosofía del lugar, resumida en la frase “primero que llega, primero que taquea”, busca mantener el espíritu relajado de una taquería tradicional pese a su perfil gourmet. El restaurante cuenta con dos sucursales en la capital mexicana: una en Monte Everest 780, en Lomas de Chapultepec, y otra en Orizaba 83, en la colonia Roma Norte. Aunque no recibieron estrella, varias taquerías del país fueron incluidas entre las recomendaciones oficiales de la guía por la calidad de sus propuestas gastronómicas. Entre los establecimientos destacados en la capital aparecen: * Taquería El Paisa * Maizajo * Barbacoa Gonzalitos * Castacán * Ricos Tacos Toluca * Tacos de Canasta Los Especiales * El Vilsito * La 89 * Los Consentidos del Barrio * Tacos Charly * Tacos del Valle * Taquería El Jarocho * Los Milanesos * Tacos Hola El Güero * Los Parados * Taco Tasting Room

FUERA DE CDMX: OTRAS TAQUERÍAS RECOMENDADAS La selección también incluyó establecimientos de distintas regiones del país: 1. Baja California: * Tacos El Franc * Tacos Marco Antonio * Tacos Mi Ranchito El Fénix * Taquería La Principal 2. Jalisco: * Birriería David * Birriería Las 9 Esquinas * Pancho’se Takos * Tacos y Gorditas Elvira 3. Nuevo León: * Tacos El Compadre * Tacos Piedra 1 * Tacos Doña Mary La Gritona 4. Puebla: * Taquería Los Camellos 5. Yucatán: * Taquería Kisin 6. Oaxaca: * Barbacoa Obispo Cocina Rural La edición 2026 de la Guía Michelin México confirmó que las taquerías continúan siendo uno de los espacios más representativos de la cocina nacional, capaces de ofrecer experiencias memorables tanto en puestos callejeros como en propuestas contemporáneas. DE LLANTAS A GASTRONOMÍA: LAS ESTRELLAS MICHELIN En el universo de la alta cocina, no existe un galardón más codiciado ni con mayor poder económico que la Estrella Michelin. Estas distinciones pueden situar a un restaurante en el mapa internacional y multiplicar su facturación de la noche a la mañana. El reconocimiento no nació de una academia de arte ni de un club de gastrónomos, sino de una de las estrategias de mercadotecnia más audaces de la industria automotriz del siglo XX. Para comprender el origen de este fenómeno, es necesario trasladarse a la Francia de 1900. En ese momento, la industria del automóvil era marginal: en todo el territorio francés circulaban apenas unos 3,000 vehículos. Las carreteras eran precarias, el combustible escaseaba y los viajes interurbanos se consideraban una osadía. En este contexto, los hermanos André y Édouard Michelin, fundadores de la empresa de neumáticos, se enfrentaban a un problema de negocio evidente. La solución fue la creación de la Guía Michelin. Editada inicialmente con una tirada de 35,000 ejemplares, era un manual gratuito para el conductor que incluía mapas explicativos, instrucciones para cambiar ruedas, ubicaciones de talleres, médicos y una lista de lugares para repostar y pernoctar. El objetivo final era incentivar el automovilismo y, por ende, el consumo de caucho.

Con el tiempo, la guía pasó a comercializarse por siete francos, se eliminó la publicidad y, por primera vez, se incluyó un listado de restaurantes clasificados por categorías. Ante el creciente interés de los lectores por la sección gastronómica, los Michelin reclutaron a un equipo de inspectores anónimos para evaluar los establecimientos de forma profesional y rigurosa. Más de un siglo después de su debut, la Guía Michelin ha trascendido su propósito inicial para convertirse en el árbitro definitivo de la reputación gastronómica global.

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