El tomate: orgullo rojo de la cocina mexicana

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Hay ingredientes que no solo alimentan... cuentan historias. Y el tomate es uno de ellos. Ese fruto rojo que hoy vemos en salsas, guisos, ensaladas y moles nació hace miles de años en tierras de América y terminó conquistando al mundo entero. Pero aunque muchos crean que es italiano por la pizza o la pasta, la realidad es que el tomate tiene raíces profundamente mexicanas. El origen del tomate se remonta a las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Los mexicas lo llamaban xitomatl, palabra náhuatl que dio origen al término “jitomate”. Desde antes de la llegada de los españoles ya formaba parte esencial de la alimentación indígena junto al maíz, el chile y el frijol. Era utilizado fresco, cocido, molido en molcajete y combinado con hierbas aromáticas.

DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA DEL TOMATE Cuando los españoles llegaron a América llevaron el tomate a Europa durante el siglo XVI. Al principio fue visto con desconfianza porque pertenecía a la familia de las solanáceas, donde también existen plantas tóxicas. Durante años se utilizó solo como planta ornamental, hasta que Italia descubrió su potencial culinario y comenzó una revolución gastronómica que jamás se detuvo. Hoy existen más de 10 mil variedades de tomate en el mundo. Desde el cherry hasta el saladette, el bola, el heirloom y el roma. México continúa siendo uno de los principales productores mundiales y estados como Sinaloa, San Luis Potosí y Baja California destacan por su enorme producción.

DENTRO DE LA COCINA MEXICANA En la cocina mexicana el tomate es simplemente indispensable. Está presente en platillos como: * Arroz rojo. * Enchiladas. * Caldillo norteño. * Chilaquiles. * Sopas. * Mariscos. * Salsas regionales. Su equilibrio entre dulzor, acidez y umami lo convierte en un ingrediente mágico. Además de delicioso, el tomate es rico en vitamina C, antioxidantes y licopeno, compuesto natural que ayuda a proteger las células del cuerpo. Entre más rojo el tomate, mayor concentración de licopeno. Y aunque normalmente lo usamos en preparaciones saladas, el tomate también puede transformarse en algo sorprendente: una mermelada elegante, intensa y perfecta para quesos, carnes frías o pan artesanal.