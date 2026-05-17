El tomate: orgullo rojo de la cocina mexicana

El tomate: orgullo rojo de la cocina mexicana

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Amanda Covarrubias
por Amanda Covarrubias

De origen mesoamericano y con profundas raíces en nuestra tierra, el jitomate conquistó las cocinas del mundo entero. Acompáñanos a explorar su fascinante historia y te compartimos una sorprendente receta artesanal para transformarlo en una mermelada ideal para tus parrilladas y reuniones

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Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla.

Hay ingredientes que no solo alimentan... cuentan historias. Y el tomate es uno de ellos. Ese fruto rojo que hoy vemos en salsas, guisos, ensaladas y moles nació hace miles de años en tierras de América y terminó conquistando al mundo entero. Pero aunque muchos crean que es italiano por la pizza o la pasta, la realidad es que el tomate tiene raíces profundamente mexicanas.

El origen del tomate se remonta a las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Los mexicas lo llamaban xitomatl, palabra náhuatl que dio origen al término “jitomate”. Desde antes de la llegada de los españoles ya formaba parte esencial de la alimentación indígena junto al maíz, el chile y el frijol. Era utilizado fresco, cocido, molido en molcajete y combinado con hierbas aromáticas.

$!El tomate destaca por su versatilidad, ya que puede utilizarse tanto en recetas saladas como en postres, aportando frescura y acidez.
El tomate destaca por su versatilidad, ya que puede utilizarse tanto en recetas saladas como en postres, aportando frescura y acidez. MAGNIFIC

DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA DEL TOMATE

Cuando los españoles llegaron a América llevaron el tomate a Europa durante el siglo XVI. Al principio fue visto con desconfianza porque pertenecía a la familia de las solanáceas, donde también existen plantas tóxicas. Durante años se utilizó solo como planta ornamental, hasta que Italia descubrió su potencial culinario y comenzó una revolución gastronómica que jamás se detuvo.

Hoy existen más de 10 mil variedades de tomate en el mundo. Desde el cherry hasta el saladette, el bola, el heirloom y el roma. México continúa siendo uno de los principales productores mundiales y estados como Sinaloa, San Luis Potosí y Baja California destacan por su enorme producción.

$!El tomate es fuente de antioxidantes, vitaminas A y C, así como licopeno.
El tomate es fuente de antioxidantes, vitaminas A y C, así como licopeno. MAGNIFIC

DENTRO DE LA COCINA MEXICANA

En la cocina mexicana el tomate es simplemente indispensable. Está presente en platillos como:

* Arroz rojo.

* Enchiladas.

* Caldillo norteño.

* Chilaquiles.

* Sopas.

* Mariscos.

* Salsas regionales.

Su equilibrio entre dulzor, acidez y umami lo convierte en un ingrediente mágico.

Además de delicioso, el tomate es rico en vitamina C, antioxidantes y licopeno, compuesto natural que ayuda a proteger las células del cuerpo. Entre más rojo el tomate, mayor concentración de licopeno.

Y aunque normalmente lo usamos en preparaciones saladas, el tomate también puede transformarse en algo sorprendente: una mermelada elegante, intensa y perfecta para quesos, carnes frías o pan artesanal.

$!El tomate, por su sabor, es muy versátil para servir, acompañar o ayudar en la preparación de otros alimentos, complementando el plato.
El tomate, por su sabor, es muy versátil para servir, acompañar o ayudar en la preparación de otros alimentos, complementando el plato. MAGNIFIC

RECETA DE HOY: MERMELADA DE TOMATE ARTESANAL

Ingredientes para 8 porciones:

* 1 kilo de tomate rojo maduro

* 350 gramos de azúcar

* El jugo de 1 limón

* 1 rajita de canela

* 1 cucharadita de vainilla

* 1 pizca de sal

Preparación:

1. Lava los tomates y se realiza una pequeña cruz en la base.

2. Hierve durante 1 minuto y pásalos a agua fría para retirar fácilmente la piel.

3. Corta el tomate en cubos pequeños retirando parte de las semillas.

4. Coloca en una olla junto con el azúcar, el limón, la canela, la vainilla y la sal.

5. Cocina a fuego bajo durante 45 minutos moviendo constantemente hasta obtener una textura espesa y brillante.

6. Retira la canela y se deja enfriar.

Puedes servir esta mermelada con queso de cabra, carnes ahumadas, pan rústico o incluso sobre una hamburguesa gourmet. Porque al final, el tomate no solo da color a la comida... también le da identidad a nuestra cocina. Disfruten este sabor único, como postre en su siguiente reunión. Gracias por leer el sabor. Y tú... ¿Con todo, Güerito?

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Amanda Covarrubias

Amanda Covarrubias

Chef y Grill Master, egresada de Cooking and Hospitality Institute Chicago. Capitana del Equipo Femenino de Parrilla de México “Las norteñas”, logrando triunfos a nivel nacional e internacional. Mezcallier, Mixóloga y apasionada de la filosofía. Resumiendo su experiencia, toda una gastrónoma en la extensión de la palabra.

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