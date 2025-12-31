Horóscopo chino 2026: qué signos tendrán más fortuna el próximo año

De acuerdo con el calendario lunar, 2026 será el Año del Caballo de Fuego, ciclo que comenzará el 17 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027.

Este periodo estará marcado por una energía intensa, dinámica y orientada al cambio, ideal para tomar decisiones, moverse y asumir nuevos retos.

El Caballo simboliza libertad, acción, independencia y velocidad, mientras que el elemento Fuego potencia la pasión, el liderazgo y la ambición.

Por ello, el 2026 será un año poco estático, con avances rápidos y giros inesperados.