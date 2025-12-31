Horóscopo chino 2026: qué signos tendrán más fortuna el próximo año
El horóscopo chino 2026 estará regido por el Caballo de Fuego. Te contamos qué significa este signo, a quiénes favorece y cuáles son los años correspondientes de cada animal del zodiaco chino
De acuerdo con el calendario lunar, 2026 será el Año del Caballo de Fuego, ciclo que comenzará el 17 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027.
Este periodo estará marcado por una energía intensa, dinámica y orientada al cambio, ideal para tomar decisiones, moverse y asumir nuevos retos.
El Caballo simboliza libertad, acción, independencia y velocidad, mientras que el elemento Fuego potencia la pasión, el liderazgo y la ambición.
Por ello, el 2026 será un año poco estático, con avances rápidos y giros inesperados.
Los signos chinos con más suerte en 2026
Durante el Año del Caballo de Fuego, algunos signos estarán mejor alineados con la energía del ciclo:
Perro: estabilidad emocional, crecimiento económico y consolidación de proyectos.
Gallo: avances profesionales, reconocimiento y oportunidades financieras.
Tigre: liderazgo, carisma y posibilidad de destacar en el trabajo o negocios.
Dragón: expansión, éxito y resultados visibles tras esfuerzos previos.
Caballo: al ser su propio año, vivirá cambios importantes, con oportunidades y desafíos que marcarán un antes y un después.
Otros signos como Mono y Serpiente también podrían experimentar transformaciones positivas si saben adaptarse al ritmo acelerado del 2026.
Años correspondientes de los signos del horóscopo chino
Para saber cuál es tu signo en el horóscopo chino, revisa los años de nacimiento:
Rata: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Buey: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Tigre: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Conejo: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Dragón: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
Serpiente: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
Caballo: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
Cabra: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
Mono: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
Gallo: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
Perro: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
Cerdo: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
¿Qué esperar del 2026 según el horóscopo chino?
El Año del Caballo de Fuego invita a actuar con decisión, pero también a cuidar el equilibrio personal. Será un ciclo ideal para iniciar proyectos, cambiar de rumbo y buscar crecimiento, siempre evitando la impulsividad excesiva.
