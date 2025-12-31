Los rituales infalibles para cumplir tus metas, objetivos y sueños en este Año Nuevo

Información
/ 31 diciembre 2025
    Los rituales infalibles para cumplir tus metas, objetivos y sueños en este Año Nuevo
    Cada 31 de diciembre, entre la nostalgia por otro año más y la incredulidad por el rápido paso del tiempo, se asoma la emoción y esperanza por la vuelta al Sol que comenzará. ESPECIAL

¿Quieres atraer amor, dinero y viajes para el próximo 2026? Algunas tradiciones para hacer a las 12 de la noche

Cada 31 de diciembre, entre la nostalgia por otro año más y la incredulidad por el rápido paso del tiempo, se asoma la emoción y esperanza por la vuelta al Sol que comenzará, ya que puede traer nuevas oportunidades y experiencias.

Con el cierre del calendario anual, millones de personas se preparan para recibir el 2026 con una serie de prácticas que mezclan fe, esperanza y superstición.

TE PUEDE INTERESAR: El significado de cada color de ropa que se utiliza en Año Nuevo

Aunque para algunos son solo costumbres familiares, estos rituales guardan una carga simbólica profunda orientada a la renovación y la prosperidad.

En la cultura mexicana, durante décadas, se han replicado una variedad de rituales que prometen ser una pequeña ayuda para atraer y cumplir todas las metas, los objetivos y los sueños que se tienen para el Año Nuevo.

Algunos se realizan en punto de las 12 horas, mientras que otros más pueden hacerse durante Noche Vieja, en las primeras horas del año o a lo largo de todo el 1 de enero.

LOS RITUALES MÁS EMBLEMÁTICOS DE AÑO NUEVO

Aquí te presentamos los rituales más emblemáticos que marcan la transición hacia el año venidero:

TE PUEDE INTERESAR: 2026: Descubre cómo hacer un ‘vision board’ antes de que acabe el año

12 UVAS

Es, sin duda, la tradición más arraigada en el mundo hispano. Consiste en comer doce uvas al ritmo de las campanadas de medianoche. Cada uva representa un mes del año y, con cada una, se debe visualizar un propósito o deseo. La clave, según los creyentes, es terminarlas a tiempo para asegurar que la buena suerte nos acompañe de enero a diciembre.

DARLE LA VUELTA A LA MANZANA CON MALETAS

Para quienes sueñan con recorrer el mundo, este ritual es indispensable. Al sonar las 12, muchas personas salen a la calle con maletas en mano para dar una vuelta a la manzana o simplemente cruzar el umbral de la puerta. Se cree que este acto atrae viajes, mudanzas y nuevas experiencias fuera de la rutina cotidiana.

Algunas personas dicen que para que este ritual funcione, debes haber preparado y empacado tu maleta exactamente como la harías si fueras a un viaje en ese momento, pues de esta manera realmente proyectas la intención para el año.

ROPA INTERIOR DE COLORES

La elección de la lencería para la última noche del año no es casualidad. Se dice que el color de la ropa interior que uses para recibir el año entrante ayuda a atraer lo que quieres durante el año. Algunos de los colores más sonados son:

El color rojo es el favorito de quienes buscan fortalecer el amor y la pasión; el amarillo es el estándar para atraer el dinero y la abundancia económica; el verde ha ganado popularidad para quienes priorizan la salud y el bienestar físico; azul para la buena salud y la armonía; así como el blanco para la felicidad, paz y alegría.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco: Estos son los precios más bajos de las uvas para tu brindis de Año Nuevo

BARRER HACIA AFUERA

Este ritual simboliza la expulsión de las “malas vibras” y las experiencias negativas del año que termina. Con una escoba, se barre desde el interior de la casa hacia la puerta principal o la calle, dejando el espacio limpio y listo para recibir nuevas oportunidades. Algunos suelen también arrojar un vaso de agua hacia el exterior con el mismo fin purificador.

Limpiar la casa también es un clásico de las mamás mexicanas, pues quién no creció escuchando a mamá decir todo el 31 que debías ponerte a limpiar, para que el hogar comience el año limpio y permanezca limpio durante los 365 días.

LENTEJAS

Heredada de la cultura romana, la tradición de comer o simplemente cargar un puñado de lentejas secas está vinculada a la moneda. Debido a su forma, estas leguminosas simbolizan la riqueza. Colocarlas en los bolsillos, en la billetera o servirlas como primer plato del año es una de las cábalas más comunes para evitar la carestía.

DEBAJO DE LA MESA

Generaciones recientes de mexicanos han afirmado que una persona soltera debe meterse abajo de la mesa justo a las 12 del 1 de enero para lograr conseguir pareja durante el nuevo año.

TE PUEDE INTERESAR: Australia, Japón y Corea del Sur le dan la bienvenida al Año Nuevo 2026

ESTRENAR OUTFIT

Otra creencia popular dice que debes estrenar ropa el día del Año Viejo, es decir, el 31 de diciembre. Esto no solo se trata de la moda o de ser el mejor vestido durante la cena, sino de atraer cosas nuevas para el siguiente año y recibirlo con energía renovada.

REGALAR O TENER BORREGUITOS

Probablemente, has ido a la casa de un familiar o un amigo y has visto unos borreguitos en su puerta o cerca de su entrada. Suelen regalarse o comprarse entre familiares.

Esta tradición está relacionada con la atracción del dinero y la abundancia a un hogar. Suelen colgarse figuras o peluches de borregos en las puertas, entradas de una casa o al lado de la almohada para darle la bienvenida a esta energía durante todo el año.

(Con información de El Universal)

Temas


Año Nuevo
Tradiciones
rituales

Localizaciones


México

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Saltillo se ha ubicado como la ciudad más competitiva del país, de acuerdo con el IMCO.

Los 12 deseos para Saltillo en 2026: afronta retos para mantener la competitividad
Para el miércoles 31 de diciembre de 2025, el frente frío número 25 dejará de afectar a México, sin embargo, la masa de aire ártico asociada al frente cubrirá el noreste, oriente y sureste de México manteniendo lluvias.

Frente frío #25 dejarán de afectar a México, pero masa de aire ártico provoca lluvias
Tras la vinculación a proceso del periodista Rafael ‘Lafita’ León en Veracruz, circuló en redes sociales un video de una de sus declaraciones ante medios de comunicación.

‘La Fiscalía es la que me odia’, dice periodista Rafael León tras vinculación a proceso en Veracruz
(IMAGEN ILUSTRATIVA) El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó la mañana del 31 de diciembre que los aterrizajes serán suspendidos debido a la presencial de un banco de niebla.

AICM reanuda aterrizajes, tras ser suspendidos por banco de neblina
Las solicitudes se realizaron luego de que en marzo de este año el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró, en el municipio de Teuchitlán, un rancho que presuntamente servía como campo de concentración de personas secuestradas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin registro en FGR, de crematorios clandestinos ligados al crimen organizado
Al declararse desierta la licitación, el Tren Interoceánico tiene la facultad de emitir una segunda convocatoria o entregar en adjudicación directa el contrato de seguro para pasajeros.

Tren Interoceánico no tiene seguro que proteja a sus pasajeros para 2026
Cristiano Ronaldo celebra su gol 957, marcado de forma insólita con la espalda, durante el empate 2-2 entre Al-Nassr y Al-Ettifaq en la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo anota su gol 957... ¡con la espalda!
Despedida. El cine, la música y la televisión vivieron un año de profundas pérdidas con la muerte de artistas que marcaron época.

Adiós a los íconos: las figuras del espectáculo que fallecieron en 2025