Los rituales infalibles para cumplir tus metas, objetivos y sueños en este Año Nuevo

Cada 31 de diciembre, entre la nostalgia por otro año más y la incredulidad por el rápido paso del tiempo, se asoma la emoción y esperanza por la vuelta al Sol que comenzará, ya que puede traer nuevas oportunidades y experiencias. Con el cierre del calendario anual, millones de personas se preparan para recibir el 2026 con una serie de prácticas que mezclan fe, esperanza y superstición. TE PUEDE INTERESAR: El significado de cada color de ropa que se utiliza en Año Nuevo Aunque para algunos son solo costumbres familiares, estos rituales guardan una carga simbólica profunda orientada a la renovación y la prosperidad. En la cultura mexicana, durante décadas, se han replicado una variedad de rituales que prometen ser una pequeña ayuda para atraer y cumplir todas las metas, los objetivos y los sueños que se tienen para el Año Nuevo. Algunos se realizan en punto de las 12 horas, mientras que otros más pueden hacerse durante Noche Vieja, en las primeras horas del año o a lo largo de todo el 1 de enero.

LOS RITUALES MÁS EMBLEMÁTICOS DE AÑO NUEVO Aquí te presentamos los rituales más emblemáticos que marcan la transición hacia el año venidero: TE PUEDE INTERESAR: 2026: Descubre cómo hacer un ‘vision board’ antes de que acabe el año 12 UVAS Es, sin duda, la tradición más arraigada en el mundo hispano. Consiste en comer doce uvas al ritmo de las campanadas de medianoche. Cada uva representa un mes del año y, con cada una, se debe visualizar un propósito o deseo. La clave, según los creyentes, es terminarlas a tiempo para asegurar que la buena suerte nos acompañe de enero a diciembre. DARLE LA VUELTA A LA MANZANA CON MALETAS Para quienes sueñan con recorrer el mundo, este ritual es indispensable. Al sonar las 12, muchas personas salen a la calle con maletas en mano para dar una vuelta a la manzana o simplemente cruzar el umbral de la puerta. Se cree que este acto atrae viajes, mudanzas y nuevas experiencias fuera de la rutina cotidiana. Algunas personas dicen que para que este ritual funcione, debes haber preparado y empacado tu maleta exactamente como la harías si fueras a un viaje en ese momento, pues de esta manera realmente proyectas la intención para el año. ROPA INTERIOR DE COLORES La elección de la lencería para la última noche del año no es casualidad. Se dice que el color de la ropa interior que uses para recibir el año entrante ayuda a atraer lo que quieres durante el año. Algunos de los colores más sonados son: El color rojo es el favorito de quienes buscan fortalecer el amor y la pasión; el amarillo es el estándar para atraer el dinero y la abundancia económica; el verde ha ganado popularidad para quienes priorizan la salud y el bienestar físico; azul para la buena salud y la armonía; así como el blanco para la felicidad, paz y alegría. TE PUEDE INTERESAR: Profeco: Estos son los precios más bajos de las uvas para tu brindis de Año Nuevo