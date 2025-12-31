Los rituales infalibles para cumplir tus metas, objetivos y sueños en este Año Nuevo
¿Quieres atraer amor, dinero y viajes para el próximo 2026? Algunas tradiciones para hacer a las 12 de la noche
Cada 31 de diciembre, entre la nostalgia por otro año más y la incredulidad por el rápido paso del tiempo, se asoma la emoción y esperanza por la vuelta al Sol que comenzará, ya que puede traer nuevas oportunidades y experiencias.
Con el cierre del calendario anual, millones de personas se preparan para recibir el 2026 con una serie de prácticas que mezclan fe, esperanza y superstición.
Aunque para algunos son solo costumbres familiares, estos rituales guardan una carga simbólica profunda orientada a la renovación y la prosperidad.
En la cultura mexicana, durante décadas, se han replicado una variedad de rituales que prometen ser una pequeña ayuda para atraer y cumplir todas las metas, los objetivos y los sueños que se tienen para el Año Nuevo.
Algunos se realizan en punto de las 12 horas, mientras que otros más pueden hacerse durante Noche Vieja, en las primeras horas del año o a lo largo de todo el 1 de enero.
LOS RITUALES MÁS EMBLEMÁTICOS DE AÑO NUEVO
Aquí te presentamos los rituales más emblemáticos que marcan la transición hacia el año venidero:
12 UVAS
Es, sin duda, la tradición más arraigada en el mundo hispano. Consiste en comer doce uvas al ritmo de las campanadas de medianoche. Cada uva representa un mes del año y, con cada una, se debe visualizar un propósito o deseo. La clave, según los creyentes, es terminarlas a tiempo para asegurar que la buena suerte nos acompañe de enero a diciembre.
DARLE LA VUELTA A LA MANZANA CON MALETAS
Para quienes sueñan con recorrer el mundo, este ritual es indispensable. Al sonar las 12, muchas personas salen a la calle con maletas en mano para dar una vuelta a la manzana o simplemente cruzar el umbral de la puerta. Se cree que este acto atrae viajes, mudanzas y nuevas experiencias fuera de la rutina cotidiana.
Algunas personas dicen que para que este ritual funcione, debes haber preparado y empacado tu maleta exactamente como la harías si fueras a un viaje en ese momento, pues de esta manera realmente proyectas la intención para el año.
ROPA INTERIOR DE COLORES
La elección de la lencería para la última noche del año no es casualidad. Se dice que el color de la ropa interior que uses para recibir el año entrante ayuda a atraer lo que quieres durante el año. Algunos de los colores más sonados son:
El color rojo es el favorito de quienes buscan fortalecer el amor y la pasión; el amarillo es el estándar para atraer el dinero y la abundancia económica; el verde ha ganado popularidad para quienes priorizan la salud y el bienestar físico; azul para la buena salud y la armonía; así como el blanco para la felicidad, paz y alegría.
BARRER HACIA AFUERA
Este ritual simboliza la expulsión de las “malas vibras” y las experiencias negativas del año que termina. Con una escoba, se barre desde el interior de la casa hacia la puerta principal o la calle, dejando el espacio limpio y listo para recibir nuevas oportunidades. Algunos suelen también arrojar un vaso de agua hacia el exterior con el mismo fin purificador.
Limpiar la casa también es un clásico de las mamás mexicanas, pues quién no creció escuchando a mamá decir todo el 31 que debías ponerte a limpiar, para que el hogar comience el año limpio y permanezca limpio durante los 365 días.
LENTEJAS
Heredada de la cultura romana, la tradición de comer o simplemente cargar un puñado de lentejas secas está vinculada a la moneda. Debido a su forma, estas leguminosas simbolizan la riqueza. Colocarlas en los bolsillos, en la billetera o servirlas como primer plato del año es una de las cábalas más comunes para evitar la carestía.
DEBAJO DE LA MESA
Generaciones recientes de mexicanos han afirmado que una persona soltera debe meterse abajo de la mesa justo a las 12 del 1 de enero para lograr conseguir pareja durante el nuevo año.
ESTRENAR OUTFIT
Otra creencia popular dice que debes estrenar ropa el día del Año Viejo, es decir, el 31 de diciembre. Esto no solo se trata de la moda o de ser el mejor vestido durante la cena, sino de atraer cosas nuevas para el siguiente año y recibirlo con energía renovada.
REGALAR O TENER BORREGUITOS
Probablemente, has ido a la casa de un familiar o un amigo y has visto unos borreguitos en su puerta o cerca de su entrada. Suelen regalarse o comprarse entre familiares.
Esta tradición está relacionada con la atracción del dinero y la abundancia a un hogar. Suelen colgarse figuras o peluches de borregos en las puertas, entradas de una casa o al lado de la almohada para darle la bienvenida a esta energía durante todo el año.
(Con información de El Universal)