Impuestos 2026 en México: el aumento que hará que cada ciudadano pague 2,357 pesos más al año

En 2026, los mexicanos enfrentarán un aumento significativo en su contribución fiscal. De acuerdo con las proyecciones del Gobierno federal, cada habitante pagará en promedio 2 mil 357 pesos adicionales en impuestos, resultado de una recaudación estimada de 314.4 mil millones de pesos extra. Este ajuste forma parte del Paquete Económico 2026, que busca fortalecer las finanzas públicas sin crear nuevos impuestos generales, pero sí con actualizaciones clave en tasas, cuotas y retenciones.

TE PUEDE INTERESAR: Dejar el refresco es más difícil de lo que crees: la razón científica y emocional detrás del antojo que no puedes controlar

Para el próximo año, el promedio total de impuestos que cada mexicano aportará al fisco ascenderá a 43 mil 439 pesos, representando un incremento de 2 mil 23 pesos respecto a 2025. Esta cifra refleja una combinación de factores como el crecimiento económico, la inflación y una mayor actividad en el mercado laboral formal.

El aumento está distribuido entre varios conceptos tributarios, donde destacan el ISR, el IVA, el IEPS, los impuestos a la importación y los derechos federales. Cada uno de estos rubros incorpora ajustes diseñados para actualizar la recaudación y adecuarla a los nuevos patrones de consumo, producción y actividad digital.

El IEPS será el principal motor del incremento tributario. Este impuesto aportará 69.5 mil millones de pesos adicionales, equivalentes a 521 pesos por persona. Entre los cambios más relevantes se encuentran:

1. Aumento en cuotas a bebidas azucaradas y productos con alto contenido calórico.

2. Mayor carga fiscal en cigarros y tabacos, con el incremento de la tasa ad valorem.

3. Reducción gradual en el estímulo a gasolinas y combustibles, lo que implica un ligero aumento en los precios finales al consumidor.

4. Nuevos impuestos a sectores emergentes, como el 8% a videojuegos violentos y un alza al impuesto de apuestas de 30% a 50%.

Estos ajustes buscan actualizar el marco fiscal y responder a nuevos modelos de consumo digital y de entretenimiento.

El ISR registrará un incremento de 74.7 mil millones de pesos, equivalente a 560 pesos por habitante. Aunque no se crean nuevas tasas, sí se ampliará la base gravable, impulsada por mayores salarios, más empleos formales y mayores utilidades corporativas.

También se incrementará la retención del ISR sobre intereses del 0.5% al 0.9%, impactando a quienes cuentan con inversiones o ahorros en instituciones financieras. Este ajuste permitirá una mayor captación sin modificar la estructura del impuesto.

El IVA aumentará 55.4 mil millones de pesos, es decir, 415 pesos per cápita. El impulso proviene de un mayor consumo interno y de la recuperación del turismo. Además, habrá mayor fiscalización a plataformas digitales, tanto de comercio electrónico como de entretenimiento, lo que incrementará la recaudación en la economía digital.

Los impuestos por importación crecerán 73.7 mil millones de pesos o 553 pesos por persona, debido al aumento en importaciones y nuevos impuestos a servicios digitales provenientes del extranjero.

En cuanto a derechos y aprovechamientos, el alza será de 40.1 mil millones de pesos (301 pesos por persona), reflejando nuevas tarifas en trámites, parques nacionales, zonas arqueológicas y servicios administrativos.