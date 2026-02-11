Kiwi: la fruta que fortalece tu vista y combate el envejecimiento ocular

El oftalmólogo José Ignacio Valls, especialista en cirugía refractiva y cataratas, ha subrayado que una dieta equilibrada es esencial para mantener una visión saludable a largo plazo. Según explica, ciertos nutrientes contribuyen a prevenir o retrasar patologías oculares gracias a su acción antioxidante y protectora.

Cuidar la salud visual no depende únicamente de revisiones oftalmológicas periódicas o del uso de gafas de sol. La alimentación juega un papel clave en la prevención de enfermedades oculares, especialmente aquellas asociadas al envejecimiento. Entre los alimentos recomendados por especialistas destaca una fruta en particular: el kiwi, reconocido por su alto contenido de vitaminas A, C y E, consideradas fundamentales para proteger los ojos de las cataratas, la radiación ultravioleta y el deterioro celular.

Las vitaminas de la vista

Las vitaminas A, C y E son conocidas como “las vitaminas de la vista” por su impacto directo en la salud ocular.

La vitamina A, también llamada retinol, es indispensable para la formación de la púrpura visual en la retina, lo que permite una correcta visión nocturna. Además, ayuda a mantener la superficie ocular hidratada, previniendo el síndrome de ojo seco y reduciendo el riesgo de degeneración macular y cataratas.

Por su parte, la vitamina C actúa como un potente antioxidante. Su función principal es proteger los tejidos del ojo frente al daño provocado por la radiación UV y los radicales libres, moléculas inestables responsables del envejecimiento celular. Este nutriente contribuye a preservar la transparencia del cristalino y a mantener la integridad de la retina.

La vitamina E complementa esta protección al combatir el daño oxidativo en las células oculares. Su consumo regular se asocia con un menor riesgo de degeneración macular relacionada con la edad y con una progresión más lenta de alteraciones en el cristalino.

El kiwi: un concentrado natural de protección ocular

Entre las frutas que aportan estas tres vitaminas, el kiwi sobresale por su perfil nutricional completo. Contiene niveles elevados de vitamina C, incluso superiores a los de algunos cítricos, lo que lo convierte en un aliado natural para reforzar las defensas antioxidantes del organismo.

Además, su aporte de vitamina A contribuye a mejorar la adaptación a la oscuridad y a mantener la salud de la retina, mientras que la vitamina E ayuda a proteger las células del ojo frente al desgaste asociado al paso del tiempo. Esta combinación convierte al kiwi en una fruta especialmente recomendada para quienes buscan fortalecer su salud visual de manera preventiva.

Especialistas aconsejan consumir al menos dos piezas de fruta al día e incluir variedad de verduras y hortalizas en la dieta para asegurar un aporte adecuado de nutrientes esenciales.