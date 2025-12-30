El vegetal olvidado que ayuda a reducir el riesgo de cáncer de próstata y mama

De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, una proporción importante de los casos de cáncer podría prevenirse mediante cambios en el estilo de vida, como mantener un peso saludable, hacer ejercicio con regularidad, evitar el tabaco y mejorar la calidad de la dieta. Sin embargo, cuando se habla de alimentos específicos, muchas recomendaciones se diluyen entre generalidades, dejando de lado opciones concretas con respaldo científico.

Mantener una alimentación equilibrada es una de las recomendaciones más repetidas por médicos y especialistas en nutrición cuando se habla de prevención de enfermedades crónicas. En el caso del cáncer , la evidencia científica es clara: la dieta no es un remedio milagro, pero sí puede influir de manera significativa en el riesgo de desarrollar ciertos tipos de tumores, entre ellos el de próstata y el de mama. Aun así, algunos alimentos con potencial protector siguen siendo poco consumidos

Qué alimentos conviene limitar

Los expertos coinciden en que reducir ciertos productos es tan importante como sumar otros. El consumo frecuente de carnes rojas y procesadas, bebidas azucaradas, alcohol y alimentos ultraprocesados se asocia con un mayor riesgo de diversas enfermedades, incluido el cáncer. Estos productos suelen aportar grasas poco saludables, azúcares añadidos y compuestos que favorecen la inflamación crónica, un factor relacionado con el desarrollo tumoral.

Frente a este panorama, la prevención comienza con elecciones cotidianas más conscientes: priorizar alimentos frescos, minimizar lo industrializado y diversificar el plato.

El brócoli, un aliado poco valorado

Dentro del grupo de alimentos recomendados, el brócoli destaca como una de las verduras con mayor potencial protector, aunque sigue siendo subestimado en muchas dietas. Forma parte de la familia de las verduras crucíferas, junto con la coliflor, el repollo y las coles de Bruselas, conocidas por su riqueza en compuestos bioactivos.

Estas verduras contienen isotiocianatos, sustancias que ayudan al organismo a neutralizar toxinas y a reparar daños celulares. Según Johanna Lampe, investigadora del Centro Oncológico Fred Hutchinson, estos mecanismos son clave para reducir el riesgo de enfermedades como el cáncer.

Sulforafano: el compuesto clave

El brócoli es especialmente valioso por su contenido de sulforafano, un isotiocianato que ha sido ampliamente estudiado. Este compuesto contribuye a fortalecer las defensas naturales del cuerpo frente al daño celular diario y a regular procesos inflamatorios.

Diversas investigaciones han relacionado el consumo regular de sulforafano con una menor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata, mama, vejiga y colon. No actúa como un escudo absoluto, pero sí como parte de un entorno biológico menos favorable para el crecimiento de células malignas.

Cuánto y cómo consumirlo

Los especialistas señalan que consumir cuatro o cinco porciones semanales de verduras crucíferas puede asociarse con un menor riesgo de cáncer y otras enfermedades crónicas. El brócoli es versátil y fácil de incorporar: puede añadirse a salteados, guisos, sopas, ensaladas o consumirse al vapor.

Un punto adicional a considerar son los brotes de brócoli, que contienen concentraciones aún más altas de sulforafano. Usarlos como complemento en ensaladas o platillos fríos puede potenciar sus beneficios nutricionales.