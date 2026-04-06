Lala o Alpura... Estas son las lechitas de sabores que más recomienda la Profeco

Es de conocimiento general que existe una gran variedad de productos lácteos, desde diferentes tipos de leche hasta yogures y demás. Entre todos estos artículos, destacan las populares lechitas de sabores entre los niños y niñas, quienes las toman ya sea para desayunos o tipo snacks. Sin embargo, muchos padres o madres de familia desconocen los verdaderos riesgos que éstas pueden representar, así como cuáles son las marcas más nutritivas o las más recomendadas. Para ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad, donde se encarga de resolver todas las dudas.

Dentro del estudio, la dependencia revisó 32 productos en total, de los cuales 4 fueron de sabor fresa, 5 deslactosados sabor a fresa, 3 sabor a vainilla, 8 deslactosadas sabor a vainilla, 5 sabor a chocolate y 7 deslactosadas sabor a chocolate. PROFECO ANALIZÓ LECHITAS DE SABORES La Profeco hizo una lista de aspectos por revisar, entre los que se encuentran los siguientes: 1. Contenido neto: Se verificó que los productos cumplieran con la cantidad que ostentan en su etiqueta. Esta prueba se realizó mediante pesaje utilizando la densidad para verificar el contenido neto en volumen. 2. Parámetros normativos: Se determinó la cantidad de proteína, caseína y grasa, así como la relación proteína-caseína para verificar el cumplimiento con la norma. 3. Aporte nutrimental: Se determinó la cantidad de nutrientes como proteína y grasa. Para el caso de los carbohidratos, el análisis incluyó la medición de humedad y cenizas. 4. Contenido energético: A manera de información, se calculó el aporte calórico que dan 100 mililitros de producto. Para ello, se consideró que cada gramo de proteína y de azúcares aportan 4 kilocalorías, mientras que cada gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. 5. Tipo de grasa: Se constató que la grasa fuera butírica, característica propia de la leche de vaca. 6. Azúcares: Se determinó la cantidad de azúcares presentes en los productos, tanto los que contiene de manera natural (la lactosa), como aquellos que son adicionados (como sacarosa). Todo esto, con el propósito de buscar proteger la salud de las infancias, al exponer las irregularidades comerciales y sanitarias en el mercado nacional.

ESTAS SON LAS LECHES SABORIZADAS QUE MÁS RECOMIENDA PROFECO Al intentar definir cuáles son las mejores leches saborizadas, se consideró aquellas que cumplen con la normativa nacional, contienen grasa propia de la leche (butírica), presentan información veraz en sus etiquetas y tienen un perfil nutrimental más saludable, es decir que tienen menos sellos de advertencia.

En este contexto, las que más destacaron son: 1. Sabor fresa (deslactosada): * Alpura Vaquitas: Contiene 2.4 g de grasa butírica y 6.7 g de azúcares por cada 100 ml. * Lala Yomi (Reducida en azúcar): Aporta 2.6 g de grasa y 7.8 g de azúcares por cada 100 ml. * Santa Clara: Con 3.3 g de grasa y la menor cantidad de azúcar en esta categoría (6.4 g/100 ml). * Valley Foods Kids: Presenta 2.8 g de grasa y 7.8 g de azúcares. 2. Sabor vainilla (deslactosada): * Alpura Vaquitas: 2.4 g de grasa y 6.6 g de azúcares. * Lala Yomi (Reducida en azúcar): 2.5 g de grasa y 7.6 g de azúcares. * San Marcos Lechita: 2.6 g de grasa y 7.7 g de azúcares. * Santa Clara (Sabor helado de vainilla): 1.7 g de grasa y 8.2 g de azúcares. * Valley Foods Kids: 2.9 g de grasa y 7.5 g de azúcares. 3. Sabor chocolate (deslactosada): * Alpura Vaquitas: 2.4 g de grasa y 7.0 g de azúcares. * Bové (Orgánica entera): 3.3 g de grasa y 7.0 g de azúcares. * Lala Yomi (Reducida en azúcar): 2.5 g de grasa y 7.5 g de azúcares. * Santa Clara (Sabor helado de chocolate): 3.4 g de grasa y 7.1 g de azúcares. * Valley Foods Kids: 2.7 g de grasa y la menor cantidad de azúcar en esta categoría (6.7 g/100 ml). Las leches deslactosadas resultaron ser una gran opción, ya que su sabor es naturalmente más dulce, debido a la transformación de la lactosa en glucosa y galactosa, lo que permite que muchas marcas no necesiten añadir azúcares extras.

AHORA... CONOCE LAS LECHES SABORIZADAS PEOR CALIFICADAS POR PROFECO Dentro de esta categoría, se incluyen aquellas que presentaron información engañosa, incumplen con la normativa de etiquetado o no son realmente leche al contener grasa vegetal en lugar de grasa propia de la leche. 1. Productos que no son leche. Pese a que se presentan como “leche saborizada”, los siguientes productos contienen grasa vegetal, lo cual incumple con la naturaleza del producto lácteo: * Vaca Blanca (en sus sabores fresa, vainilla y chocolate). * Great Value (en sus sabores fresa, vainilla y chocolate). 2. Productos con información no veraz. Los siguientes productos declaran en su etiqueta una cantidad de azúcar significativamente menor a la que realmente contienen: * Vaca Blanca (Fresa): Declara 4.6 g/100 ml pero contiene 12.1 g/100 ml (casi el triple). * Vaca Blanca (Vainilla): Declara 4.6 g/100 ml pero contiene 11.0 g/100 ml. * Vaca Blanca (Chocolate): Declara 4.6 g/100 ml pero contiene 10.9 g/100 ml. * Kellogg’s All Bran (Vainilla): Declara 3.0 g/100 ml pero contiene 4.8 g/100 ml. * Kellogg’s Zucaritas (Vainilla): Declara 2.7 g/100 ml pero contiene 4.6 g/100 ml. * Kellogg’s Choco Krispis (Chocolate): Declara 2.8 g/100 ml pero contiene 4.6 g/100 ml. 3. Incumplimiento en descripción y etiquetado: * Nestlé Nesquik (Sabor Chocolate): Su descripción está incompleta. La leyenda “CON COCOA” aparece en un tamaño y tipografía más llamativo que la denominación del producto, cuando debería ser parte de la denominación oficial y tener el mismo tamaño de letra para no confundir al consumidor. 4. Las menos saludables: * Bimbo Leche Nito: Es de los productos más señalados al presentar 4 sellos: Exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio. * Leche Tamariz (Fresa), Nestlé Nesquik (fresa, vainilla y chocolate), Sello Rojo Tikito (fresa, vainilla y chocolate) y Nestlé Carlos V: Todos estos presentan 3 sellos (Calorías, Azúcares y Grasas Saturadas).

DATOS CURIOSOS 1. Las bebidas o alimentos envasados solo llevan sellos de etiquetado frontal cuando se les añaden nutrientes críticos y superan ciertos límites porcada 100 ml o 100 g. 2. La leche deslactosada tiene un sabor dulce porque en el proceso de quitarle la lactosa (azúcar propio de la leche), esta se transforma en glucosa y galactosa (azúcares que son más dulces que la lactosa). De ahí que algunas marcas pueden o no adicionar azúcares y, en consecuencia, haya productos con y sin sellos de etiquetado frontal. 3. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no consumir más de 25 g de azúcares libres (entre ellos los añadidos a bebidas y alimentos envasados) e incluso reducir dicha ingesta a la mitad.

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