Las mejores universidades de México en 2026: ¿qué instituciones lideran el ranking de América Latina?
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El nuevo listado internacional evalúa reputación, investigación e impacto laboral. Estas son las universidades mexicanas mejor calificadas
Elegir universidad significa apostar por oportunidades laborales, movilidad internacional y acceso a investigación de alto nivel. Por ello, los rankings universitarios se han convertido en una herramienta de consulta para miles de estudiantes y familias. Aunque no son el único criterio para tomar una decisión, sí ofrecen un panorama sobre el desempeño académico, la calidad de la investigación y el prestigio que han construido las instituciones de educación superior.
La edición 2026 del Times Higher Education Latin America University Rankings, vuelve a colocar a México entre los países con mayor presencia en la clasificación regional, gracias a universidades públicas y privadas que destacan por su producción científica, internacionalización, calidad docente y vinculación con el sector productivo.
LAS MEJORES EN MÉXICO
El Tecnológico de Monterrey se mantiene como la universidad mexicana mejor ubicada en el listado latinoamericano y ocupa el cuarto lugar de toda la región. La institución privada ha logrado consolidarse gracias a indicadores relacionados con empleabilidad, innovación, investigación y colaboración internacional.
Le sigue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que continúa como una de los principales referentes académicas del país. Además de conservar una de las reputaciones más sólidas de América Latina, la máxima casa de estudios destaca por el volumen de investigación que genera y por su influencia científica dentro y fuera de México.
¿QUÉ SE EVALÚA?
A diferencia de otras clasificaciones que se enfocan únicamente en investigación científica, el ranking de Times Higher Education considera diversos indicadores para medir el desempeño integral de las universidades.
Entre ellos destacan la calidad de la enseñanza, el impacto de la investigación, las citas que reciben los trabajos científicos, la transferencia de conocimiento hacia la industria, la proyección internacional y la percepción académica de cada institución. Estos elementos buscan ofrecer una visión más amplia sobre el papel que desempeñan las universidades dentro de sus países y en el contexto internacional.
El resultado confirma que México continúa siendo uno de los sistemas universitarios más fuertes de América Latina. La presencia de universidades públicas y privadas dentro del ranking refleja la diversidad de modelos educativos que existen en el país y la capacidad de varias instituciones para competir con universidades de Brasil, Chile, Colombia y Argentina.
El Ranking
# | Universidad | País | Puntuación
1- Universidad de São Paulo | Brasil | 62.8
2- Universidad de Campinas | Brasil | 58.1
3- Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 50.0
4- Universidad Federal de Río de Janeiro | Brasil | 47.9
4- Universidad Estadual Paulista | Brasil | 47.9
6- Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro | Brasil | 44.2
7- Tecnológico de Monterrey | México | 42.6
8- Universidad Federal de Río Grande del Sur | Brasil | 40.9
9- Universidad Nacional Autónoma de México | México | 40.8
10- Universidad Federal de Minas Gerais | Brasil | 39.8