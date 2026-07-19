Las mejores universidades de México en 2026: ¿qué instituciones lideran el ranking de América Latina?

Elegir universidad significa apostar por oportunidades laborales, movilidad internacional y acceso a investigación de alto nivel. Por ello, los rankings universitarios se han convertido en una herramienta de consulta para miles de estudiantes y familias. Aunque no son el único criterio para tomar una decisión, sí ofrecen un panorama sobre el desempeño académico, la calidad de la investigación y el prestigio que han construido las instituciones de educación superior.

La edición 2026 del Times Higher Education Latin America University Rankings, vuelve a colocar a México entre los países con mayor presencia en la clasificación regional, gracias a universidades públicas y privadas que destacan por su producción científica, internacionalización, calidad docente y vinculación con el sector productivo.

LAS MEJORES EN MÉXICO

El Tecnológico de Monterrey se mantiene como la universidad mexicana mejor ubicada en el listado latinoamericano y ocupa el cuarto lugar de toda la región. La institución privada ha logrado consolidarse gracias a indicadores relacionados con empleabilidad, innovación, investigación y colaboración internacional.