Las pieles luminosas dominan el verano 2026

La naturalidad se ha convertido en la gran protagonista de las tendencias de maquillaje en 2026. Lejos de las bases pesadas y los acabados excesivamente perfectos, la nueva apuesta de la industria busca resaltar la piel real, respetando su textura y luminosidad natural. Así lo resume el maquillista Hung Vanngo, reconocido por trabajar con figuras como Selena Gomez y colaborar con la marca Rare Beauty: “Quiero que la piel se vea natural, no demasiado perfecta”.

LA PIEL NATURAL TOMA PROTAGONISMO

Durante años, el maquillaje estuvo enfocado en ocultar imperfecciones mediante bases de alta cobertura y acabados completamente mates. Sin embargo, esta visión ha comenzado a cambiar.

Actualmente, la tendencia favorece una apariencia más ligera y fresca, donde la piel respira y conserva sus características naturales. Más que esconder, el maquillaje busca realzar. Según Vanngo, la piel es el elemento central de este estilo, por lo que el objetivo es potenciar su aspecto saludable sin cubrirla en exceso.

Este cambio también refleja una transformación cultural en la manera de entender la belleza. La naturalidad deja de verse como falta de cuidado para convertirse en una decisión estética consciente, donde los rasgos auténticos adquieren mayor relevancia.

‘SATIN SKIN’, LA TENDENCIA QUE DOMINA LA TEMPORADA

Entre las propuestas más destacadas se encuentra el concepto conocido como “satin skin”, una técnica que busca equilibrar luminosidad y control sin caer ni en el exceso de brillo ni en los acabados completamente mates.

La intención es lograr una piel fresca, uniforme y cómoda, que conserve una apariencia natural durante todo el día. Para conseguirlo, se utilizan bases de nueva generación que combinan hidratación y fijación, ofreciendo un acabado mate suave y flexible.

Más que transformar el rostro, esta tendencia busca acompañar sus rasgos y permitir que la piel mantenga su aspecto auténtico con el paso de las horas.

MENOS PRODUCTO Y MÁS TÉCNICA

Uno de los mayores cambios en el maquillaje actual tiene que ver con la forma de aplicación. La técnica ha pasado a ser más importante que la cantidad de producto utilizada.

Vanngo recomienda comenzar con pequeñas cantidades y aumentar la cobertura únicamente en las zonas que realmente lo requieren. Este método evita la saturación y permite conservar la textura natural de la piel.

La cobertura estratégica por capas ligeras se ha convertido en una de las principales herramientas para obtener un resultado equilibrado. En lugar de aplicar base de manera uniforme en todo el rostro, se trabaja solo donde es necesario.

El difuminado también juega un papel fundamental. La meta es integrar el maquillaje con la piel hasta que ambos se perciban como una sola superficie, sin líneas visibles ni efecto artificial.