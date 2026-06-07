Las pieles luminosas dominan el verano 2026

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    Las pieles luminosas dominan el verano 2026
    Esta temporada, las tendencias abandonan la cobertura total para apostar por rostros donde la textura, la luz y la naturalidad se convierten en protagonistas. EFE

El auge de términos como ‘satin skin’ o el llamado ‘everyday glam’ reflejan un cambio de paradigma: ya no se busca ocultar, sino acompañar

La naturalidad se ha convertido en la gran protagonista de las tendencias de maquillaje en 2026. Lejos de las bases pesadas y los acabados excesivamente perfectos, la nueva apuesta de la industria busca resaltar la piel real, respetando su textura y luminosidad natural. Así lo resume el maquillista Hung Vanngo, reconocido por trabajar con figuras como Selena Gomez y colaborar con la marca Rare Beauty: “Quiero que la piel se vea natural, no demasiado perfecta”.

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LA PIEL NATURAL TOMA PROTAGONISMO

Durante años, el maquillaje estuvo enfocado en ocultar imperfecciones mediante bases de alta cobertura y acabados completamente mates. Sin embargo, esta visión ha comenzado a cambiar.

Actualmente, la tendencia favorece una apariencia más ligera y fresca, donde la piel respira y conserva sus características naturales. Más que esconder, el maquillaje busca realzar. Según Vanngo, la piel es el elemento central de este estilo, por lo que el objetivo es potenciar su aspecto saludable sin cubrirla en exceso.

Este cambio también refleja una transformación cultural en la manera de entender la belleza. La naturalidad deja de verse como falta de cuidado para convertirse en una decisión estética consciente, donde los rasgos auténticos adquieren mayor relevancia.

‘SATIN SKIN’, LA TENDENCIA QUE DOMINA LA TEMPORADA

Entre las propuestas más destacadas se encuentra el concepto conocido como “satin skin”, una técnica que busca equilibrar luminosidad y control sin caer ni en el exceso de brillo ni en los acabados completamente mates.

La intención es lograr una piel fresca, uniforme y cómoda, que conserve una apariencia natural durante todo el día. Para conseguirlo, se utilizan bases de nueva generación que combinan hidratación y fijación, ofreciendo un acabado mate suave y flexible.

Más que transformar el rostro, esta tendencia busca acompañar sus rasgos y permitir que la piel mantenga su aspecto auténtico con el paso de las horas.

MENOS PRODUCTO Y MÁS TÉCNICA

Uno de los mayores cambios en el maquillaje actual tiene que ver con la forma de aplicación. La técnica ha pasado a ser más importante que la cantidad de producto utilizada.

Vanngo recomienda comenzar con pequeñas cantidades y aumentar la cobertura únicamente en las zonas que realmente lo requieren. Este método evita la saturación y permite conservar la textura natural de la piel.

La cobertura estratégica por capas ligeras se ha convertido en una de las principales herramientas para obtener un resultado equilibrado. En lugar de aplicar base de manera uniforme en todo el rostro, se trabaja solo donde es necesario.

El difuminado también juega un papel fundamental. La meta es integrar el maquillaje con la piel hasta que ambos se perciban como una sola superficie, sin líneas visibles ni efecto artificial.

$!La tendencia actual propone aceptar la textura, permitir que la piel respire y construir el maquillaje desde la ligereza.
La tendencia actual propone aceptar la textura, permitir que la piel respire y construir el maquillaje desde la ligereza. EFE

LA TEXTURA DEJA DE SER DEFECTO

Otra de las características de esta tendencia es que las pequeñas imperfecciones ya no se consideran algo que deba ocultarse por completo.

Las variaciones de tono, poros y texturas naturales forman parte de la apariencia final. Por ello, el uso excesivo de polvos matificantes pierde relevancia y se apuesta por acabados más flexibles.

La luminosidad no proviene de productos brillantes, sino de una adecuada preparación previa. La hidratación se convierte en un paso indispensable para conseguir una piel uniforme, cómoda y duradera.

EL AUGE DEL ‘EVERYDAY GLAM’

Dentro de esta corriente destaca también el llamado “Everyday glam”, una propuesta que combina elegancia y sencillez para el uso cotidiano.

Se trata de un maquillaje versátil que aporta sofisticación sin resultar excesivo, adaptándose fácilmente a distintos momentos del día. Según Vanngo, este estilo ofrece una imagen glamorosa, pero suficientemente práctica para llevarse a diario.

La tendencia refleja una nueva forma de entender la belleza: menos rígida, más funcional y alineada con la vida cotidiana.

5 CLAVES PARA LOGRAR LA PIEL DE MODA EN 2026

Los especialistas resumen esta tendencia en cinco principios fundamentales:

* Aplicar cantidades moderadas de producto.

* Construir la cobertura por capas ligeras.

* Difuminar cuidadosamente para integrar el maquillaje.

* Respetar la textura natural de la piel.

* Priorizar la hidratación y preparación previa del rostro.

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UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER EL MAQUILLAJE

La evolución de estas tendencias muestra un cambio más profundo en la relación con la belleza. El maquillaje deja de ser una herramienta para ocultar y se convierte en un recurso para resaltar las características naturales de cada persona.

La naturalidad ya no significa ausencia de maquillaje, sino una técnica que requiere precisión, conocimiento y una selección adecuada de productos. Además, responde a la búsqueda de rutinas más prácticas, versátiles y adaptables, donde la comodidad y la autenticidad tienen cada vez más valor.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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