Liverpool anuncia su nueva Venta Nocturna: conoce cuándo será y qué promociones habrá

Tras la reciente Venta Nocturna de Aniversario, celebrada el pasado fin de semana, solo queda una edición más por realizar en 2025. Si estás esperando el cierre de año para adelantar tus compras navideñas, aquí te contamos cuándo será la próxima Venta Nocturna de Liverpool y todo lo que debes saber para aprovecharla al máximo.

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2025 llega con más productos de lujo y opciones de crédito

Las Ventas Nocturnas de Liverpool se han consolidado como uno de los eventos comerciales más esperados del año en México. Con promociones exclusivas y descuentos en todas las categorías , miles de clientes aprovechan para adquirir productos de moda, tecnología, muebles, hogar y electrónica con precios especiales.

¿Cuándo será la próxima Venta Nocturna Liverpool?

La siguiente Venta Nocturna de Liverpool se llevará a cabo durante el primer fin de semana de diciembre de 2025, justo antes de las fiestas de Navidad.

Este evento representa una excelente oportunidad para comprar regalos, artículos para el hogar y productos tecnológicos con precios rebajados.

Aunque se denomina “Venta Nocturna”, las promociones están disponibles durante todo el día. Las tiendas físicas extienden su horario de atención de 11:00 a 21:00 horas, mientras que las ofertas también se pueden disfrutar en línea a través de liverpool.com.mx o desde la app Liverpool Pocket.

Además, podrás pagar con tarjeta Liverpool, tarjetas de crédito o débito, y otros métodos como PayPal, SPEI, Farmacias del Ahorro, 7-Eleven o Waldo’s.

Tipos de Ventas Nocturnas que organiza Liverpool

Cada año, la tienda realiza cuatro ediciones oficiales de sus Ventas Nocturnas, pensadas para diferentes temporadas:

Venta Nocturna para Mamás – A finales de abril, enfocada en el Día de la Madre.

Venta Nocturna para Papás – En junio, ideal para los regalos del Día del Padre.

Venta Nocturna de Aniversario – En octubre, para conmemorar la historia y fidelidad de sus clientes.

Venta Nocturna de Navidad – En diciembre, la última del año y una de las más esperadas.

Otras oportunidades de ahorro

Antes de la Venta Nocturna de Navidad, Liverpool también participará en El Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Será otra ocasión ideal para comprar con grandes rebajas en línea y en tiendas físicas.