Más allá de Frankenstein: las mejores películas de Jacob Elordi que debes ver este fin de semana

Jacob Elordi se ha convertido en uno de los actores más populares de Hollywood, gracias a su versatilidad y carisma frente a la cámara. Aunque muchos lo conocieron por su papel de Nate Jacobs en Euphoria o por su debut romántico en El Stand de los Besos (The Kissing Booth), el australiano ha demostrado tener mucho más que ofrecer, explorando personajes complejos, intensos y emocionalmente profundos.

A continuación, te presentamos otras películas de Jacob Elordi que puedes disfrutar este fin de semana y con las que descubrirás su evolución como actor.

Frankenstein (2025)

En una de sus interpretaciones más ambiciosas, Jacob Elordi da vida a la criatura de Frankenstein en la nueva adaptación dirigida por Guillermo del Toro. Esta versión de la clásica novela de Mary Shelley promete una mirada más humana y trágica al monstruo, con una puesta en escena visualmente impactante y actuaciones que ya suenan como contendientes a los premios Oscar.

Priscilla (2023)

Bajo la dirección de Sofia Coppola, Elordi interpreta a Elvis Presley junto a Cailee Spaeny, quien da vida a Priscilla. Esta cinta, aclamada en el Festival de Venecia, ofrece una visión íntima y melancólica del matrimonio entre el Rey del Rock y su joven esposa. Elordi logra capturar el magnetismo y la vulnerabilidad de Elvis, consolidándose como un actor capaz de sostener personajes icónicos con gran sensibilidad.

Saltburn (2023)

Dirigida por Emerald Fennell, esta película se convirtió en una sensación por su estilo provocador y su crítica al privilegio y al exceso. Elordi comparte créditos con Barry Keoghan y Rosamund Pike, en una historia ambientada en la Universidad de Oxford, donde el deseo, el poder y la decadencia se entrelazan en una trama de lujo y oscuridad. Su papel lo llevó a ser reconocido por su presencia magnética y su rango emocional.

On Swift Horses (2024)

En este drama romántico, Elordi comparte pantalla con Diego Calva y Daisy Edgar-Jones. La historia sigue a una joven que, cansada de su vida rutinaria, se ve envuelta en una relación secreta llena de pasión y peligro. La película muestra el lado más vulnerable y emocional del actor, en un contexto cargado de sensualidad y misterio.

Cumbres Borrascosas (Próximamente)

Jacob Elordi protagoniza junto a Margot Robbie una nueva adaptación de la novela clásica de Emily Brontë, nuevamente bajo la dirección de Emerald Fennell. Todo apunta a que será una historia de amor tormentoso, marcada por la intensidad de los personajes y la estética gótica que tanto le ha funcionado al actor.

El Stand de los Besos (2018-2021)

Por supuesto, no puede faltar la trilogía que lo lanzó a la fama. En esta comedia romántica juvenil, Elordi interpreta a Noah Flynn, el chico rebelde que enamora a Joey King. Aunque es muy diferente de sus trabajos más recientes, esta saga le abrió las puertas de Hollywood y le permitió conectar con millones de fans en todo el mundo.

Con cada proyecto, Jacob Elordi demuestra su capacidad para reinventarse, pasando de los romances adolescentes a los dramas intensos y complejos. Si quieres disfrutar un maratón de fin de semana con actuaciones sólidas y una evolución artística evidente, sus películas son una excelente opción.

¿Ya elegiste por cuál empezar?