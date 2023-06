Método efectivo para mejorar la miopía: lo que no te han contado

La nutrición especializada para apoyar a la regeneración y reparación de algún órgano en el cuerpo es viable y ahora más accesible que nunca. En el tema sobre la salud ocular la miopía, no es la excepción. La miopía, también conocida como visión corta, es un problema visual común en el que los objetos lejanos se ven borrosos , mientras que los cercanos se ven con claridad. Afecta a más del 41% de la población y se pronostica que para el 2050 afectará a más de la mitad de la población mundial.

En el caso de los niños, se sugiere que no pasen más de dos horas al día frente a pantallas. Además, se ha observado que existe una relación lineal entre el tiempo de exposición a las pantallas y el riesgo de desarrollar miopía. Por lo tanto, es recomendable limitar el uso de dispositivos electrónicos en los niños y fomentar actividades al aire libre durante el recreo y el tiempo libre.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la nutrición para la salud ocular. La melatonina y la luteína desempeñan un papel crucial en este aspecto. La luteína, presente en alimentos como las espinacas y las zanahorias, ha demostrado reducir significativamente el riesgo de miopía. Por otro lado, la melatonina, que se sintetiza en los tejidos oculares, regula varios procesos oculares y puede ayudar a prevenir la miopía y otras enfermedades oculares

A pesar de que la opinión general de que la miopía es irreversible, muchas personas han logrado mejorar su visión corta, gracias a un método desarrollado por el Dr. William H. Bates hace más de 100 años.

Como oftalmólogo certificado, y en la cima de su campo, el Dr. Bates enseñó su método a muchos doctores, y fue tan efectivo que lo prohibieron en Nueva York, debido a que los optometristas presionaron a los políticos locales. En la actualidad, su método se enseña en el Bates Method International. También se explica en el libro de Bates, titulado “The Bates Method for Better Eyesight Without Glasses”.

El método Bates funciona al relajar los músculos que rodean los ojos. Existen seis músculos en la parte exterior del ojo, que le permiten moverse y seguir los intereses visuales. El principal problema es que existe un gran número de factores que hace que esfuerce su ojo y, cuando esto sucede, su visión comienza a nublarse.