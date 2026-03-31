México celebra HOY el Día del Taco; conoce todo sobre esta deliciosa e icónica tradición

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Vida
/ 31 marzo 2026
    México celebra HOY el Día del Taco; conoce todo sobre esta deliciosa e icónica tradición
    El taco no es solo un platillo en México: es un símbolo cultural que atraviesa clases sociales, regiones y generaciones. VANGUARDIA

El reconocimiento cultural del taco llevó a la creación de una fecha especial para celebrarlo

El taco no es solo un platillo en México: es un símbolo cultural que atraviesa clases sociales, regiones y generaciones, y cuya relevancia es tal que incluso tiene su propia fecha de celebración, el 31 de marzo.

Su presencia cotidiana —en la calle, en casa o en la madrugada— lo convierte en una de las expresiones más vivas de la identidad mexicana.

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UN ÍCONO CULTURAL QUE DEFINE A MÉXICO

Más allá de su sencillez aparente —una tortilla que envuelve un relleno—, el taco es una construcción cultural compleja. No necesita presentación ni protocolo: aparece en cualquier momento del día y en cualquier contexto, desde una comida familiar hasta una pausa laboral o una salida nocturna.

Cada tipo de taco cuenta una historia distinta. Los tacos al pastor reflejan procesos de migración y mestizaje; los de barbacoa remiten a prácticas ancestrales; mientras que los de canasta hablan del ingenio urbano y de la economía popular. En conjunto, representan una mezcla de tradición, adaptación y creatividad.

VARIEDAD, IDENTIDAD Y TERRITORIO

Una de las mayores riquezas del taco es su diversidad. Cada región del país tiene sus propias versiones, ingredientes y formas de preparación:

* En el norte predominan los tacos de carne asada con tortillas de harina.

* En el centro, los de suadero, pastor o canasta son parte del día a día.

* En el sur, ingredientes como la cochinita pibil o los guisos tradicionales aportan identidad local.

Esta variedad convierte al taco en un mapa comestible de México: cada mordida puede contar una historia distinta ligada al territorio, la memoria y las costumbres.

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EL RITUAL DETRÁS DE COMER TACOS

Comer tacos también implica una experiencia ritual. No se trata solo del alimento, sino de todo lo que lo acompaña:

* La elección de la salsa (roja, verde, picante o suave)

* El toque de limón

* La cebolla y el cilantro al gusto

* Comerlos de pie, en la calle o rodeado de gente

Estos elementos hacen del taco una experiencia social, accesible y profundamente arraigada en la vida cotidiana.

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AHORA... EL ORIGEN DEL DÍA DEL TACO

El reconocimiento cultural del taco llevó a la creación de una fecha especial para celebrarlo. El Día del Taco comenzó en 2007 como parte de una campaña impulsada por Televisa bajo el lema: “Porque a todo mundo le llega su día: Día del Taco, 31 de marzo”.

La iniciativa tuvo un impacto inmediato y logró posicionar la fecha en el imaginario colectivo, convirtiéndola en una celebración recurrente.

Como parte del lanzamiento, se organizó un evento multitudinario en el entonces Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte. La celebración incluyó:

* Presentaciones musicales

* Puestos con gran variedad de tacos

* Opciones gratuitas y a la venta

Miles de personas se reunieron para celebrar en un ambiente festivo, accesible y completamente enfocado en la gastronomía mexicana. Además, se creó una plataforma digital con información sobre la historia del taco, recetas y promociones en taquerías locales, lo que permitió ampliar el alcance de la celebración más allá del evento presencial.

Aunque el Día del Taco no es una festividad oficial, con el paso de los años el 31 de marzo se ha consolidado como una fecha significativa. Restaurantes, taquerías y consumidores lo celebran activamente, reforzando el lugar del taco como un elemento central de la cultura mexicana.

EL TACO COMO UN SÍMBOLO

Hablar de tacos, entonces, es hablar de historia, identidad y comunidad. Es un alimento que no distingue entre clases sociales y que se adapta a todos los contextos sin perder su esencia.

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Su permanencia no depende de campañas ni de fechas conmemorativas: el taco vive en la cotidianidad. Sin embargo, contar con un día dedicado a celebrarlo permite reconocer su valor cultural y rendir homenaje a uno de los elementos más representativos de México.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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