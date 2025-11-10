Nuevo frente frío llega a la CDMX: pronóstico del clima para este martes 11 de noviembre de 2025

El frente frío que avanza por el centro del país provocará una mañana gélida y heladas en varias zonas de la Ciudad de México este martes 11 de noviembre de 2025. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el descenso de temperatura será más notorio durante la madrugada y primeras horas del día, alcanzando mínimas cercanas a los 2 °C en las zonas altas de la capital. TE PUEDE INTERESAR: Masa de aire polar cubrirá a México con temperaturas de -15 grados, fuertes lluvias y evento norte Las alcaldías Tlalpan, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Xochimilco serán las más afectadas por el frío matutino. En estas zonas se esperan heladas ligeras y presencia de neblina, lo que podría reducir la visibilidad en caminos y avenidas durante las primeras horas del día.

En contraste, el centro y norte de la ciudad, incluyendo Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, presentarán temperaturas mínimas entre 8 y 10 °C, con una sensación térmica todavía fresca. A pesar del amanecer helado, el cielo permanecerá mayormente despejado y se prevé un ambiente templado hacia el mediodía, con máximas de 21 a 23 °C.El viento del norte soplará de 10 a 15 km/h, con rachas de hasta 30 km/h que podrían intensificar la sensación de frío en la noche. Las probabilidades de lluvia se mantienen muy bajas, tanto en la CDMX como en el Valle de México. Las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas: 1. Abrígate en capas y cubre cabeza, nariz y manos al salir temprano. 2. Evita cambios bruscos de temperatura, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. 3. Si utilizas calentadores o anafres, mantén ventilado el espacio para evitar intoxicaciones. 4. Cuida a tus mascotas, especialmente si duermen en exteriores.