Nuevo frente frío llega a la CDMX: pronóstico del clima para este martes 11 de noviembre de 2025

Vida
/ 10 noviembre 2025
    Nuevo frente frío llega a la CDMX: pronóstico del clima para este martes 11 de noviembre de 2025
    El frente frío que avanza por el centro del país provocará una mañana gélida y heladas en varias zonas. Foto: Cuartoscuro - Edgar Negrete Lira

El SMN anticipa que las mañanas frías persistirán durante los próximos días.

El frente frío que avanza por el centro del país provocará una mañana gélida y heladas en varias zonas de la Ciudad de México este martes 11 de noviembre de 2025. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el descenso de temperatura será más notorio durante la madrugada y primeras horas del día, alcanzando mínimas cercanas a los 2 °C en las zonas altas de la capital.

Las alcaldías Tlalpan, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Xochimilco serán las más afectadas por el frío matutino. En estas zonas se esperan heladas ligeras y presencia de neblina, lo que podría reducir la visibilidad en caminos y avenidas durante las primeras horas del día.

$!De acuerdo con el SSMN, el descenso de temperatura será más notorio durante la madrugada.
De acuerdo con el SSMN, el descenso de temperatura será más notorio durante la madrugada. Foto: Cuartoscuro - Omar Martínez Noyola

En contraste, el centro y norte de la ciudad, incluyendo Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, presentarán temperaturas mínimas entre 8 y 10 °C, con una sensación térmica todavía fresca.

A pesar del amanecer helado, el cielo permanecerá mayormente despejado y se prevé un ambiente templado hacia el mediodía, con máximas de 21 a 23 °C.El viento del norte soplará de 10 a 15 km/h, con rachas de hasta 30 km/h que podrían intensificar la sensación de frío en la noche. Las probabilidades de lluvia se mantienen muy bajas, tanto en la CDMX como en el Valle de México.

Las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas:

1. Abrígate en capas y cubre cabeza, nariz y manos al salir temprano.

2. Evita cambios bruscos de temperatura, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

3. Si utilizas calentadores o anafres, mantén ventilado el espacio para evitar intoxicaciones.

4. Cuida a tus mascotas, especialmente si duermen en exteriores.

$!A pesar del amanecer helado, el cielo permanecerá mayormente despejado.
A pesar del amanecer helado, el cielo permanecerá mayormente despejado. Foto: Cuartoscuro - Yerania Rolón Rolón

El SMN anticipa que las mañanas frías persistirán durante los próximos días debido a la masa de aire polar que acompaña al frente frío. Se espera que el ambiente helado continúe hasta el fin de semana, con mínimas cercanas a los 3 °C en el sur de la ciudad.

El invierno todavía no llega, pero el Valle de México ya comienza a sentir sus primeros efectos. Este martes será ideal para abrigarte bien y disfrutar de una tarde despejada, pero sin olvidar que las mañanas seguirán siendo frías durante gran parte de noviembre.

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

