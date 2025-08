¿Nunca te registraste en una Afore? Esto es lo que pasa con tu dinero para el retiro

¿Sabías que aunque nunca hayas elegido una Afore, tu dinero para el retiro no desaparece? Sin embargo, no registrarte en una Afore puede afectar directamente tu pensión. Este es el caso de Andrés, un trabajador de 65 años que, al asistir a la Feria de Afores 2025, descubrió que nunca eligió una administradora para su ahorro, a pesar de haber cotizado durante décadas.

Este tipo de casos no son aislados. Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en México hay más de 18 millones de cuentas de Afore no registradas, muchas de ellas de jóvenes menores de 30 años, pero también de personas adultas que no están conscientes de su situación.