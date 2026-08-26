Nutrición felina al descubierto: Guía para elegir el mejor alimento húmedo según Profeco

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    Nutrición felina al descubierto: Guía para elegir el mejor alimento húmedo según Profeco
    El alimento húmedo para gatos se divide entre fórmulas completas y complementos cárnicos; verificar la etiqueta es clave antes de elegir. MAGNIFIC

Conoce las diferencias entre los alimentos húmedos completos y los complementarios, así como los seis elementos biológicos indispensables que tu michi requiere a diario

Una alimentación correcta para nuestros animales de compañía juega un papel fundamental para su salud y bienestar, especialmente en el caso de los gatos, que requieren una dieta equilibrada que aporte elementos esenciales como agua, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales.

“El gato doméstico es un cazador innato. Su cuerpo ágil y flexible, garras retráctiles y sentidos altamente desarrollados lo convierten en un depredador por naturaleza. Debido a esto, elegir correctamente el tipo de dieta y la concentración de nutrientes es vital para su desarrollo”, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su Revista del Consumidor correspondiente al mes de agosto de 2026.

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REGULACIONES EN MÉXICO

La nutrición felina es un tema regulado a nivel internacional, gracias a organismos especializados que proponen estándares, definiciones y lineamientos de formulación para garantizar dietas óptimas que promuevan la salud y longevidad de los ejemplares.

En el caso de México, es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la entidad que se encarga de registrar y certificar estos productos.

“El cumplimiento de esta regulación es indispensable para la comercialización de alimentos de consumo animal. Todo alimento para gato debe contar con el registro de autorización correspondiente impreso en su etiqueta”, defiende Profeco.

Además, existe la Norma Oficial Mexicana que establece todos los requisitos que deben cumplir los productos destinados al uso o consumo animal, desde su elaboración y almacenamiento hasta su distribución y venta, así como los controles necesarios para verificar su calidad.

ALIMENTOS HÚMEDOS PARA MICHIS

Si de alimento húmedo se trata, debes saber que se comercializan dos categorías principales:

1. Nutrición completa y balanceada: están formulados con una mezcla de carne o subproductos de ave, pescado, granos de cereales, proteína vegetal texturizada, vitaminas y minerales.

2. Complemento: comúnmente llamados productos cárnicos, se elaboran principalmente con carne o subproductos de ave o pescado con un alto contenido de grasa para mejorar su textura y sabor.

NUTRIENTES QUE NO PUEDEN FALTAR PARA LOS GATOS

Estos son los componentes esenciales que deben estar incluidos en la dieta felina. Sin embargo, es importante destacar que cada mascota es única, por lo que elegir un producto adecuado a su edad, nivel de actividad, salud, necesidades de hidratación y gustos es prioridad.

1. Taurina: Esencial para su vista y funcionamiento cardiaco.

2. Fibra: Su inclusión en cantidades adecuadas beneficia la salud del tracto gastrointestinal y favorece la digestión.

3. Grasas: Proporcionan energía altamente digerible. Su aporte debe ajustarse con otros nutrientes.

4. Agua: Necesaria para sus procesos químicos y metabólicos, además de que les ayuda a regular su temperatura.

5. Proteína: Dado que son carnívoros obligados, deben consumir tejidos animales para satisfacer sus necesidades proteicas.

6. Vitamina A: Como no la obtienen de fuentes vegetales, esta debe estar preformada e integrada en su dieta.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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