Orinar de noche puede parecer normal, pero los expertos advierten esto

Si alguna vez te has preguntado por qué te despiertas por la noche para ir al baño, no estás solo. De acuerdo con expertos en urología y sueño, levantarse una o dos veces durante la noche para orinar puede ser completamente normal, sobre todo en adultos mayores. Sin embargo, cuando ocurre con más frecuencia o afecta tu descanso, podría tratarse de un síntoma de un problema médico, conocido como nicturia.

TE PUEDE INTERESAR: Si trabajas de noche, he aquí la guía para cuidar tu salud

¿Qué es la nicturia y por qué ocurre?

La nicturia es la necesidad de levantarse una o más veces por la noche para orinar. Según el doctor Jeffrey Weiss, catedrático de urología en la Universidad de Ciencias de la Salud SUNY Downstate, esta condición no es una enfermedad en sí, sino un síntoma de otros factores, como infecciones urinarias, vejiga hiperactiva, diabetes, apnea del sueño o enfermedades cardiacas.

Con la edad, el cuerpo cambia su ritmo de producción de orina: cuando somos jóvenes, generamos la mayor parte durante el día, pero con el tiempo la producción se desplaza hacia la noche, lo que explica por qué más del 50% de los adultos mayores de 65 años experimentan nicturia.

Además, una vejiga menos elástica, músculos pélvicos debilitados o una próstata agrandada también pueden contribuir a este problema. Incluso factores como el embarazo, la retención de líquidos en las piernas o el consumo de alcohol y cafeína antes de dormir pueden provocar despertares nocturnos para orinar.

¿Cuándo debes consultar a un médico?

Despertarte para ir al baño una o dos veces por noche es normal, pero si ocurre tres o más veces o te cuesta volver a dormir, lo ideal es consultar a un médico. La nicturia puede estar relacionada con enfermedades subyacentes o incluso aumentar el riesgo de caídas nocturnas, especialmente en personas mayores.

Los expertos también advierten que la nicturia puede agravar el insomnio o los trastornos del sueño, ya que una vez despiertos, muchas personas tienen dificultad para relajarse de nuevo.

Consejos para reducir las idas al baño por la noche

Si no hay una causa médica grave, puedes probar algunos cambios de estilo de vida:

- Evita tomar líquidos entre 2 y 4 horas antes de acostarte.

- Reduce el consumo de café, té y alcohol por la noche.

- Limita alimentos diuréticos como sandía, apio o espárragos.

- Disminuye la sal en tu dieta para evitar retención de líquidos.

- Eleva las piernas o usa medias de compresión si tienes hinchazón.

- Practica ejercicios del suelo pélvico para fortalecer la vejiga.

Si el problema persiste, un profesional puede evaluar tratamientos o medicamentos específicos para regular la función urinaria.

En conclusión, levantarte una vez por noche a orinar es normal, pero si interrumpe tu descanso o sucede con frecuencia, no lo ignores: tu cuerpo podría estar enviándote una señal importante sobre tu salud.

Con información de The New York Times