Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo llega el primer pago con aumento confirmado?

Vida
/ 6 diciembre 2025
    La Pensión Bienestar 2026 llegará con más dinero para millones de beneficiarios. Fotografía Cortesía

Aunque los incrementos ya fueron adelantados por la Secretaría de Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum será quien presente los montos definitivos.

La Pensión Bienestar 2026 llegará con más dinero para millones de beneficiarios, luego de que la Secretaría de Bienestar confirmara que los apoyos económicos bimestrales tendrán un aumento por encima de la inflación. Este ajuste beneficiará a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, quienes recibirán su primer pago incrementado a partir de enero del próximo año.

A continuación, te explicamos cuándo cae el primer pago, cuáles serían los nuevos montos, y qué deben tomar en cuenta los beneficiarios para planificar sus gastos.

Este ajuste beneficiará a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Foto: Cuartoscuro - Crisanta Espinosa Aguilar

Aumento confirmado para 2026: los programas Bienestar crecerán por arriba de la inflación

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que los programas sociales tendrán un incremento que superará la inflación actual, estimada en 3.61%. De acuerdo con Montiel, esta medida fue respaldada durante “La Mañanera del Pueblo”, reconociendo el compromiso del gobierno para garantizar que los apoyos mantengan su poder adquisitivo y continúen fortaleciendo la economía de los hogares.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dará las cifras definitivas, ya se perfilan montos estimados que permitirán a los beneficiarios anticipar su presupuesto.

¿Cuándo cae el primer pago con aumento de la Pensión Bienestar?

El primer pago del Bienestar con aumento se depositará en enero de 2026.La dispersión del recurso se realizará a lo largo del mes, siguiendo el calendario oficial que se organiza por orden alfabético, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

El calendario de pagos de enero 2026 será publicado en los primeros días del mes por Ariadna Montiel Reyes. Por ello, se recomienda a los beneficiarios estar atentos a los canales oficiales antes de realizar cualquier planificación de gasto.

Este calendario incluirá fechas para:

- Adultos mayores

- Mujeres Bienestar de 60 a 64 años

- Personas con discapacidad

- Madres trabajadoras

Cada grupo recibirá su apoyo conforme a su letra correspondiente, como sucede en cada dispersión bimestral.

El primer pago del Bienestar con aumento se depositará en enero de 2026. Foto: Cuartoscuro - Crisanta Espinosa Aguilar

¿Cuánto pagará la Pensión Bienestar en enero de 2026? Nuevos montos estimados

Como el aumento será superior a la inflación, los apoyos sociales registrarán un incremento notable. Aunque las cifras exactas serán confirmadas oficialmente, estos son los montos aproximados que podrían recibirse a partir de enero:

- Pensión de Adultos Mayores: 6,430 pesos

- Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3,108 pesos

- Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad: 3,315 pesos

- Apoyo a Madres Trabajadoras: de 1,709 pesos a 3,854 pesos

Estos valores representan un ajuste significativo en comparación con los montos de 2025 y buscan asegurar que los beneficiarios puedan cubrir más necesidades básicas.

Lo que falta por confirmarse

Aunque los incrementos ya fueron adelantados por la Secretaría de Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum será quien presente los montos definitivos y cómo quedarán los pagos bimestrales para todo 2026. Como cada año, podría haber variaciones mínimas respecto a los estimados.

Por eso, es importante seguir fuentes oficiales y verificar actualizaciones del calendario, montos finales y requisitos de cobro.

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

