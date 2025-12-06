Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo llega el primer pago con aumento confirmado?

La Pensión Bienestar 2026 llegará con más dinero para millones de beneficiarios, luego de que la Secretaría de Bienestar confirmara que los apoyos económicos bimestrales tendrán un aumento por encima de la inflación. Este ajuste beneficiará a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, quienes recibirán su primer pago incrementado a partir de enero del próximo año. TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar: AQUÍ puedes ubicar el módulo para tu registro en diciembre 2025 A continuación, te explicamos cuándo cae el primer pago, cuáles serían los nuevos montos, y qué deben tomar en cuenta los beneficiarios para planificar sus gastos.

Aumento confirmado para 2026: los programas Bienestar crecerán por arriba de la inflación La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que los programas sociales tendrán un incremento que superará la inflación actual, estimada en 3.61%. De acuerdo con Montiel, esta medida fue respaldada durante “La Mañanera del Pueblo”, reconociendo el compromiso del gobierno para garantizar que los apoyos mantengan su poder adquisitivo y continúen fortaleciendo la economía de los hogares. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dará las cifras definitivas, ya se perfilan montos estimados que permitirán a los beneficiarios anticipar su presupuesto. ¿Cuándo cae el primer pago con aumento de la Pensión Bienestar? El primer pago del Bienestar con aumento se depositará en enero de 2026.La dispersión del recurso se realizará a lo largo del mes, siguiendo el calendario oficial que se organiza por orden alfabético, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. El calendario de pagos de enero 2026 será publicado en los primeros días del mes por Ariadna Montiel Reyes. Por ello, se recomienda a los beneficiarios estar atentos a los canales oficiales antes de realizar cualquier planificación de gasto. Este calendario incluirá fechas para: - Adultos mayores - Mujeres Bienestar de 60 a 64 años - Personas con discapacidad - Madres trabajadoras Cada grupo recibirá su apoyo conforme a su letra correspondiente, como sucede en cada dispersión bimestral.