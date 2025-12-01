Pensión Mujeres Bienestar abre registro en diciembre para mujeres de 60 a 64 años

Mientras que la Pensión Mujeres Bienestar llegó a 3 millones de beneficiarias con una inversión superior a los 23 mil millones de pesos.

De acuerdo con la secretaria de Bienestar , los pagos que se entregaron en 2025 alcanzaron los 18 millones 494 mil beneficiarios gracias a una inversión anual de más de 579 mil millones de pesos . Detallando que 13 millones 232 mil adultos mayores recibieron los seis bimestres del año, con una inversión de 484 mil 483 millones de pesos; última dispersión del año concluida el pasado 27 de noviembre.

En el mes de diciembre, la Secretaría del Bienestar -bajo la titularidad de Ariadna Montiel- anunció que se abrió el registro para las Pensiones del Bienestar , la cual incluye los programas P ensión Bienestar Adultos Mayores (personas de la tercera edad mayores de 65 años) y Pensión Mujeres Bienesta r (mujeres entre 60 y 64 años).

CALENDARIO DE REGISTRO PARA LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR EN DICIEMBRE

Así como la pensión para adultos mayores, la Pensión Mujeres Bienestar 2026 tendrá su primer periodo de registro del 1 al 13 de diciembre, donde podrán incorporarse al programa social las mujeres que tengan o cumplan de 60 a 64 años en ese periodo.

Las beneficiarias que logren completar su registro con éxito podrán recibir el apoyo económico bimestral de 3 mil pesos. Recuerda al acudir a los módulos de la Secretaría del Bienestar correspondiente a la letra inicial de tu primer apellido, de acuerdo con la siguiente lista:

- Lunes 1 y 8 de diciembre: Letras A, B, C;

- Martes 2 y 9 de diciembre: Letras D, E, F, G, H;

- Miércoles 3 y 10 de diciembre: Letras I, J, K, L, M;

- Jueves 4 y 11 de diciembre: Letras N, Ñ, O, P, Q, R;

- Viernes 5 y 12 de diciembre: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z;

- Sábado 6 y 13 diciembre: Todas las letras.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión Mujeres Bienestar: calendario oficial del 3 al 27 de noviembre para pago de 3 mil pesos

OTROS PROGRAMAS DE LAS PENSIONES DEL BIENESTAR

Como ya lo mencionamos, no sólo las futuras beneficiaras a la Pensión Mujeres Bienestar forman parte de las llamadas ‘Pensiones del Bienestar’, también está conformada por los programas para:

- Todas aquellas personas de la tercera edad que cumplan 65 o más años para recibir seis mil 200 pesos bimestrales (cabe destacar que podría aumentar debido a los aumentos al inicio del año);

- Personas con discapacidad, para recibir el pago bimestral de tres mil 200 pesos, que ha beneficiado a 1 millón 614 mil personas, siendo un programa universal en 24 estados gracias a la coordinación con gobiernos locales;

- Programa para Madres Trabajadoras que atiende a 256 mil niñas y niños entre recién nacidos y hasta los 4 años que reciben mil 650 pesos bimestrales; así como tres mil 720 pesos bimestrales para aquellas niñas y niños con discapacidad desde recién nacidos y hasta los 6 años;

- Mientras que Sembrando Vida respalda a más de 409 mil productores con un jornal mensual de seis mil 450 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya hay fecha para la Pensión Mujeres Bienestar? Esto se sabe sobre el pago de 3 mil pesos

REQUISITOS PARA REGISTRARSE A LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR

¡Toma nota! Esto son los requisitos necesarios para hacer el registro a la Pensión Mujeres Bienestar:

- Una identificación oficial vigente;

- Acta de nacimiento;

- CURP de reciente impresión;

- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses;

- Teléfonos de contacto (celular y de casa);

- Formato Bienestar.