Pensión Mujeres Bienestar abre registro en diciembre para mujeres de 60 a 64 años
El programa social exclusivamente para mujeres llegó a 3 millones de beneficiarias con una inversión superior a los 23 mil millones de pesos en 2025
En el mes de diciembre, la Secretaría del Bienestar -bajo la titularidad de Ariadna Montiel- anunció que se abrió el registro para las Pensiones del Bienestar, la cual incluye los programas Pensión Bienestar Adultos Mayores (personas de la tercera edad mayores de 65 años) y Pensión Mujeres Bienestar (mujeres entre 60 y 64 años).
De acuerdo con la secretaria de Bienestar, los pagos que se entregaron en 2025 alcanzaron los 18 millones 494 mil beneficiarios gracias a una inversión anual de más de 579 mil millones de pesos. Detallando que 13 millones 232 mil adultos mayores recibieron los seis bimestres del año, con una inversión de 484 mil 483 millones de pesos; última dispersión del año concluida el pasado 27 de noviembre.
Mientras que la Pensión Mujeres Bienestar llegó a 3 millones de beneficiarias con una inversión superior a los 23 mil millones de pesos.
CALENDARIO DE REGISTRO PARA LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR EN DICIEMBRE
Así como la pensión para adultos mayores, la Pensión Mujeres Bienestar 2026 tendrá su primer periodo de registro del 1 al 13 de diciembre, donde podrán incorporarse al programa social las mujeres que tengan o cumplan de 60 a 64 años en ese periodo.
Las beneficiarias que logren completar su registro con éxito podrán recibir el apoyo económico bimestral de 3 mil pesos. Recuerda al acudir a los módulos de la Secretaría del Bienestar correspondiente a la letra inicial de tu primer apellido, de acuerdo con la siguiente lista:
- Lunes 1 y 8 de diciembre: Letras A, B, C;
- Martes 2 y 9 de diciembre: Letras D, E, F, G, H;
- Miércoles 3 y 10 de diciembre: Letras I, J, K, L, M;
- Jueves 4 y 11 de diciembre: Letras N, Ñ, O, P, Q, R;
- Viernes 5 y 12 de diciembre: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z;
- Sábado 6 y 13 diciembre: Todas las letras.
OTROS PROGRAMAS DE LAS PENSIONES DEL BIENESTAR
Como ya lo mencionamos, no sólo las futuras beneficiaras a la Pensión Mujeres Bienestar forman parte de las llamadas ‘Pensiones del Bienestar’, también está conformada por los programas para:
- Todas aquellas personas de la tercera edad que cumplan 65 o más años para recibir seis mil 200 pesos bimestrales (cabe destacar que podría aumentar debido a los aumentos al inicio del año);
- Personas con discapacidad, para recibir el pago bimestral de tres mil 200 pesos, que ha beneficiado a 1 millón 614 mil personas, siendo un programa universal en 24 estados gracias a la coordinación con gobiernos locales;
- Programa para Madres Trabajadoras que atiende a 256 mil niñas y niños entre recién nacidos y hasta los 4 años que reciben mil 650 pesos bimestrales; así como tres mil 720 pesos bimestrales para aquellas niñas y niños con discapacidad desde recién nacidos y hasta los 6 años;
- Mientras que Sembrando Vida respalda a más de 409 mil productores con un jornal mensual de seis mil 450 pesos.
REQUISITOS PARA REGISTRARSE A LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR
¡Toma nota! Esto son los requisitos necesarios para hacer el registro a la Pensión Mujeres Bienestar:
- Una identificación oficial vigente;
- Acta de nacimiento;
- CURP de reciente impresión;
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses;
- Teléfonos de contacto (celular y de casa);
- Formato Bienestar.
¿CÓMO UBICAR EL MÓDULO DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR CERCANO A CASA?
Para facilitar la inscripción, la Secretaría del Bienestar habilitó un portal en línea que permite ubicar el módulo más cercano al domicilio del solicitante.
Los pasos son muy sencillos:
• Ingresar a la página oficial: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/;
• Seleccionar la entidad federativa;
• Capturar el municipio, región o alcaldía;
• Oprimir el botón “Buscar”;
• Revisar los resultados y, en caso necesario, consultar el mapa para ubicar la ruta más conveniente;
• También es posible enlazar la dirección con Google Maps para facilitar el traslado;
• El horario de atención en los módulos es de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.
La Secretaría del Bienestar reiteró que la finalidad del programa Pensión Mujeres Bienestar, es brindar apoyo económico a mujeres en ese rango de edad, con el objetivo de fortalecer su bienestar previo a la edad de acceso a otros programas sociales destinados a personas mayores.