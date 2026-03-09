Pensión Bienestar 30 a 64 años: Requisitos y quién recibe $3,300 en marzo

En estas entidades, el programa funciona de forma amplia y busca garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a un ingreso que contribuya a mejorar su calidad de vida.

Los estados donde la pensión es universal son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Actualmente, el programa de pensión para personas con discapacidad de 30 a 64 años es universal en 24 estados del país. Esto significa que cualquier persona que cumpla con los requisitos y tenga una discapacidad permanente puede registrarse y recibir el apoyo económico, siempre que resida en una de estas entidades.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es uno de los programas sociales que busca apoyar económicamente a personas que enfrentan limitaciones permanentes en su vida cotidiana. En México, este apoyo también incluye a hombres y mujeres de 30 a 64 años, quienes pueden recibir 3,300 pesos bimestrales si cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría del Bienestar. Ante el interés creciente por este programa, muchas personas se preguntan si existe registro y pago durante marzo de 2026.

Estados donde el programa no es universal

En las entidades donde aún no existe convenio para hacer universal la pensión, el apoyo está dirigido principalmente a personas con discapacidad que vivan en municipios indígenas, comunidades afromexicanas o localidades con alto o muy alto grado de marginación.

Esto significa que, aunque el programa sigue disponible, los criterios de acceso son más específicos y dependen del lugar de residencia y del nivel de vulnerabilidad social de la persona solicitante.

¿Habrá registro en marzo de 2026?

Hasta ahora, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, no ha anunciado una nueva convocatoria de registro para la Pensión Bienestar de 30 a 64 años durante marzo de 2026.

Por esta razón, en este mes solo recibirán el depósito de 3,300 pesos los beneficiarios que ya estaban inscritos previamente en el programa y que forman parte del padrón activo. El calendario de pagos se realiza de acuerdo con la programación del Banco del Bienestar y los lineamientos oficiales del programa.

Quienes estén interesados en solicitar el apoyo deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales de la Secretaría del Bienestar, ya que los periodos de registro suelen abrirse en determinadas fechas del año.

Requisitos para solicitar la pensión en 2026

Las personas que deseen registrarse en la pensión para discapacidad deben cumplir con algunos requisitos básicos. Entre los más importantes se encuentran:

- Tener menos de 65 años de edad.

- Presentar una discapacidad permanente comprobable.

- Acta de nacimiento en original y copia.

- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, INAPAM u otra válida).

- Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Comprobante de domicilio reciente (máximo seis meses de antigüedad).

- Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por una institución pública de salud.

Estos documentos permiten validar la identidad del solicitante y confirmar que cumple con los criterios del programa.

Un apoyo clave para la inclusión social

La Pensión Bienestar para personas con discapacidad busca fortalecer la inclusión social y reducir la desigualdad económica en sectores vulnerables. Aunque en marzo de 2026 no se ha anunciado un nuevo registro, el programa continúa otorgando el apoyo económico a quienes ya forman parte de él.

Mantenerse informado a través de canales oficiales es fundamental para conocer futuras convocatorias y asegurar que quienes cumplen con los requisitos puedan acceder a este beneficio social.