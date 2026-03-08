Banco del Bienestar lanza alerta a adultos mayores por retiros de pensión en marzo

Con el inicio de marzo, millones de adultos mayores en México comenzaron a recibir el depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar, uno de los programas sociales más importantes del país. Ante el incremento de personas que acuden a retirar su dinero en cajeros automáticos durante los primeros días de pago, el Banco del Bienestar emitió un aviso urgente dirigido a los beneficiarios para reforzar las medidas de seguridad y evitar problemas durante el cobro. TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar 2026: dónde retirar tu dinero sin pagar comisión La pensión destinada a personas de 65 años o más representa un ingreso fundamental para millones de hogares, especialmente para quienes ya no forman parte del mercado laboral formal. Debido a la alta afluencia en sucursales y cajeros, las autoridades pidieron a los beneficiarios tomar precauciones al momento de retirar el dinero para prevenir fraudes, robos o cargos innecesarios.

Recomendaciones del Banco del Bienestar para retirar la pensión El Banco del Bienestar y la Secretaría de Bienestar difundieron una serie de recomendaciones para que el retiro del apoyo económico se realice de forma segura. Entre las principales sugerencias está acudir a lugares seguros y preferentemente durante el día, además de evitar acudir solo cuando sea posible. Las autoridades también recomiendan que los adultos mayores vayan acompañados por un familiar o persona de confianza, sobre todo si no están familiarizados con el uso de cajeros automáticos. Esta medida puede ayudar a reducir riesgos y evitar situaciones de confusión durante la operación. Otro punto clave es no compartir el NIP de la tarjeta, incluso con personas que aparentemente ofrecen ayuda dentro o fuera de las sucursales. El Banco del Bienestar recordó que ninguna persona está autorizada para solicitar datos personales o claves bancarias. Asimismo, las autoridades enfatizaron que no existen gestores autorizados para realizar trámites o cobrar dinero relacionado con la pensión. Cualquier persona que solicite un pago a cambio de “ayuda” para retirar el dinero o realizar trámites está actuando de manera indebida. Qué hacer en caso de robo o extravío de la tarjeta En caso de pérdida o robo de la Tarjeta del Bienestar, los beneficiarios deben reportarlo de inmediato al banco para bloquearla y evitar el uso indebido del dinero. El número oficial de atención es 800 900 2000, disponible las 24 horas del día. A través de esta línea telefónica, los usuarios pueden realizar reportes, recibir orientación y resolver dudas relacionadas con su cuenta o con los movimientos de su pensión.

Dónde retirar la pensión sin pagar comisiones El Banco del Bienestar informó que cuenta con más de tres mil sucursales en todo el país, donde los beneficiarios pueden retirar su dinero sin pagar comisiones. En estos puntos existen cajeros automáticos y ventanillas de atención para realizar operaciones. Aunque la Tarjeta del Bienestar puede utilizarse en cajeros de otros bancos, hacerlo generalmente implica el cobro de una comisión que suele oscilar entre 20 y 30 pesos por retiro, además de posibles cargos por consulta de saldo. Para facilitar la localización de sucursales, la institución cuenta con un directorio oficial en línea donde los usuarios pueden buscar la oficina más cercana por estado, municipio o código postal. Este sistema también permite conocer los horarios de atención. Requisitos para registrarse en la Pensión del Bienestar Las personas que aún no forman parte del programa pueden registrarse en los módulos de Bienestar que se instalan periódicamente en plazas públicas y centros comunitarios. Los requisitos principales incluyen identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y tener 65 años o más. Con la dispersión de pagos correspondiente a marzo, las autoridades reiteraron la importancia de seguir estas recomendaciones. Tomar precauciones al retirar el dinero puede ayudar a que los adultos mayores reciban su apoyo de manera segura y sin contratiempos.

