Pensión Bienestar 2026: dónde retirar tu dinero sin pagar comisión

Durante marzo de 2026, el Gobierno de México realizará la dispersión del segundo bimestre de los programas sociales conocidos como Pensiones para el Bienestar, correspondientes al periodo marzo-abril. Estos apoyos incluyen la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el apoyo para madres trabajadoras.

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar que reciben los beneficiarios al registrarse en los programas. A partir de estas tarjetas, las personas pueden retirar su dinero en cajeros automáticos o utilizarlo para pagar en establecimientos. Sin embargo, muchos usuarios se preguntan en qué banco pueden retirar su pensión sin pagar comisión.

El banco donde puedes retirar sin comisión

El lugar más recomendable para retirar el dinero sin cargos es el Banco del Bienestar. Los cajeros automáticos y sucursales de esta institución financiera pública permiten a los beneficiarios retirar el dinero de su tarjeta sin pagar comisión por cada movimiento.

El Banco del Bienestar forma parte del sistema financiero del gobierno federal y fue creado precisamente para facilitar la entrega de programas sociales en todo el país. Por esta razón, las operaciones realizadas en su propia red de cajeros están libres de comisiones para quienes reciben apoyos sociales.

Además, el banco cuenta con una red creciente de sucursales en diferentes estados de México, lo que facilita a los beneficiarios retirar sus recursos cerca de su lugar de residencia.