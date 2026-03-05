Pensión Bienestar 2026: dónde retirar tu dinero sin pagar comisión

/ 5 marzo 2026
    Pensión Bienestar 2026: dónde retirar tu dinero sin pagar comisión
    Elegir el cajero adecuado puede ayudar a que el monto completo de la pensión llegue. Foto: Especial.

Banco del Bienestar permite retirar pensión sin cargos durante pagos de marzo.

Durante marzo de 2026, el Gobierno de México realizará la dispersión del segundo bimestre de los programas sociales conocidos como Pensiones para el Bienestar, correspondientes al periodo marzo-abril. Estos apoyos incluyen la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el apoyo para madres trabajadoras.

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar que reciben los beneficiarios al registrarse en los programas. A partir de estas tarjetas, las personas pueden retirar su dinero en cajeros automáticos o utilizarlo para pagar en establecimientos. Sin embargo, muchos usuarios se preguntan en qué banco pueden retirar su pensión sin pagar comisión.

El banco donde puedes retirar sin comisión

El lugar más recomendable para retirar el dinero sin cargos es el Banco del Bienestar. Los cajeros automáticos y sucursales de esta institución financiera pública permiten a los beneficiarios retirar el dinero de su tarjeta sin pagar comisión por cada movimiento.

El Banco del Bienestar forma parte del sistema financiero del gobierno federal y fue creado precisamente para facilitar la entrega de programas sociales en todo el país. Por esta razón, las operaciones realizadas en su propia red de cajeros están libres de comisiones para quienes reciben apoyos sociales.

Además, el banco cuenta con una red creciente de sucursales en diferentes estados de México, lo que facilita a los beneficiarios retirar sus recursos cerca de su lugar de residencia.

Durante marzo de 2026, se realizará la dispersión del segundo bimestre de las Pensiones para el Bienestar.
Durante marzo de 2026, se realizará la dispersión del segundo bimestre de las Pensiones para el Bienestar. Foto: Especial.

Bancos que sí pueden cobrar comisión

Si los beneficiarios deciden retirar su dinero en cajeros de otras instituciones financieras, es posible que se aplique un cargo adicional. Entre los bancos que suelen cobrar comisión por el uso de tarjetas externas se encuentran:

- BBVA

- Banamex

- Banorte

- Santander

- Scotiabank

El monto de la comisión puede variar según la institución y el tipo de cajero automático utilizado. Por ello, las autoridades recomiendan utilizar preferentemente los cajeros del Banco del Bienestar para evitar cargos innecesarios.

Alternativas para retirar efectivo

Además de los bancos, algunos establecimientos comerciales ofrecen la opción de retirar efectivo al momento de pagar una compra. Tiendas de autoservicio como Walmart, Chedraui, Bodega Aurrerá y Soriana permiten hacer retiros en caja.

En estos casos, el usuario debe realizar una compra mínima para solicitar el retiro de efectivo. Sin embargo, el cobro de comisión o las condiciones del servicio dependen de la política de cada tienda y de la disponibilidad de efectivo en la sucursal.

El monto de la comisión puede variar según la institución y el tipo de cajero automático utilizado.
El monto de la comisión puede variar según la institución y el tipo de cajero automático utilizado. Foto: Especial.

Otra opción: Banjército

Otra institución donde algunos beneficiarios pueden retirar dinero con tarifas reducidas es Banjército, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Al ser también una institución financiera del gobierno mexicano, sus cajeros suelen ofrecer comisiones bajas o incluso sin cargo cuando se utilizan tarjetas del Banco del Bienestar, gracias a convenios de colaboración.

Recomendación para beneficiarios

Para evitar pagar comisiones y aprovechar al máximo el apoyo económico, lo más recomendable es retirar el dinero en cajeros del Banco del Bienestar. También es importante revisar el calendario oficial de pagos publicado por la Secretaría del Bienestar para conocer la fecha exacta en que se depositará el apoyo.

Utilizar correctamente la tarjeta y elegir el cajero adecuado puede ayudar a que el monto completo de la pensión llegue directamente a quienes más lo necesitan.

