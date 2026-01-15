Postbióticos: el nuevo aliado invisible de la salud intestinal

De acuerdo con especialistas en microbiota, estos compuestos podrían desempeñar un papel clave en el equilibrio digestivo y en la salud general, incluso sin necesidad de contener microorganismos vivos.

En los últimos años, el cuidado de la salud intestinal se ha convertido en un tema central dentro de la nutrición y la medicina preventiva. Probióticos y prebióticos ya forman parte del lenguaje cotidiano, pero ahora un nuevo concepto comienza a ganar relevancia: los postbióticos .

¿Qué son los postbióticos?

Los postbióticos son sustancias bioactivas producidas cuando los probióticos fermentan ciertos nutrientes en el intestino. A diferencia de los probióticos, que son bacterias vivas, y de los prebióticos, que son fibras que las alimentan, los postbióticos son el resultado final de esa interacción. Incluyen compuestos como ácidos grasos de cadena corta, péptidos, enzimas, polisacáridos y fragmentos celulares bacterianos.

Estos elementos no necesitan estar “vivos” para ejercer efectos positivos. Su estabilidad los vuelve especialmente interesantes, ya que pueden incorporarse a alimentos o suplementos sin el riesgo de que pierdan eficacia por el paso del tiempo, el calor o el ácido gástrico.

¿Cómo actúan en la salud intestinal?

Los expertos señalan que los postbióticos interactúan directamente con las células del intestino, ayudando a mantener la integridad de la barrera intestinal. Esta barrera funciona como un filtro que permite la absorción de nutrientes y bloquea el paso de sustancias dañinas. Cuando se debilita, pueden aparecer inflamación, malestar digestivo o alteraciones inmunológicas.

Algunos postbióticos, como los ácidos grasos de cadena corta, también regulan el pH intestinal, creando un ambiente menos favorable para bacterias patógenas. Además, participan en la comunicación entre el intestino y el sistema inmune, modulando la respuesta inflamatoria y favoreciendo un equilibrio saludable.

Beneficios potenciales más allá del intestino

Aunque su principal campo de acción es el sistema digestivo, los efectos de los postbióticos no se limitan al intestino. Investigaciones recientes sugieren que pueden influir en la regulación del metabolismo, en la sensibilidad a la insulina y en la respuesta al estrés oxidativo.

También se estudia su impacto en trastornos digestivos funcionales, como el síndrome de intestino irritable, así como su posible papel en la reducción de inflamación crónica de bajo grado, un factor relacionado con diversas enfermedades metabólicas.

Postbióticos frente a probióticos: ¿son mejores?

No se trata de una competencia, sino de funciones complementarias. Los probióticos aportan microorganismos vivos que enriquecen la microbiota, pero no siempre logran sobrevivir al tránsito digestivo. Los postbióticos, en cambio, ya son los compuestos activos responsables de muchos beneficios atribuidos a los probióticos.

Por esta razón, algunos expertos consideran que los postbióticos podrían ofrecer mayor consistencia en sus efectos, especialmente en personas con sistemas digestivos sensibles, adultos mayores o pacientes con defensas comprometidas.