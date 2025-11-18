¿Qué derechos tienes al devolver una compra del Buen Fin? Guía clara y práctica 2025

El Buen Fin es uno de los eventos comerciales más grandes del año en México, y aunque miles de compradores encuentran excelentes promociones, también surgen dudas sobre las devoluciones. TE PUEDE INTERESAR: Profeco explica cómo presentar una queja o denuncia durante El Buen Fin 2025 Si compraste algo y no cumplió tus expectativas, se dañó o simplemente cambiaste de opinión, es importante conocer qué sí puedes hacer y qué no. Esta guía te explica tus derechos, los plazos y las condiciones para gestionar una devolución correctamente.

¿Puedo devolver una compra del Buen Fin? Sí, puedes solicitar una devolución, pero dependerá de las políticas de la tienda, el tipo de producto y las condiciones de compra. En México, cada establecimiento define sus lineamientos, siempre y cuando respeten derechos básicos del consumidor como la información clara, la garantía y la entrega del producto en buen estado. Es fundamental revisar el ticket, el empaque y las políticas publicadas por el comercio, ya que ahí suele detallarse el procedimiento, los tiempos y los requisitos. Situaciones en las que sí procede una devolución En general, puedes pedir una devolución cuando: 1. El producto llegó defectuoso, incompleto o con daños. 2. Lo que recibiste no coincide con la descripción, modelo o características anunciadas. 3. Hubo un cargo indebido o error en el cobro. 4. El producto cuenta con garantía y presenta fallas dentro del periodo establecido. En compras en línea, también aplica el derecho de retracto en algunas tiendas, donde puedes regresar el producto aunque esté en buen estado, siempre que se respete el plazo indicado.