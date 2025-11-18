¿Qué derechos tienes al devolver una compra del Buen Fin? Guía clara y práctica 2025

/ 18 noviembre 2025
    ¿Qué derechos tienes al devolver una compra del Buen Fin? Guía clara y práctica 2025
    El Buen Fin es uno de los eventos comerciales más grandes del año en México. Foto: Cuartoscuro - Victoria Valtierra Ruvalcaba

Si el comercio se niega sin justificación válida, puedes acudir a PROFECO.

El Buen Fin es uno de los eventos comerciales más grandes del año en México, y aunque miles de compradores encuentran excelentes promociones, también surgen dudas sobre las devoluciones.

Si compraste algo y no cumplió tus expectativas, se dañó o simplemente cambiaste de opinión, es importante conocer qué sí puedes hacer y qué no. Esta guía te explica tus derechos, los plazos y las condiciones para gestionar una devolución correctamente.

Esta guía te explica tus derechos, los plazos y las condiciones para gestionar una devolución correctamente.
Esta guía te explica tus derechos, los plazos y las condiciones para gestionar una devolución correctamente. Foto: Cuartoscuro - Graciela López Herrera

¿Puedo devolver una compra del Buen Fin?

Sí, puedes solicitar una devolución, pero dependerá de las políticas de la tienda, el tipo de producto y las condiciones de compra. En México, cada establecimiento define sus lineamientos, siempre y cuando respeten derechos básicos del consumidor como la información clara, la garantía y la entrega del producto en buen estado.

Es fundamental revisar el ticket, el empaque y las políticas publicadas por el comercio, ya que ahí suele detallarse el procedimiento, los tiempos y los requisitos.

Situaciones en las que sí procede una devolución

En general, puedes pedir una devolución cuando:

1. El producto llegó defectuoso, incompleto o con daños.

2. Lo que recibiste no coincide con la descripción, modelo o características anunciadas.

3. Hubo un cargo indebido o error en el cobro.

4. El producto cuenta con garantía y presenta fallas dentro del periodo establecido.

En compras en línea, también aplica el derecho de retracto en algunas tiendas, donde puedes regresar el producto aunque esté en buen estado, siempre que se respete el plazo indicado.

Puedes solicitar una devolución, pero dependerá de las políticas de la tienda, el tipo de producto y las condiciones de compra.
Puedes solicitar una devolución, pero dependerá de las políticas de la tienda, el tipo de producto y las condiciones de compra. Foto: Cuartoscuro - Victoria Valtierra Ruvalcaba

¿Qué pasa si solo me arrepentí de la compra?

Depende totalmente de cada comercio. Algunas tiendas permiten devoluciones por satisfacción o cambios de opinión, pero no están obligadas por ley a aceptarlas si el producto no presenta fallas. Sin embargo, durante el Buen Fin muchos comercios amplían sus políticas como parte de la estrategia de servicio, así que revisa los términos específicos de tu tienda.

Documentos y pasos para solicitar una devolución

Para evitar contratiempos, prepara:

- Ticket o comprobante de compra.

- Producto en su empaque original (cuando aplique).

- Accesorios, manuales o piezas incluidas.

- Identificación oficial en ciertos casos.

Luego:

- Acude al módulo de atención o realiza la solicitud en línea.

- Explica el motivo y presenta evidencia si hubo daño o inconsistencia.

- Conserva el folio o número de atención.

¿Qué hacer si la tienda no quiere aceptar la devolución?

Si el comercio se niega sin justificación válida, puedes acudir a PROFECO. Ellos pueden orientarte, iniciar una conciliación y ayudarte a hacer valer tus derechos como consumidor.

