¿Qué es el entrenamiento Spider-Man?... la técnica de Tom Holland para ganar músculo a sus 30 años

Este circuito está basado en la rutina Cindy , utilizada en el mundo del CrossFit, y combina tres movimientos básicos: dominadas, flexiones de brazos y sentadillas. Su principal característica es que se realiza durante 20 minutos, con el objetivo de completar tantas rondas como sea posible sin sacrificar la técnica.

Ganar músculo después de los 30 años no necesariamente requiere pasar horas en el gimnasio o utilizar máquinas de entrenamiento. Una alternativa que ha ganado popularidad es el llamado entrenamiento Spider-Man , una rutina de ejercicios con peso corporal que se relaciona con el actor Tom Holland , conocido por interpretar al superhéroe de Marvel.

La rutina sigue el método AMRAP, siglas en inglés de As Many Rounds As Possible , que significa hacer tantas rondas como sea posible dentro de un tiempo determinado.

Aunque suele promocionarse como una forma rápida de mantenerse en forma, sus resultados dependen de factores como la condición física, la alimentación, el descanso y la progresión del entrenamiento.

En este caso, el cronómetro se fija en 20 minutos y cada participante repite una secuencia de tres ejercicios. No existen descansos programados, por lo que cada persona puede hacer pausas cuando las necesite para mantener una ejecución correcta.

El circuito original se compone de los siguientes movimientos:

· 5 dominadas: trabajan principalmente la espalda y los bíceps, además de involucrar otros músculos de los brazos y los hombros.

· 10 flexiones o lagartijas: fortalecen el pecho, los hombros y los tríceps, mientras el abdomen ayuda a estabilizar el cuerpo.

· 15 sentadillas: activan los cuádriceps, los glúteos y otros músculos de las piernas.

Una vez terminadas las 30 repeticiones, comienza una nueva ronda con las dominadas. El objetivo es registrar cuántas vueltas completas se consiguen durante los 20 minutos y comparar los resultados en sesiones posteriores.

La rutina no exige equipo de gimnasio, aunque sí requiere una barra resistente para realizar las dominadas. Si una persona no puede completar ese ejercicio, puede adaptar el movimiento de acuerdo con su nivel de fuerza.

¿POR QUÉ PUEDE AYUDAR A GANAR MÚSCULO A LOS 30 AÑOS?

A partir de los 30 años, mantener una actividad física regular ayuda a conservar la fuerza y la masa muscular. Sin embargo, no existe una edad específica a partir de la cual sea necesario utilizar una rutina determinada para desarrollar músculo.

El entrenamiento Spider-Man combina ejercicios multiarticulares, es decir, movimientos que involucran varios grupos musculares al mismo tiempo. Esto permite trabajar distintas zonas del cuerpo en una sesión relativamente corta.

Las dominadas y las flexiones estimulan el tren superior, mientras que las sentadillas se concentran en las piernas y los glúteos. El circuito también exige mantener la estabilidad del tronco y sostener el esfuerzo durante varios minutos.

Su formato AMRAP puede mejorar la resistencia muscular y la capacidad cardiovascular. Para aumentar la masa muscular, no obstante, es necesario que el esfuerzo represente un estímulo suficiente y que exista una progresión conforme mejora la condición física.

También influyen la alimentación, el consumo adecuado de proteínas y la recuperación entre sesiones. Repetir el circuito cada vez más rápido no garantiza, por sí solo, un mayor crecimiento muscular.

¿SE PUEDE HACER SIN IR AL GIMNASIO?

Una de las ventajas de esta rutina es que puede realizarse en casa, en un parque o en un espacio de entrenamiento, siempre que se cuente con una barra segura para las dominadas.

Quienes comienzan pueden necesitar variantes más sencillas, reducir las repeticiones o descansar entre ejercicios. Intentar mantener un ritmo elevado desde el primer día puede provocar fatiga y deteriorar la técnica.

El número de rondas tampoco debe convertirse en el único indicador de progreso. Mejorar el control de los movimientos, completar las repeticiones con buena postura y recuperarse adecuadamente son aspectos que también cuentan.

DATOS CLAVE DE LA RUTINA CINDY

· Duración: 20 minutos.

· Método: AMRAP, tantas rondas como sea posible.

· Ejercicios: dominadas, flexiones y sentadillas.

· Equipo: barra para dominadas; los demás movimientos utilizan el peso corporal.

· Objetivo: desarrollar fuerza y resistencia muscular, además de mejorar la condición física.