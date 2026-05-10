Si me caso con él, me caso con sus lagartijas, sus hábitos, sus gustos y sus disgustos ¿Y yo?

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    Si me caso con él, me caso con sus lagartijas, sus hábitos, sus gustos y sus disgustos ¿Y yo?

Me pregunto qué nos hace permanecer en lugares que nos son desagradables y no aceptables

He estado viendo unas series que me agradan. Se tratan de personas que buscan casa en cierto lugar y con ciertas características. Lo interesante ha sido observar las relaciones entre las personas (con frecuencia parejas) y cómo manejan las diferencias en gustos y necesidades. Me llamó la atención una pareja en particular. Él era veterinario especializado en especies exóticas y tenía una gran colección de lagartijas. Ella exigía que la casa que compraran tuviera un lugar especial para estas mascotas. Las consideraba asquerosas y de ninguna manera aceptaría que formaran parte de su vida. Me impactó la situación y me pareció que a futuro este nuevo matrimonio podría tener problemas. No considero que una pareja tenga que tener todo en común ni estar de acuerdo en todo, pero ciertamente me preocupa que un gran amor de uno sea tan rechazable en los ojos del otro. Me dio la impresión de que ella esperaría a futuro que él sacrificara sus lagartijas. Pienso que el nivel de desprecio que percibí sería un gran problema a futuro. Y así empezamos relaciones en muchos casos.

El clásico ejemplo de esto es cuando una mujer (en la mayoría de los casos) se junta con un hombre alcohólico con la certeza de que, por y para ella, él dejará de beber. Sabemos que eso no sucede. También sabemos que cuando una persona sacrifica algo que no debe sacrificar, algo que es parte integral de quién es, esa persona entrará en una situación que puede llegar incluso a resentimiento y venganza. Evidentemente las personas somos capaces de hacer sacrificios bien negociados y renovados con periodicidad. En el tiempo de cortejo romantizamos y creemos que podemos sacrificar y aceptar lo que no debe ser sacrificado ni es en realidad aceptable. La violencia no es aceptable y no es algo que cambiará a fuerza de deseo.

Me pregunto qué nos hace permanecer en lugares que nos son desagradables y no aceptables. ¿La expectativa de que el otro cambiará? ¿Creernos héroes que podemos aguantar todo? Puedo decir con certeza que nada cambiará lo suficiente.

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Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

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