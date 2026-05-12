$!Sinners Productions debuta en el teatro con la obra ‘Profanación’ en Saltillo

“Profanación” de Tomás Urtusástegui es una obra densa. Aborda las historias de cinco mujeres que sufrieron abuso en sus vidas, una realidad vigente en México y que se convertirá en un reto para ser llevada a escena por la compañía Sinners Productions. El colectivo creativo saltillense debuta en el teatro con este montaje que tiene muy consciente la delicadeza de los temas que está por presentar a partir de este viernes 15 y durante ocho funciones: ¿cómo se retrata la violencia en escena sin replicarla?

En entrevista con VANGUARDIA, el director del montaje, Ángel Robledo, y la productora y directora de la compañía, Leticia Castillo, compartieron los pormenores de este proyecto, cuyo texto llegó a ellos gracias a una cercana conexión. “Mi tío, Jorge Robledo, estudió Derecho en la UAdeC, donde estuvo en el taller de teatro y montó esta obra”, comentó el director: “Siempre nos decía que él llenó el Teatro de la Ciudad con esta obra y en cenas familiares nos decía fragmentos de la obra y yo estaba impresionado”. Al considerar llevar a escena esta obra, Robledo y Castillo dieron una primera lectura donde reconocieron la gravedad de sus temas y al mismo tiempo se encontraron fascinados por su propuesta. Una vez que consiguieron los derechos por medio del hijo del autor, Óscar Urtusástegui, comenzaron con la producción. “La obra va de cinco mujeres, de distintas edades, que en un programa de televisión cuentan sus casos de violación. Yo como mujer, me pesó mucho que, a pesar de que la obra se escribió en 1985, sigue sucediendo”, explicó Castillo: “Son dolorosos, pero es una realidad que está ahí, presente”.

La propuesta escénica de Robledo incluye teatro de sombras, una técnica que ya deseaba explorar desde hace un tiempo y con la que busca que las escenas de flashbacks, las más crudas de la obra, se presenten sin exponer demasiado al público a su violencia. “Hay mucha comunicación con los actores sobre qué están dispuestos a hacer en escena, qué cosas no, qué cosas les incomodan y nos hemos comunicado bastante bien, hemos estado a gusto trabajando con eso”, señaló Castillo. Asimismo, compartieron que para el trabajo de actuación realizaron investigaciones sobre el tema, de manera que pudieran retratar adecuada y respetuosamente el estado de estas mujeres. El montaje cuenta con la asistencia de producción de Paola Reyes, así como las actuaciones de Lilith Carrillo, Eva Gutiérrez, Dana Oropeza, Alejandra Vigil, Carlos Garay, Leonardo Rivera y la propia Castillo, así como Diego Lazo, quien tiene la difícil tarea de interpretar a los violadores. “Él sí la sufre, cada vez que termina de interpretar a un personaje abraza a la compañera, le pide perdón o siente ganas de llorar [...]. Le hemos puesto este ejercicio de intentar no juzgar al personaje, entenderlo hasta cierto punto, para que no haya un choque al momento de actuar”, compartió la productora.

“Trabajar con cosas tan pesadas afecta mucho emocionalmente, yo sé lo difícil que es, pero afortunadamente ha trabajado mucho de la mano con nosotros, al igual que todos”, explicó Robledo, quien como actor ha destacado en obras como “Un monstruo viene a verme”, montada por Cuarta Pared Teatro en 2021. “Profanación” de Tomás Urtusástegui tendrá funciones a las 20:00 horas los días viernes 15, domingo 17, viernes 22 y domingo 24 de mayo; mientras que los sábados 16 y 23 de mayo contará con dos funciones, a las 18:00 y 20:00 horas. Los boletos ya se pueden adquirir por medio del Instagram de la compañía en @sinners_productions_ o por WhatsApp a los teléfonos 844 300 0613 y 844 583 0783.

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