$!¿Clubes de lectura en Saltillo? Conoce las opciones y cómo sumarte

Los clubes de lectura en Saltillo no solo están fomentando el hábito de la lectura, sino que también están construyendo una comunidad, creando espacios seguros para dialogar sobre literatura. Tan solo en la capital coahuilense se encuentran más de 15 clubes de lectura, los cuales cuentan con años de experiencia, y cada uno de ellos se diferencia por leer géneros literarios distintos, costos, ubicaciones, y número de integrantes.

Si te gustaría comenzar o seguir con el hábito de lectura te recomendamos formar parte de alguno de ellos. CLUBES Y TALLERES POR SEMANA Principalmente, para saber cúal es el indicado para ti, tienes que conocerlos, así que comenzamos por los clubes que se reúnen semanalmente. Empezamos con “Libros y lattes”, este club se reúne todos los sábados de manera gratuita en distintas cafeterías de Saltillo y su participación es presencial. Encuéntralos en sus redes sociales como @librosylattes_slw. Seguimos con “Los Librakos”, es una librería en el poniente de la ciudad, que cuenta con dos grupos. El primer grupo lee los libros clásicos universales; el segundo, clásicos latinoamericanos. Se reúnen de manera presencial todos los sábados a las 4 pm de manera gratuita. Puedes encontrarlos en sus redes sociales como @loslibrakos. “Yo Soy Arte Saltillo” a diferencia de otros clubes de lectura, este es un taller, en donde cada uno de sus integrantes lee de manera libre el libro que más le guste, en el cual semanalmente se realiza un conversatorio. Cuenta con distintos grupos presenciales. El martes se reúnen en puntos variados en el norte de la ciudad a las 7 pm, miércoles en la cafetería “Cafetto Ventus” a las 7 pm y sábado en la cafetería “El Estanquillo” sucursal Centro Histórico, a las 10 am. Este taller tiene un costo de $125 pesos mensualmente. Puedes encontrarlos en sus redes sociales como @yosoyartesaltillo.

CLUBES MENSUALES Si quieres integrarte a un club de lectura que fuera una vez al mes de manera presencial (ideal para quienes comienzan en el hábito de la lectura), estas son tus opciones. “Soirée littéraire”: este club se encuentra en el Centro Histórico en la Alianza Francesa de Saltillo, en donde de manera gratuita, este año explora el tema ¨Por las rutas de Francia”, los cuales tienen una narrativa que transcurre en Francia o París. Puedes encontrarlos en sus redes sociales como @alianzafrancesaslw. “Libros y vinos”: si buscas conocer restaurantes y bares de la ciudad una vez al mes de manera gratuita rodeado de narrativa, poesía, cuentos o ensayos, actualmente en mayo están leyendo “Nostalgia de Cartarescu”. Puedes encontrarlos en sus redes sociales como @librosyvinosmx. “Entre espacios y libros” es otra opción para conocer bares y restaurantes en el centro de Saltillo a través de un club de lectura de manera gratuita. Cuentan con 15 años de experiencia en los cuales se han realizado distintas dinámicas para leer novelas, biografías, crónicas entre otros. Este año estarán leyendo distintos autores por países, actualmente se encuentran en la letra “E” por el país España. Encuentralos en su grupo de facebook como Entre Espacios y Libros Slw. Si buscas tener la experiencia de integrarte a un club de manera virtual te recomiendo “Jauría Lectora”, donde se realizan distintas lecturas por mes de manera gratuita vía Zoom entre ellas lecturas de novelas, biografías y ensayos. Actualmente se encuentran leyendo el libro “Como bestias” de Violaine Bérot, posterior a eso comenzarán con el libro “Pequeñas desgracias sin importancia” de Miriam Toews y “Maniac” Benjamín Labatut. Dentro de este mismo club se cuenta con un círculo de vampiros, este mes se leerá el libro “La sed” de la autora Marina Yuszczuk. Encuéntralos en sus redes sociales como @jaurialectora.

Recuerda que los libros son el puente que nos hace amar a la literatura día con día, así que disfrútalo en compañía de tu mejor opción de club de lectura que se adapte a tus tiempos y gustos literarios.

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