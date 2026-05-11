Exposición ‘Paralelos Cercanos’ llega al Centro Cultural Vito Alessio Robles con entrada gratuita

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    Exposición ‘Paralelos Cercanos’ llega al Centro Cultural Vito Alessio Robles con entrada gratuita
    El Centro Cultural Vito Alessio Robles anuncia la inauguración de la exposición plástica “Paralelos Cercanos”. FACEBOOK | CENTRO CULTURAL VITO ALESSIO ROBLES

La exposición “Paralelos Cercanos” abrirá sus puertas en Saltillo con pintura y dibujo de Inés de León y Enrique Barajas Pro; conoce fechas, horarios y detalles

El Gobierno de Coahuila y la Secretaría de Educación, a través del Centro Cultural Vito Alessio Robles, anunciaron la inauguración de la exposición plástica “Paralelos Cercanos”, una muestra que reúne obras de los artistas Inés de León y Enrique Barajas Pro. La apertura se realizará el próximo 14 de mayo a las 19:00 horas y la entrada será completamente gratuita.

La ceremonia inaugural tendrá lugar en las instalaciones ubicadas en la calle Miguel Hidalgo y Costilla de la Zona Centro, un recinto que abre nuevamente sus galerías para impulsar el encuentro entre el público y las artes visuales contemporáneas.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/clubes-de-lectura-en-saltillo-conoce-las-opciones-y-como-sumarte-PG20627181

De acuerdo con la información proporcionada, la exposición estará disponible de mayo a junio, con horario de visita de martes a sábado, de 11:00 a 16:00 horas.

EXPOSICIÓN “PARALELOS CERCANOS”

La muestra integra trabajos de pintura y dibujo de dos creadores cuya trayectoria artística ha coincidido en diferentes etapas de formación y producción.

“Paralelos Cercanos” propone un recorrido visual donde convergen universos personales, memoria, exploración estética y el trabajo con la materia. A través de estilos y sensibilidades distintas, ambos artistas construyen un diálogo plástico desde perspectivas propias.

CONOCE A LOS ARTISTAS

Inés de León nació en Presa de San Antonio, Doctor Arroyo, Nuevo León. Es licenciada en Lengua y Literatura Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con una especialidad en enseñanza del español por el Instituto Cervantes de Múnich, Alemania. Su formación artística incluye estudios en la Escuela de Artes Plásticas Rubén Herrera, además de talleres de pintura y grabado realizados en Zacatecas y Alemania.

A lo largo de su carrera ha participado en exposiciones individuales y colectivas en espacios culturales de Coahuila, Ciudad de México, Zacatecas, Guanajuato, Escocia, Texas y Cuba. Su obra ha sido seleccionada en certámenes como: Bienal de Arte Latinoamericano Johnnie Walker, Bienal Olga Costa, Bienal Alfonso Michel

https://vanguardia.com.mx/show/artes/esculturas-de-leonora-carrington-se-presentan-en-laberinto-HE20605453

Por su parte, Enrique Barajas Pro nació en Fresnillo, Zacatecas, y ha complementado su formación autodidacta con estudios y talleres especializados en México y España. Formó parte del Taller Julio Ruelas en Zacatecas y del Taller de Arte Actual del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Su trabajo ha sido exhibido en galerías y espacios culturales de Zacatecas, Saltillo y Ciudad de México, además de participar en muestras colectivas dentro de instituciones nacionales. Entre sus reconocimientos destacan: su selección en diversas bienales y salones de pintura, Beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 1998, y una mención honorífica en el Premio Estatal de Pintura de Zacatecas en 2005.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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