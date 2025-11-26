Thanksgiving en México 2025: los estados donde esta tradición toma fuerza

Los estados fronterizos son los que más han adoptado el Thanksgiving debido a su cercanía cultural y comercial con Estados Unidos.

Pero ¿ en qué estados de México se celebra con mayor fuerza el Día de Acción de Gracias? Aquí te lo contamos.

El Thanksgiving , una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos, ha comenzado a abrirse paso en México durante los últimos años. Aunque no es una festividad oficial en el país, cada vez más familias, comunidades y comercios se suman a esta tradición que gira en torno a la gratitud, la unión y una mesa compartida.

Baja California: una celebración arraigada en ciudades fronterizas

En ciudades como Tijuana, Mexicali y Ensenada, la mezcla cultural facilita que restaurantes, hoteles y familias celebren esta fecha con cenas tradicionales, pavos horneados y reuniones al estilo estadounidense. Incluso algunos negocios ajustan horarios y promociones para atraer a los visitantes del otro lado de la frontera.

Chihuahua y Sonora: tradición adoptada por comunidades binacionales

En estados como Chihuahua y Sonora, donde existen fuertes lazos familiares con Texas, Arizona y Nuevo México, es común que las familias realicen cenas de Acción de Gracias. En ciudades como Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo y Agua Prieta, supermercados y restaurantes preparan menús especiales para quienes desean mantener viva esta tradición.

Estados con comunidades estadounidenses que impulsan el Thanksgiving

Además de la frontera, existen estados dentro del país donde la llegada de comunidades de expatriados ha dado vida a celebraciones locales.

Jalisco: una de las comunidades de estadounidenses más grandes del país

La zona de Chapala–Ajijic y la ciudad de Guadalajara concentran miles de estadounidenses retirados que celebran el Thanksgiving cada año. Restaurantes de la ribera del lago y clubes privados organizan cenas comunitarias donde participan tanto extranjeros como mexicanos interesados en la experiencia.

San Miguel de Allende (Guanajuato): la celebración más activa del centro del país

San Miguel de Allende es uno de los destinos predilectos para ciudadanos estadounidenses, por lo que la tradición está muy presente. Aquí se realizan eventos especiales, cenas de caridad y reuniones culturales que combinan elementos mexicanos y estadounidenses.

Thanksgiving en CDMX: una tendencia que crece año con año

La Ciudad de México también ha adoptado la celebración gracias a su diversidad cultural y oferta culinaria. Hoteles, restaurantes y panaderías ofrecen menús especiales y pavos prehorneados para quienes desean celebrar en familia. En zonas como Polanco, Roma, Condesa y Santa Fe, es común encontrar opciones para vivir la experiencia del Día de Acción de Gracias sin salir del país.