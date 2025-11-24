Thanksgiving: el verdadero origen de una tradición que marcó a Estados Unidos

/ 24 noviembre 2025
    Thanksgiving: el verdadero origen de una tradición que marcó a Estados Unidos
    Entender cómo nació Thanksgiving permite darle sentido a una tradición que ha sobrevivido por siglos.

Esta celebración sigue evolucionando, pero su esencia permanece.

El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes del calendario estadounidense. Aunque hoy la asociamos con cenas familiares, pavos dorados y mensajes de gratitud, su origen es mucho más complejo y está ligado a momentos decisivos en la historia de Norteamérica. Entender cómo nació Thanksgiving permite darle sentido a una tradición que ha sobrevivido por siglos.

El primer encuentro: peregrinos y pueblos nativos

Para rastrear el origen de este día hay que regresar a 1620, cuando un grupo de colonos ingleses (conocidos como peregrinos) llegó a las costas de lo que hoy es Massachusetts a bordo del Mayflower. La situación fue crítica desde el principio: enfermedades, escasez de alimentos y un clima extremo pusieron en riesgo a la colonia desde sus primeros meses.

En este contexto surgió uno de los episodios más citados: el encuentro entre los peregrinos y los pueblos nativos Wampanoag, quienes les enseñaron a cultivar maíz, pescar y sobrevivir en un territorio desconocido. Gracias a ese apoyo, la colonia logró recuperarse y obtener su primera buena cosecha.

Thanksgiving es sinónimo de gratitud, familia y tradición.
Thanksgiving es sinónimo de gratitud, familia y tradición. Foto: Unsplash

La primera celebración de agradecimiento

En otoño de 1621, para celebrar la cosecha y la alianza con los Wampanoag, los peregrinos organizaron un banquete que más tarde sería reconocido como el primer Thanksgiving. No se trataba de un festín abundante como lo imaginamos hoy: la comida incluía maíz, aves silvestres, pescado, calabazas y vegetales de temporada.

Lo importante no fue el menú, sino la intención: un momento para agradecer la supervivencia y compartir alimentos con quienes les habían tendido la mano en momentos críticos.

De tradición local a celebración nacional

Durante los siglos siguientes, distintas colonias y estados celebraron días de agradecimiento en fechas diferentes. Sin embargo, la tradición tomó fuerza hasta el siglo XIX gracias a la escritora Sarah Josepha Hale, quien durante años hizo campaña para establecer una fecha nacional que uniera al país.

En 1863, en plena Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln proclamó oficialmente el Día de Acción de Gracias como una festividad nacional. Su objetivo era crear un momento de unión y reflexión en medio de uno de los periodos más difíciles para Estados Unidos.

Thanksgiving en la actualidad

Hoy, Thanksgiving es sinónimo de gratitud, familia y tradición. Aunque su historia tiene matices complejos (incluyendo tensiones históricas entre colonos y pueblos nativos), también representa un llamado a valorar lo que tenemos y a compartir con quienes nos rodean.

Esta celebración sigue evolucionando, pero su esencia permanece: dar gracias por la vida, los aprendizajes y las personas que forman parte de nuestro camino.

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

