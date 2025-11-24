Thanksgiving: el verdadero origen de una tradición que marcó a Estados Unidos

El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes del calendario estadounidense. Aunque hoy la asociamos con cenas familiares, pavos dorados y mensajes de gratitud, su origen es mucho más complejo y está ligado a momentos decisivos en la historia de Norteamérica. Entender cómo nació Thanksgiving permite darle sentido a una tradición que ha sobrevivido por siglos.

El primer encuentro: peregrinos y pueblos nativos

Para rastrear el origen de este día hay que regresar a 1620, cuando un grupo de colonos ingleses (conocidos como peregrinos) llegó a las costas de lo que hoy es Massachusetts a bordo del Mayflower. La situación fue crítica desde el principio: enfermedades, escasez de alimentos y un clima extremo pusieron en riesgo a la colonia desde sus primeros meses.

En este contexto surgió uno de los episodios más citados: el encuentro entre los peregrinos y los pueblos nativos Wampanoag, quienes les enseñaron a cultivar maíz, pescar y sobrevivir en un territorio desconocido. Gracias a ese apoyo, la colonia logró recuperarse y obtener su primera buena cosecha.