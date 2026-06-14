$!Top Sirloin: combinación de sabor, suavidad y tradición

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla.

Cuando se habla de carnes para asar, el rib eye suele llevarse los reflectores y la arrachera acapara las reuniones familiares, pero existe un corte que durante décadas ha sido uno de los favoritos de carniceros, parrilleros y restaurantes por su equilibrio entre sabor, terneza y rendimiento: el Top Sirloin.

Este corte proviene de la parte superior del sirloin o aguayón de la res. Anatómicamente se encuentra en la región posterior del lomo, justo detrás del short loin y antes de la pierna. Es una zona donde el músculo realiza menos trabajo que las extremidades, permitiendo obtener una carne tierna, con buena infiltración de grasa y un sabor intenso que recuerda la esencia tradicional de la carne de res.

A diferencia del sirloin completo, el Top Sirloin es seleccionado y separado para ofrecer una pieza más uniforme, con excelente textura y menos tejido conectivo.

¿DESDE CUÁNDO SE COMERCIALIZA COMO TOP SIRLOIN?

Aunque la humanidad consume carne bovina desde hace miles de años, la clasificación moderna de cortes es relativamente reciente. El nombre ”Top Sirloin” comenzó a popularizarse durante la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, especialmente entre las décadas de 1930 y 1950, cuando la industria cárnica desarrolló sistemas estandarizados para identificar y comercializar cortes específicos.

Antes de ello, el sirloin se vendía como una sección completa. Con la evolución de las carnicerías y restaurantes especializados se descubrió que la parte superior ofrecića características superiores para el asado, por lo que comenzó a separarse y venderse como Top Sirloin.

Su nombre deriva de “sirloin”, palabra inglesa cuyo origen se remonta al francés antiguo “surlonge”, que significa literalmente “sobre el lomo”. Con el paso de los años este corte se convirtió en uno de los favoritos de los asadores norteamericanos y posteriormente ganó popularidad en México gracias a su excelente relación calidad-precio.