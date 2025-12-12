Un pastel especiado con historia, aroma y tradición

Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla... y también a esos postres que saben a hogar.

En el marco de las fiestas decembrinas, es muy común que en la zona norte de nuestro país aparezca en la mesa el Spice Cake o pastel especiado colmado de aroma, sabor e historia. Hoy quiero compartirte no solo una receta, sino el origen de uno de los postres más entrañables de la temporada.

Un pastel con siglos de historia

La historia del pastel especiado es vasta y se entrelaza con el comercio de especias y la evolución de la repostería. Sus raíces se remontan a la antigüedad y alcanzan un auge notable durante la Edad Media.

Antigüedad.

Los primeros indicios de repostería con ingredientes aromáticos datan del antiguo Egipto y Mesopotamia, hace más de 7,000 años. En Grecia se elaboraban los obelias, pasteles con miel y jugos de frutas ofrecidos a los dioses. Los romanos, por su parte, preparaban panes densos con frutos secos, vino y especias, considerados precursores del pastel de frutas moderno.

Edad Media.

En Europa, el uso de especias en la repostería se popularizó en las cortes nobiliarias. Provenientes de Asia, eran artículos de lujo que aportaban sabor, aroma y conservación, además de simbolizar estatus. El pan de jengibre, elaborado con miel, pan rallado, jengibre y clavo, es uno de los grandes referentes de esta época.

Era moderna.

Con la profesionalización de la pastelería, los pasteles especiados evolucionaron en versiones regionales. El spice cake navideño, denso y cargado de especias y frutos secos, sigue vigente hasta hoy. En los Países Bajos, por ejemplo, se consume un pastel de centeno especiado con canela, clavo, nuez moscada y jengibre como parte del desayuno.