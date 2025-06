Trump saca provecho del enfrentamiento por la migración en California

“ Nadie va a escupir a nuestros policías. Nadie va a escupir a nuestros militares ”, dijo Trump a los periodistas mientras se dirigía a Camp David el domingo, aunque no estaba claro si se habían producido incidentes de ese tipo. “ Si eso ocurre, reciben un golpe muy duro ”.

Las autoridades locales y estatales no habían pedido ayuda para hacer frente a las protestas dispersas que estallaron tras una redada de migración el viernes en el distrito textil. Pero Trump y sus principales ayudantes se inclinaron el domingo por la confrontación con los líderes de California, al presentar las manifestaciones como una amenaza existencial para el país, y poner en marcha una agresiva respuesta federal que, a su vez, desencadenó nuevas protestas en toda la ciudad.

“Esperábamos esto, nos preparamos para esto”, dijo Newsom en un comunicado a The New York Times. “Esto no es sorprendente: para que ellos triunfen, California debe fracasar, y por eso van a intentar todo lo que hay en su trillado libro de jugadas a pesar de las pruebas en su contra”.

El domingo, el gobernador envió una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la que solicitaba formalmente que Trump rescindiera la convocatoria de la Guardia Nacional y afirmó que las acciones federales estaban exacerbando la situación. El lunes, Newsom dijo que California presentaría una demanda contra la orden del presidente de federalizar la Guardia Nacional del estado.

Otros funcionarios demócratas se hicieron eco de sus palabras, quienes dijeron que las crecientes manifestaciones eran el resultado de las propias acciones de Trump.

El presidente y sus ayudantes “son maestros de la información errónea y la desinformación”, dijo en una entrevista el senador demócrata por California Alex Padilla. “Crean una crisis de su propia cosecha y llegan con toda la teatralidad y crueldad de la aplicación de las leyes de inmigración. No debería sorprenderles que en una comunidad como Los Ángeles se encuentren con manifestantes muy apasionados por defender los derechos fundamentales y el debido proceso”.

Los republicanos defendieron las medidas de Trump al afirmar que este estaba ejerciendo legítimamente su poder para proteger la seguridad pública.

“El presidente está extremadamente preocupado por la seguridad de los funcionarios federales que se encuentran en Los Ángeles en estos momentos, quienes han sido objeto de actos de violencia, acoso y obstrucción”, dijo en una entrevista el representante Kevin Kiley, republicano por California.

Y añadió: “Nos encontramos en este momento debido a una serie de decisiones imprudentes de los líderes políticos de California, la ayuda y la instigación de las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden”.

Funcionarios de Trump dijeron el domingo que estaban dispuestos a intensificar aún más su respuesta, si fuera necesario. Tom Homan, el zar de la frontera del presidente, sugirióen una entrevista con NBC News que el gobierno detendría a quienquiera, incluidos funcionarios públicos, que interfiriera en las actividades de aplicación de las leyes de migración, que dijo que continuarían en California y en todo el país.

Trump parece estar desplegando contra California una estrategia similar a la que ha utilizado para castigar a universidades, bufetes de abogados y otras instituciones e individuos a los que considera adversarios políticos.

El mes pasado, amenazó con retirar “a gran escala” la financiación federal a California “tal vez de forma permanente” por la inclusión de atletas transgénero en los deportes femeninos. Y en los últimos días, su gobierno dijo que retiraría unos 4000 millones de dólares de fondos federales para el tren de alta velocidad de California, lo que retrasaría aún más un proyecto que lleva mucho tiempo plagado de retrasos y escasez de fondos.

“Todo lo que ha hecho para atacar a California o a cualquiera que tema que no lo apoya va a seguir siendo una obsesión suya”, dijo Padilla. “Puede que él piense que es inteligente para su base, pero en realidad ha sido malo para el país”.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que había otro denominador común que explicaba las acciones de Trump tanto contra instituciones como Harvard como contra las protestas relacionadas a la migración en Los Ángeles.

“Durante años, las ciudades e instituciones gobernadas por demócratas han fallado al pueblo estadounidense, tanto por elección como por incompetencia”, dijo en un comunicado Abigail Jackson, vocera de la Casa Blanca.

“En cada caso”, añadió, “el presidente tomó las medidas necesarias para proteger a los estadounidenses cuando los demócratas se negaron”.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca y reporta sobre el presidente Donald Trump y su gobierno. c. 2025 The New York Times Company.

Por Tyler Pager, The New York Times.