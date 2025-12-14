‘Pastorela con causa’ se presenta hoy en Saltillo para apoyar a comunidad rural
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El Seminario Diocesano recibe donaciones de juguetes, ropa, despensa y dulces para las familias de Huachichil; las aportaciones se podrán entregar a partir de las 19:00 horas
El Seminario Diocesano de Saltillo convocó a la comunidad a participar en una pastorela con causa que se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas, con el objetivo de reunir apoyos para familias y niñas y niños de la comunidad rural de Huachichil, como parte de las actividades del Retiro de Navidad.
La presentación se realizará en las instalaciones del Seminario Diocesano de Saltillo, ubicadas en Francisco Villalobos Padilla 701, colonia Ex Hacienda “El Saucillo”, según se informó a través de la página oficial de Facebook del Seminario Centro Vocacional, donde se difundió la invitación abierta al público.
TE PUEDE INTERESAR: Ante alza de caries en niños, en Saltillo ofrecen atención odontopediátrica a bajo costo
De acuerdo con la información publicada, la pastorela tiene un carácter solidario y busca combinar una actividad cultural propia de la temporada decembrina con una acción de apoyo comunitario. Bajo el llamado a llevar alegría durante la Navidad, los organizadores invitaron a las personas asistentes a colaborar con donativos que serán entregados en una próxima visita a la comunidad rural de Huachichil.
Entre los apoyos solicitados se encuentran juguetes nuevos o en buen estado, ropa nueva o usable, piñatas, dulces y despensa. Todos los artículos recabados serán destinados directamente a las familias de dicha comunidad, como parte de las actividades programadas en el marco del Retiro de Navidad.
El Seminario precisó que las aportaciones podrán entregarse el mismo domingo 14 de diciembre, antes de ingresar a la presentación de la pastorela, en el domicilio ya señalado. Asimismo, se indicó que quienes deseen colaborar en otro momento podrán acordar la entrega de su donativo a través del número telefónico 844 344 1885, con el fin de facilitar la participación de la comunidad interesada.
La actividad se inscribe dentro de las acciones del Centro Vocacional orientadas a fortalecer la vinculación con comunidades rurales y a promover la participación social durante las fechas decembrinas. En la convocatoria se destacó que cada donativo representa un gesto de apoyo que contribuye a generar un impacto positivo en las familias beneficiadas.
TE PUEDE INTERESAR: El Rancho de Peña: el territorio que dio origen al Saltillo moderno
Además de la colecta de artículos, el evento busca reunir a la comunidad de Saltillo en torno a una tradición navideña, fomentando la convivencia y la colaboración solidaria. La pastorela forma parte de las actividades difundidas bajo el llamado a orar por las vocaciones y a compartir con quienes enfrentan mayores necesidades.
Finalmente, el Seminario reiteró la invitación a acudir puntualmente a la presentación y a sumarse a la iniciativa solidaria, señalando que los apoyos recabados serán canalizados a la comunidad de Huachichil durante las actividades previstas del Retiro de Navidad.