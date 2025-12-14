‘Pastorela con causa’ se presenta hoy en Saltillo para apoyar a comunidad rural

El Seminario Diocesano de Saltillo convocó a la comunidad a participar en una pastorela con causa que se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas, con el objetivo de reunir apoyos para familias y niñas y niños de la comunidad rural de Huachichil, como parte de las actividades del Retiro de Navidad.

La presentación se realizará en las instalaciones del Seminario Diocesano de Saltillo, ubicadas en Francisco Villalobos Padilla 701, colonia Ex Hacienda “El Saucillo”, según se informó a través de la página oficial de Facebook del Seminario Centro Vocacional, donde se difundió la invitación abierta al público.

De acuerdo con la información publicada, la pastorela tiene un carácter solidario y busca combinar una actividad cultural propia de la temporada decembrina con una acción de apoyo comunitario. Bajo el llamado a llevar alegría durante la Navidad, los organizadores invitaron a las personas asistentes a colaborar con donativos que serán entregados en una próxima visita a la comunidad rural de Huachichil.

Entre los apoyos solicitados se encuentran juguetes nuevos o en buen estado, ropa nueva o usable, piñatas, dulces y despensa. Todos los artículos recabados serán destinados directamente a las familias de dicha comunidad, como parte de las actividades programadas en el marco del Retiro de Navidad.