Vístete a la moda: Regresa el encaje para la temporada 2026

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    Vístete a la moda: Regresa el encaje para la temporada 2026
    Hay firmas que hacen del encaje un sello, como Dolce & Gabbana. EFE

Las pasarelas internacionales lo han situado en el centro del discurso estético, mientras diseñadores y celebridades lo reinterpretan lejos de su imagen más clásica

Lejos de limitarse a la lencería o a la estética nupcial, el encaje se impone como un detalle versátil que oscila entre la sofisticación y la transgresión, y que se introduce sin miedo tanto en eventos sofisticados como en prendas de aire desenfadado del día a día. El encaje nació como una técnica artesanal vinculada al lujo europeo.

EVOLUCIÓN DEL ENCAJE Y SU SIMBOLISMO

Durante siglos, fue sinónimo de estatus, reservado a la nobleza y utilizado en cuellos, puños o vestidos ceremoniales. Su evolución ha sido constante, pasando del trabajo manual a la producción industrial, lo que permitió democratizar su uso.

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Sin embargo, su carga simbólica —asociada a la feminidad, la sensualidad y el refinamiento— ha permanecido intacta. Esa dualidad entre tradición y modernidad explica su capacidad para reaparecer, adaptándose a los códigos de cada época.

FIRMAS Y DISEÑOS

Las colecciones recientes lo sitúan como eje central del diseño. Firmas como Fendi lo han convertido en protagonista en sus desfiles de otoño-invierno 2026, apostando por vestidos y faldas de siluetas limpias y transparencias controladas, mientras que Maison Margiela, Valentino o Chloé también lo han incorporado en sus colecciones recientes.

$!También se incorpora de forma más sutil rematando bajos de vestidos o a modo de detalle.
También se incorpora de forma más sutil rematando bajos de vestidos o a modo de detalle. EFE

La clave está en su reinterpretación: lejos del encaje ornamental, los diseñadores proponen versiones más estructuradas, geométricas y funcionales, capaces de integrarse en el día a día, aunque estas nuevas formas conviven con el protagonismo más absoluto en firmas que lo han convertido en sello, como la italiana Dolce & Gabbana.

EL ROMANTICISMO

Durante décadas, el encaje estuvo vinculado a una estética romántica. Hoy, esa lectura se amplía. El tejido se reinterpreta como una alternativa sofisticada y con una narrativa más compleja y menos evidente. La moda actual apuesta por el contraste: encaje combinado con cuero, denim o punto, generando tensiones visuales que rompen con su imagen tradicional.

Esta evolución responde también a un cambio generacional. La llamada generación Z ha adoptado el encaje desde una perspectiva más libre, integrándolo en estilismos que mezclan referencias históricas con códigos actuales.

$!El encaje se reinventa en nuevas formas y acabados para salir a la calle.
El encaje se reinventa en nuevas formas y acabados para salir a la calle. EFE

LAS CLAVES DEL NUEVO ENCAJE

El encaje de 2026 se define por varias características que lo diferencian de etapas anteriores. En primer lugar, su versatilidad. Ya no se limita a ocasiones formales, sino que se adapta a contextos cotidianos, desde vestidos hasta prendas de día.

En segundo lugar, la construcción de siluetas. Los diseños actuales apuestan por líneas rectas, cortes midi y estructuras limpias que aportan modernidad al tejido. Por último, el uso del contraste. La combinación con materiales opuestos genera una estética más compleja, alejándose del exceso decorativo. Este cambio ha permitido que el encaje pase de ser un complemento a convertirse en el eje del estilismo.

$!Es un tejido de aire romántico que vuelve en esta primavera y verano.
Es un tejido de aire romántico que vuelve en esta primavera y verano. EFE

PRESENCIA DEL ENCAJE

El regreso del encaje no puede entenderse sin su presencia en alfombras rojas y apariciones públicas. Actrices y modelos han contribuido a redefinir su significado, alejándolo de lo previsible. Figuras como Angelina Jolie han apostado por versiones sofisticadas y depuradas, mientras que Charlize Theron ha explorado su dimensión más estructural. En otros casos, el encaje se ha integrado en estilismos de inspiración gótica o minimalista, reforzando su capacidad de adaptación a diferentes códigos estéticos.

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Su presencia en el ‘street style’ también ha sido determinante. Influencers y prescriptoras han contribuido a normalizar su uso en contextos cotidianos, consolidando su popularidad. Uno de los cambios más significativos es el paso del encaje como elemento decorativo a su uso en prendas completas. Vestidos, faldas y camisas se construyen íntegramente en este tejido, lo que refuerza su impacto visual. Este protagonismo responde a una lógica clara: el encaje ya no acompaña, sino que define el estilismo. Su capacidad para aportar textura, profundidad y movimiento lo convierte en una herramienta clave para los diseñadores.

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