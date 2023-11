¡Viva la soltería! Seis ventajas de no tener pareja

Si en este momento estás soltera o soltero y muchas personas critican tu decisión, lo primero que debes tener presente es que es tu vida y nadie puede decidir sobre ella, mientras tú estés bien, lo que opinen no debe ser importante para tu día a día, si les quieres contestar de una manera inteligente, puedes presumirles que la soltería tiene estas seis ventajas y no tener pareja puede ser mucho más divertido. TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuál es la diferencia de edad ideal para una relación exitosa? Estudio revela este dato Disfrutar de la soltería como una elección y no sufrirla te ayudará a ver las ventajas de no tener pareja, a continuación destacamos seis, aunque puedes incluir más según tu propia experiencia. Recuerda que es mejor estar solo que mal acompañado y forzar una relación o estar en la constante búsqueda de una pareja no será nada benéfico para ti ni tu vida.

Seis ventajas de estar soltero Todo tu dinero y tu tiempo te pertenece: Cuando entablamos una relación debemos dejar a un lado el tiempo “exclusivo” para uno mismo; debemos compartir nuestro día y hacer planes en conjunto, aunque es sano que cada quien tenga su espacio y tiempo, dentro de un compromiso se debe dedicar tiempo de calidad para construir una relación sana. Respecto al dinero, no se trata de darle todo a tu pareja, pero sí solemos compartir ciertos gastos como salidas, compras o se dan ciertos regalos, aunque se dan de manera desinteresada, el 100% de tu dinero deja de serlo. Puedes emprender proyectos sin limitaciones: Si eres una persona soltera no hay algún compromiso que te detenga para quedarte en cierto lugar, por ejemplo, si te ofrecen un trabajo en otro país, no hay una relación sentimental que pueda complicarte tomar una decisión. Sabemos que no se trata de pedirle permiso a la pareja, pero tampoco se pueden tomar decisiones de proyectos sin considerar al otro. Eres libre conocer personas: Una de las ventajas de la soltería es que puedes disfrutar de conocer personas sin fallar algún compromiso o tener una limitación, tienes la libertad de salir con quien quieras a la hora que quieras, ya sea para tomar un café o tener relaciones sexuales.

Tienes tiempo para reflexionar que no quieres: Estar soltera o soltero te permite tener el tiempo de evaluar qué es lo que no quieres dentro de una relación, cuando estamos dentro de un compromiso solemos tener la falsa y muy hiriente idea de que “debemos aguantar” actitudes o acciones de nuestra pareja por amor, la realidad es que la soltería te da el tiempo necesario para saber qué persona quieres en tu vida y qué cosas no estás dispuesto a tolerar. Es un momento de aprendizaje, sanación y amor propio. Puedes sanar tus heridas: Como lo dijimos en el párrafo anterior, la soltería es el momento ideal para sanar, cerrar viejas heridas y continuar. Salir de una relación no es fácil, pero tener este momento para trabajar en ti, reflexionar lo que te dolió, lo que hiciste mal y las cosas que dejaste de hacer te ayudará a volver a florecer, para llegar sano al siguiente compromiso sentimental. Aprende de la soledad y disfrutarla: Lo mejor de una relación sana es estar con una persona por elección y no por necesidad o dependencia, vivir en soledad y disfrutarla te ayudará a compartir tu versión completa con otra persona que esté en la misma sintonía que tú. Ver que estar solo no es malo, que puedes hacer planes sin nadie y disfrutar de pasar tiempo a solas te ayudará a compartir con amor tu tiempo y espacio con la otra persona. Además, podrás valorar de manera consciente a tu pareja.

