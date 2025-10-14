$1 mil 128 millones ha costado hasta ahora el combate al gusano barrenador del ganado

Coahuila
/ 14 octubre 2025
    $1 mil 128 millones ha costado hasta ahora el combate al gusano barrenador del ganado
    El despliegue sanitario contra el gusano barrenador del ganado, realizado de manera conjunta por México y Estados Unidos, ha protegido a más de 5,700 unidades de producción y evitado la propagación de la plaga en la frontera norte, generando un ahorro multimillonario para ambos países. FOTO: ARCHIVO

Debido al cierre de la frontera para la exportación de bovinos, los ganaderos han dejado de ingresar al país 11 mil 877 millones de pesos

De noviembre de 2024 al 31 de agosto de 2025, el costo del despliegue sanitario del Gobierno Federal para erradicar el gusano barrenador del ganado (GBG) asciende a más de 1,128 millones de pesos.

El plan de acción de APHIS-SENASICA para el control de la plaga se firmó el 19 de agosto de 2025, bajo compromisos asumidos por México y Estados Unidos para controlar la movilización animal y el riesgo del GBG. Las estrategias clave son: inspección, control en el traslado de hatos y reforzamiento de barridos sanitarios.

Se han atendido 5,762 unidades de producción en 188 municipios; se han realizado 217,116 inspecciones de semovientes, entre bovinos, ovinos, equinos, caprinos, porcinos, aves, caninos, felinos y lepóridos; y se ha dado tratamiento a 25,677 animales, de los cuales 397 presentaron gusaneras.

Un total de 923 personas fueron desplegadas en todo el territorio nacional para realizar diferentes acciones de control y erradicación del GBG: 210 en puntos de inspección y rutas itinerarias; 144 en operaciones de campo; 144 en trampeo; 316 en trabajos de barrido; y 109 en inspección, tratamiento y certificación.

Dentro de esta labor, se instalaron 361 trampas en los seis estados que conforman la frontera norte, lo que ha permitido que esta zona se mantenga totalmente libre de la plaga, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER).

La dependencia federal presentó un informe en el que argumenta, respecto del beneficio de las referidas acciones preventivas —las cuales se realizan “con cooperación norteamericana”—, que estas representan “un ahorro multimillonario”.

“Se estima que, si la plaga del GBG se extendiera por todo el territorio mexicano, el costo directo anual ascendería a 1,000 millones de dólares, es decir, 19,000 millones de pesos”, refiere la SADER.

Según el recuento general, las afectaciones derivadas de la plaga y del consecuente cierre de la frontera norte a la exportación de bovinos consisten en que se han dejado de comercializar en Estados Unidos 700,880 cabezas.

Asimismo, “se calcula que las exportaciones no realizadas representan 642 millones de dólares”, y la afectación de los ganaderos por vender en el mercado mexicano asciende a 103.44 millones de dólares, equivalentes a unos 2,022.5 millones de pesos.

Las afectaciones para Estados Unidos al suspender la importación de ganado mexicano “equivalen a aproximadamente 190,845 toneladas métricas de carne que dejaron de procesarse”.

En tanto, los precios de la carne de res en el vecino país del norte aumentaron 26 por ciento en el lapso de noviembre de 2024 a agosto de 2025.

Temas


ganadería
Plagas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


SENASICA

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

