$1 mil 128 millones ha costado hasta ahora el combate al gusano barrenador del ganado

De noviembre de 2024 al 31 de agosto de 2025, el costo del despliegue sanitario del Gobierno Federal para erradicar el gusano barrenador del ganado (GBG) asciende a más de 1,128 millones de pesos.

El plan de acción de APHIS-SENASICA para el control de la plaga se firmó el 19 de agosto de 2025, bajo compromisos asumidos por México y Estados Unidos para controlar la movilización animal y el riesgo del GBG. Las estrategias clave son: inspección, control en el traslado de hatos y reforzamiento de barridos sanitarios.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Tony Flores usa, otra vez, curul para cuestionar contratos de carbón que no le beneficiaron

Se han atendido 5,762 unidades de producción en 188 municipios; se han realizado 217,116 inspecciones de semovientes, entre bovinos, ovinos, equinos, caprinos, porcinos, aves, caninos, felinos y lepóridos; y se ha dado tratamiento a 25,677 animales, de los cuales 397 presentaron gusaneras.

Un total de 923 personas fueron desplegadas en todo el territorio nacional para realizar diferentes acciones de control y erradicación del GBG: 210 en puntos de inspección y rutas itinerarias; 144 en operaciones de campo; 144 en trampeo; 316 en trabajos de barrido; y 109 en inspección, tratamiento y certificación.

Dentro de esta labor, se instalaron 361 trampas en los seis estados que conforman la frontera norte, lo que ha permitido que esta zona se mantenga totalmente libre de la plaga, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER).

La dependencia federal presentó un informe en el que argumenta, respecto del beneficio de las referidas acciones preventivas —las cuales se realizan “con cooperación norteamericana”—, que estas representan “un ahorro multimillonario”.

“Se estima que, si la plaga del GBG se extendiera por todo el territorio mexicano, el costo directo anual ascendería a 1,000 millones de dólares, es decir, 19,000 millones de pesos”, refiere la SADER.

Según el recuento general, las afectaciones derivadas de la plaga y del consecuente cierre de la frontera norte a la exportación de bovinos consisten en que se han dejado de comercializar en Estados Unidos 700,880 cabezas.

Asimismo, “se calcula que las exportaciones no realizadas representan 642 millones de dólares”, y la afectación de los ganaderos por vender en el mercado mexicano asciende a 103.44 millones de dólares, equivalentes a unos 2,022.5 millones de pesos.

Las afectaciones para Estados Unidos al suspender la importación de ganado mexicano “equivalen a aproximadamente 190,845 toneladas métricas de carne que dejaron de procesarse”.

En tanto, los precios de la carne de res en el vecino país del norte aumentaron 26 por ciento en el lapso de noviembre de 2024 a agosto de 2025.