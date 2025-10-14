Coahuila: Tony Flores usa, otra vez, curul para cuestionar contratos de carbón que no le beneficiaron

Tras ser bateado por la legislatura durante la sesión del pasado 7 de octubre, el diputado Antonio Flores volvió a utilizar la tribuna para cuestionar los contratos de compra de carbón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que la legisladora Zulmma Guerrero, en entrevista señaló que los productores de la Región Carbonífera expresaron públicamente estar de acuerdo con los resultados.

“Por parte de las dos uniones de pequeños y medianos productores de carbón y ellos están agradeciendo al Gobierno Federal, agradecen la intervención del gobernador del estado. Ellos están de acuerdo y pues son los que al final producen el carbón”, dijo.

Fue el pasado 9 de octubre cuando la Unión Nacional de Productores de Carbón y la Unión Mexicana de Productores de Carbón destacaron en una rueda de prensa que la asignación beneficiará a más de 40 mil familias que dependen de esta actividad.

Durante la misma, las uniones agradecieron la intervención del Gobierno Federal y del gobernador del estado, y subrayaron la importancia de que los trabajos se desarrollen con medidas de seguridad para los trabajadores. La legisladora agregó que los contratos se asignaron con base en un estudio técnico, lo cual fue señalado por la CFE en un comunicado de prensa emitido el pasado 10 de octubre.

“Va a haber una derrama económica importante. Esperamos que se quede ahí en la Región Carbonífera, que sea palpable en las ferreterías, en las refaccionarias y en todos los lugares donde se use transporte de la región, que traiga beneficio económico, sobre todo para las familias que allí habitamos”, dijo Guerrero.

Pese a ello, Flores insistió por segunda ocasión en que la CFE benefició a “empresas fantasma”.