A días del regreso a clases, familias aún buscan apoyo para completar útiles escolares

Sandra Pineda, activista que desde hace algunas semanas impulsa una campaña para encontrar padrinos para familias en situación de vulnerabilidad, informó que actualmente cuatro familias buscan apoyo para cubrir las necesidades escolares de sus hijos, tanto de primaria como de secundaria.

A menos de una semana del regreso a clases para estudiantes de educación básica en Coahuila , algunas familias de Saltillo todavía buscan apoyo para completar los útiles escolares de sus hijos, en medio de gastos que se acumulan con el inicio del ciclo escolar.

Entre ellas se encuentra Dalia, madre soltera de dos estudiantes de secundaria, quien trabaja como empleada doméstica tres días por semana. Explicó que actualmente recibe una pensión mensual por parte del padre de 900 pesos para sus dos hijas y que debe cubrir gastos como renta, agua, luz y gas, por lo que este regreso a clases representa un gasto difícil de asumir.

Una de sus hijas recibió la Beca Rita Cetina recientemente, la cual fue destinada a gastos escolares como las cuotas y calzado, pero aún requiere cuadernos, mochilas, colores y otros materiales.

Christy, otra madre saltillense, se dedica a la elaboración y venta de pasteles y otros productos de repostería, pero durante los últimos meses tuvo dificultades económicas que no pudo solventar con su emprendimiento, por lo que ella y su esposo tuvieron que comenzar a vender y empeñar diversas herramientas y electrodomésticos.

Señaló que su esposo comenzó a trabajar recientemente y la familia logró regularizar algunos servicios básicos que tenía pendientes. Sin embargo, todavía no cuenta con los útiles para sus dos hijos que cursarán cuarto y sexto de primaria.

En este caso, las necesidades incluyen cuadernos de raya, doble raya, cuadro grande e italiana, además de colores, lápices, hojas, foami, calculadora y material de limpieza.

BUSCAN MÁS PADRINOS

También está el caso de Guadalupe, madre de tres niños que acudirán a la escuela. De acuerdo con su testimonio, actualmente no cuenta con un empleo y ha tenido dificultades para encontrar una actividad que le permita generar ingresos mientras cuida a sus hijos.

Ante la cercanía del regreso a clases, Guadalupe solicitó apoyo con útiles escolares y otros artículos básicos para sus hijos. También explicó que en su hogar se han acumulado gastos de servicios y alimentación, lo que ha complicado todavía más la posibilidad de adquirir los materiales escolares.